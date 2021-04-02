Это не грузины, это отбросы общества

Провокация, которая произошла 1 апреля в гостеприимном Тбилиси, не имеет аналога в истории грузинского народа. Гость для кавказца – сакральная категория, и это важная часть идентичности грузина. Провокаторы, вандалы, которые таким диким образом вели диалог с «оккупантом» Владимиром Познером, ничего общего с грузинами не имеют.

Это широко распространенный подвид хомо эректуса, который обитает во всех государствах с «особо развитой демократией». Трагедия (а это именно трагедия), которая произошла между нашими братскими народами, во многом была предопределена такого рода провокациями и провокаторами с обеих сторон, подпитываемыми нашими неусыпными «друзьями» и «партнерами». Да что там подпитываемыми – они этим всем просто руководят.

Я надеюсь, мы в конце концов повзрослеем и поймем, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.

Как у них поднялась рука на памятник Грибоедову?! Его отношения с Ниной Чавчавадзе – это одна из важнейших лавстори не только в русской и грузинской культурах, но и в мировой. Грибоедов похоронен в священном для любого грузина месте – на горе Мтацминда. Это все вписано не только в русский, но и в грузинский культурный код. И эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность!

Нас – русских и грузин – Всевышний поселил рядом и дал возможность вместе строить наши государства, помогая друг другу, побеждать и созидать, и мы должны жить как братья во Христе, радуясь и скорбя вместе.

И я уверен, что мы будем так жить – этот морок рано или поздно спадет. Еще раз хочу сказать всем русским людям: те, кто закидывал помидорами гостей из России, те, кто поганил памятник Грибоедову – это не грузины, это отбросы нашего общества, которые действовали даже не в своих интересах, а в интересах других злобных сил, главная цель которых – разделить наши народы.

Задача всех нас, здравомыслящих людей – не дать им этого сделать. И мы не дадим.