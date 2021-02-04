Свобода хороша только по сходной цене

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4 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Украина не в состоянии обеспечить себя необходимым объемом электроэнергии Кирилл Кухмарь/ТАСС
Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть населения без тепла и света. Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Воротам Британии в Европу грозит банкротство

Трафик легковых автомобилей в Евротоннеле сократился наполовину, движение поездов – до минимума Andrew Matthews/PA Images/Reuters
Легендарный тоннель под проливом Ла-Манш испытывает острые финансовые проблемы, а компания Eurostar, перевозящая пассажиров из Лондона в Париж и обратно, рискует обанкротиться уже к апрелю. У того, что один из знаковых инфраструктурных объектов объединенной Европы погряз в кризисе, несколько причин. Коронавирус только одна из них. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Свобода хороша только по сходной цене

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
У нас ведь принято «не рефлексировать, а распространять»; попытки сомнений делают инакомыслящих париями в «прогрессивной» среде. Всем нужно моральное обоснование своей правоты — в том числе и для эмоциональных манипуляций. Подробности...

Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Вашингтоне хотят, чтобы Европа и дальше публично присягала США в верности, то Берлин – самый богатый европеец – должен получить от этого прямую выгоду. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Клинтон и Милонова объединяет одно прошлое

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Пусть протестуют, бегают, убегают, винтятся – а как иначе, если закон? – выходят, протестуют и далее по кругу, пока не надоест. Желательно без ущерба для здоровья, своего и окружающих. Подробности...
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Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 45 комментариев
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Алексей Алешковский

    Свобода хороша только по сходной цене

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		4 февраля 2021, 09:10

    Я никоим образом не радуюсь испытаниям, выпавшим на долю людей, которые в результате протестных прогулок оказались в автозаках и спецприемниках. И глубоко сочувствую тем, кто подвернулся под горячую руку на ровном месте: на их месте мог бы оказаться каждый. Настоящим героем мне кажется человек, который не дал разлучить влюбленную пару, предложив забрать «ради палки» себя. Однако эмоциональные истории человеческого благородства и полицейского беспредела не имеют отношения к рациональному обсуждению протестной активности.

    У нас ведь принято «не рефлексировать, а распространять»; попытки сомнений делают инакомыслящих париями в «прогрессивной» среде – вспомнить хоть давешний кейс с бывшим любимцем протестующей публики: «Слепаков написал стихотворение о том, как либеральная оппозиция толпой накидывается на тех, кто с ней не согласен. Поэтому либеральная оппозиция толпой накинулась на Слепакова, чтобы показать ему, как он неправ», – емко описывает ситуацию Александр Пелевин.

    «Какое же это все-таки страшное явление  либеральный террор! Бьют жестоко, дубинками, электрошокерами! Устраивают обыски у неугодных! Барда Слепакова, я слышал, бросили в «Матросскую Тишину», а золотое горло России  Олега Газманова, говорят, пытались отравить «Новичком»!» – иронизирует Олег Лекманов. Разумеется, между статусом (в том числе уголовно-процессуальным) у протестующих и охранителей – большая разница. Однако не для рефлексии. Тем более исторический опыт напоминает о ситуациях, когда они менялись местами.

    «Мы, неформалы, нонконформисты и либералы, едва не отдавшие жизнь, точно по Вольтеру, за право наших противников высказать свое мнение, с волнением и нетерпением поджидали «Альфу», танки, элитные спецчасти, ОМОН  весь этот арсенал усмирения, когда-то направленный против нас. Мы уже ничего не имеем против штыков власти, ограждавших нас от ярости тех самых 20%, а ведь когда-то, еще два года назад, мы презирали Гершензона и бранили «Вехи». Мы хотим, чтобы митинги наших врагов разгонялись мощными водометами, и, несомненно, выделим бюджетные средства для закупки резиновых и пластиковых пуль», – писала Валерия Новодворская в январе 1994-го, после расстрела Белого дома.

    Валерия Ильинична была последовательна и в готтентотской морали: в отличие от прекраснодушных интеллигентов с белыми ершиками, она знала, чем приходится платить за свою свободу. Ее интеллигентские иллюзии развеялись в октябре 1993-го: вслед за Владимиром Ильичом она убедилась, что «всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Нынешние протестующие с удовольствием «качают режим», но без удовольствия воспринимают ответную реакцию. Примером нам они выставляют «свободный мир», жестокие разгоны демонстраций в котором их почему-то не возмущают.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Всем нужно моральное обоснование своей правоты – в том числе и для эмоциональных манипуляций. Фундаментальная основа либеральной идеологии – Декларация независимости США, в которой говорится: «когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

    Критерием этой обязанности, таким образом, становится свидетельство о коварном замысле. Но какая часть народа должна верифицировать это свидетельство – и каким путем? Либералы видят коварный замысел патриотов, патриоты – предательские козни либералов. Понятное дело, что большевики в октябре 1917-го таких вопросов никому не задавали: кто смел, тот и съел. И заикаться об этом они уже никогда никому не давали. При их неограниченном деспотизме либеральная интеллигенция сидела в библиотеках и президиумах ровно – даже если втайне сочувствовала смельчакам, которые готовы были выйти на Красную площадь и заплатить за это сполна.

    Но именно русская интеллигенция добилась свободы в августе 1991-го – по иронии судьбы, защищая законно избранную власть. Советский режим прогнил насквозь, и гкчписты, которые пытались его реанимировать, своими руками забили последний гвоздь в крышку его гроба. Настало время не бороться с властью, а ее защищать. О жертвах октября 1993-го Новодворская честно написала: «Они погибли от нашей руки, от руки интеллигентов, сознательно и навсегда вышедших за флажки обреченного пацифизма и бессильного гуманизма. Не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших коммандос  омоновцев. Они исполнили приказ. Но этот приказ был сформулирован не Грачевым, а нами». 

    Но кто назначил «совесть нации» теми, кто должен определять судьбы народа? С одной стороны, мы понимаем необходимость формирования элит – желательно, интеллектуальных. Эпоху нагрянувшего хама мы уже пережили. С другой – каким образом сформировать по этому поводу консенсус? В принципе, для этого и существуют выборы. В 1989 году они впервые были проведены честно, и большинство умнейших людей того времени, которые умели красиво говорить и завоевали скоропостижный авторитет, стали народными депутатами. Они и начали формировать новые, демократические элиты, в которых смешались с коррупционерами, силовиками и карьеристами.

    С этими – историческим образом трансформированными – элитами мы теперь и живем; они представляют и нашу власть, которую судят по делам, и нашу оппозицию, которая отыгрывается преимущественно на словах. Эмоций за тридцать лет было пережито много, и осмыслять эмоциональный опыт рано или поздно приходится рационально. Это совсем не про «кто в молодости не был революционером  нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором  нет мозгов». Это про то, чему прожитые годы научили. Меня научили додумывать мысли до конца. Хотите качать режим? Что хотите получить на выходе? Чем готовы за это заплатить? Своей и/или чужой кровью? Хотите гражданского общества? Что сделали для диалога?

    В день вынесения приговора Навальному президент Украины Зеленский закрыл сразу три оппозиционных телеканала. Революция достоинства достойно затыкает рты.

    Профессор Зубов патетически пишет: «Не все смогут завтра выйти на площадь. Я, давно находясь в изоляции из-за пандемии, поостерегусь толпы. Но все, и те, кто выйдут, и те, кто останутся дома, пусть сознают, что борьба за право быть человеком в России вступает в самый решительный фазис. Будущее зависит от нас». Халявщики протеста готовы провожать в тюрьмы других, но ничем не жертвовать самим: не барское это дело.

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    Единственное, чего они не забывают – подзуживать других кричать «Караул!» в надежде, что Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Свобода хороша только по сходной цене.


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