Это не грузины, это отбросы общества

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
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Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском Владислав Воднев/РИА Новости
Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?  Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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Сербы Боснии стали главной опорой России на Балканах

Как бы единое государство поделено на две части, каждая из которых ориентируется на разные центры международной политики REUTERS/Dado Ruvic
Жаркий спор о том, каким газопроводом будет пользоваться Босния – российским «Турецким потоком» или конкурирующим с ним западным проектом, разрешился неожиданно: обоими. Точнее, сербы – одним, а бошняки и хорваты – другим. Эта ситуация лишний раз доказывает, что боснийские сербы стали даже более надежным союзником России на Балканах, чем сербы Сербии.  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Это не грузины, это отбросы общества

Шота Глурджидзе
Шота Глурджидзе, театральный художник, Тбилиси
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги. Подробности...

Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...
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Решительность Китая может затронуть партнеров России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Китай наконец-то стал демонстрировать мускулы и отвечать Западу ударом на удар. Но все ли действия Пекина на международной арене будут полезны для Москвы? Подробности...
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За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине
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    Шота Глурджидзе

    Это не грузины, это отбросы общества

    Шота Глурджидзе
    театральный художник, Тбилиси
    		2 апреля 2021, 12:28

    Провокация, которая произошла 1 апреля в гостеприимном Тбилиси, не имеет аналога в истории грузинского народа. Гость для кавказца – сакральная категория, и это важная часть идентичности грузина. Провокаторы, вандалы, которые таким диким образом вели диалог с «оккупантом» Владимиром Познером, ничего общего с грузинами не имеют.

    Это широко распространенный подвид хомо эректуса, который обитает во всех государствах с «особо развитой демократией». Трагедия (а это именно трагедия), которая произошла между нашими братскими народами, во многом была предопределена такого рода провокациями и провокаторами с обеих сторон, подпитываемыми нашими неусыпными «друзьями» и «партнерами». Да что там подпитываемыми – они этим всем просто руководят.

    Я надеюсь, мы в конце концов повзрослеем и поймем, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.

    Как у них поднялась рука на памятник Грибоедову?! Его отношения с Ниной Чавчавадзе – это одна из важнейших лавстори не только в русской и грузинской культурах, но и в мировой. Грибоедов похоронен в священном для любого грузина месте – на горе Мтацминда. Это все вписано не только в русский, но и в грузинский культурный код. И эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность!

    Нас – русских и грузин – Всевышний поселил рядом и дал возможность вместе строить наши государства, помогая друг другу, побеждать и созидать, и мы должны жить как братья во Христе, радуясь и скорбя вместе.

    Фото: РИА Новости

    И я уверен, что мы будем так жить – этот морок рано или поздно спадет. Еще раз хочу сказать всем русским людям: те, кто закидывал помидорами гостей из России, те, кто поганил памятник Грибоедову – это не грузины, это отбросы нашего общества, которые действовали даже не в своих интересах, а в интересах других злобных сил, главная цель которых – разделить наши народы.

    Задача всех нас, здравомыслящих людей – не дать им этого сделать. И мы не дадим.


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