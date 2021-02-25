С беззаконием нельзя бороться беззаконием

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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Как спасти советские монументы в Прибалтике

Монумент советским солдатам – как бельмо в глазу для латвийских националистов TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС
Новый акт вандализма против монумента советским воинам произошел в Латвии – уничтожен надгробный памятник-пушка, стоявший на братской могиле. Угроза нависла и над главным подобным памятником в Латвии, монументом Освободителям Риги. Руководство Латвии ищет законный способ снести этот монумент. Может ли Россия защитить захоронения и памятники советского времени? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...

Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...

Как победить мертвого Гитлера

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности...
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Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 5 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    С беззаконием нельзя бороться беззаконием

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		25 февраля 2021, 09:34

    Намедни в Москве произошел дикий случай – вернее, два связанных диких случая. Подросток, пламенный поклонник Навального, плюнул, а потом помочился на своего 90-летнего деда, в ходе возникшей между ними перепалки на политические темы. Приятель подростка снял все это на камеру телефона и выложил в Сеть.

    Это не осталось без последствий, ролик заметили в полиции, молодой человек поставлен на учет в ПНД, что, несомненно, отразится на его дальнейшей жизни. Отец мальчика также наказан. При этом, как сообщается, «родители подростка не стали осуждать его поведение, объяснив это тем, что у них конфликтный дедушка».

    Через короткое время какие-то люди отловили этого подростка на улице, заставили извиняться и облили мочой из бутылки – тоже сняв это на телефон и выложив в интернет. Комментарии разделились: кто-то сказал, что такое недопустимо, но многие поддержали наказание юного негодяя.

    Что же, молодой человек действительно негодяй и нуждался в наказании – им, собственно, и занялась полиция. Можно понять крайнее негодование, которое у людей вызвал его поступок. Это нагло ржущее зло, которое не уважает ни седин, ни родства, невозможно терпеть. Презрение к старикам, которое демонстрировал и сам Навальный, и этот его юный последователь, никому не должно сходить с рук. Но и одобрить людей, которые творят наказание именно таким способом – невозможно.

    Первое и самое очевидное – государство должно сохранять монополию на применение силы. Расшатывать закон и порядок можно с разных сторон – грамотные шататели именно это и будут делать. Не так важно, от кого исходит беззаконное насилие – от революционеров или, внешне, их противников – важно, что общество ставится перед фактом, что государство лишено монополии на применение силы, любой желающий может по собственной инициативе атаковать людей, которые ему представляются плохими.

    Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

    Бедственное состояние Украины, где президент вынужден больше считаться с бандами «патриотических» громил, чем со своими избирателями, показывает нам, к чему приводит (и достаточно быстро) ситуация, когда все желающие берут закон и порядок в свои руки. Очень быстро оказывается, что это руки самых криминальных, буйных и безответственных – тех, кому нравится насилие как таковое, которые не дорожат ни своей, ни чужой жизнью. Причем первоначально граждане могут даже аплодировать их действиям, полагая, что они быстро и эффективно наказывают злодеев – наркоторговцев или коррупционеров, до которых не может добраться закон. А потом уже становится непонятно, как вернуть в государство закон и порядок. Конечно, закон может казаться неповоротливым, принимаемые им меры – недостаточными, особенно когда мы имеем дело с такими возмутительными случаями, как этот. Но единственная альтернатива закону – беззаконие. Ситуация, когда любой желающий может назначить себя как судебной, так и исполнительной властью, опасна не только для плохих людей. Плохим могут назначить кого угодно – в том числе вас.

    Грань между цивилизованным человеком и людоедом тонка, перейти ее легко – и в истории, в том числе нашей, множество примеров такого перехода. Есть некоторые представления, которых мы можем не осознавать – но которые лежат в основании нашей цивилизации. Люди давно догадывались, что достоинство человека принадлежит не только ему. В Древнем Риме гражданина, совершившего преступление, можно было казнить – но не через распятие, потому что эта казнь считалась крайне унизительной, и в лице распинаемого гражданина (хотя бы и преступника) унижению подвергся бы сам Рим.

    В сословных обществах нельзя было подвергать телесным наказаниям дворян – конкретный дворянин мог быть негодяем, но выпороть его было нельзя, потому что в его лице оскорбление было бы нанесено дворянству в целом. Конечно, эти представления о чести носили ограниченный характер – они не распространялись на чужаков, не-римлян или не-дворян. Но сама идея, что человека можно наказывать, но нельзя унижать, уже была очень важна. Она была подтверждена – и обрела метафизические основания – с проповедью христианства. Церковь провозгласила, что человек (любой человек) создан по образу Божию. Он несет на себе отражение своего Создателя. В любом человеке следует почитать этот образ.

    Причем именно в любом – в приятном, неприятном, соплеменнике, чужестранце, богатом, бедном, ребенке, старике. И в том числе в плохом человеке – в преступнике и негодяе. Вооруженного врага можно застрелить – но нельзя мочиться на его труп. Преступника можно подвергнуть законной каре – но нельзя демонстративно унижать. Потому что даже плохой человек несет на себе образ Божий. Другая идея, связанная с христианством (хотя отчетливые ее проблески были и в других традициях) – это забота о своей душе. Некоторые поступки нельзя совершать, потому что они оскверняют душу.

    Когда ты издеваешься над другим человеком (он может быть дурак, преступник, отвратительный тип вообще, но издеваешься именно ты) – это налагает определенную печать на тебя. Мы не делаем некоторых вещей с другими людьми не потому, что они их не заслуживают – а потому, что мы не заслуживаем их делать. В советском фильме «О бедном гусаре замолвите слово» сюжет вертится вокруг того, что офицеров-гусар привлекают к постановочному расстрелу «бунтовщика», чтобы проверить их лояльность. Как отмечают историки, ничего подобного в России 1830-х не могло произойти: предлагать офицеру работу палача – значило нанести ему возмутительное оскорбление. 

    Независимо от того, насколько мерзким типом был приговоренный, офицер считал недопустимым и пагубным для своей чести лишать жизни безоружного человека. Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подросток, помочившийся на деда, утратил всякие представления о чести и достоинстве – или никогда их не имел. Но у нас-то такие представления есть.

    Мы не можем поступать таким образом. Безобразник должен быть наказан – по закону. Если закон оказывается недостаточен, нам нужно думать, как его дополнить. Но никогда нельзя, борясь с беззаконием и бесчестьем, самому становиться беззаконным и бесчестным. 

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