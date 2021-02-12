Как люди живут вне всякой культуры

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12 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Берлин спасал «Северный поток – 2» «грязной сделкой» с Америкой

США и Германия ведут закулисный торг вокруг российского газопровода REUTERS/Maxim Shemetov
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин действительно предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены отнюдь не на продвижение американского газа в Европе. Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру тот факт, что год назад социология по этому же вопросу была удручающей, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Эстонская железная дорога хочет решить свои проблемы за счет России

Пассажирские и грузовые перевозки эстонских железных дорог постоянно падают Andreas Gebert/DPA/ТАСС
Эстония заявляет о масштабных планах по реконструкции и развитию своих железных дорог и желании восстановить транспортное партнерство с Россией. Что заставило это прибалтийское государство вспомнить о сотрудничестве с Москвой – ведь до последнего времени Таллин рассчитывал в этом вопросе на многомиллионную помощь Евросоюза? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как люди живут вне всякой культуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой. Подробности...

Прогрессивная интеллигенция бессовестна и анекдотична

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Никоим образом не идеализируя нашу страну с ее тяжелой наследственностью, нельзя не заметить очевидного: мы живем не только при самом либеральном режиме в истории России, но и в самую благополучную ее эпоху. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Три учредителя «проекта Навальный»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Проект Навальный» направлен против президента Владимира Путина – и ничего больше. Это не просто его главная, это его единственные цель и смысл. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
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Белорусы опять полюбили Россию

Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Максим Соколов
    публицист
    		12 февраля 2021, 09:40

    Судебное красноречие берлинского пациента, назвавшего ветерана И.С. Артеменко «куклой в орденах» и выразившего уверенность, что родственники ночью придушат старца, чтобы свалить на пациента, произвело сильное впечатление даже и на его сторонников, но не вполне оголтелых, а только частично. Для полностью оголтелых и это было в порядке вещей.

    А чтобы продемонстрировать беспредельность вольнодумства, в Сети явился ролик, где 15-летний катилинарий, раздраженный тем, как его престарелый родственник хулит берлинского пациента, зайдя сзади, на него помочился. Это уже было совсем сильно, хотя в истории бывали штуки и покруче. В видах сплочения борцов с жуликами и ворами Л.С. Катилина со своими приверженцами съели человека с неправильными мыслями. Есть куда развиваться.

    Можно сказать, что эти случаи демонстрируют такую степень нравственного безумия, что искать здесь какое-то объяснение излишне. Что Катилина, что катилинарии выписались из рода человеческого. Но если все же поискать, если все же смоделировать то, что у них в голове?

    Прежде всего заметим, что ветераны бывают разные. Бывают глупые, ибо героизм на полях былых сражений не обязательно предполагает острый ум. Тем более много лет спустя. Бывают от природы неречистые, что опять же усугубляется возрастом и подступающим маразмом. А бывают и речистые в маразме. В трагедии «Царь Федор Иоаннович» древний старец Богдан Семенов Курюков, будучи приглашен в составе выборных людей к царю, однообразно – и неостановимо – повторяет рассказ о былом:

    «Бывало, грянут бубны,
    Чтобы народ на площадь шел…
    Ан там уж палачи
    Стоят и ждут с секирами».

    Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

    Когда он очередной раз поминает секиры, раздражается даже кроткий царь:

    «Да что ты, дедушка, одно наладил!
    Что, в самом деле? Что тут вспоминать?
    С секирами! С секирами! Не дашь
    Мне слова вымолвить!..»

    Хоть я и не царь, и не кроткий, но мой личный опыт общения с деревенским соседом-ветераном был где-то на этой линии. Он выпивал водки и включался режим патефона. Страшная вещь человеческая ветхость.

    Не будем уже поминать былое, когда старцы заседали в выездной комиссии при райкоме и решали, кому ехать в Болгарию, а кому не ехать. Не самое лучшее применение для ветеранов, но оно было. Навальнята этого помнить не могут, но злопамятные Гозманы могут вполне. Да и вообще среди ветеранов носителей прогрессивных идей почитай, что и нет, а тех, кто сужденья черпает из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма – абсолютное большинство. И что же в таких людях хорошего?

    Все это так, но все это превозмогается культурой. Причем не индивидуальной («Вот N. глубоко культурный человек, матом не ругается и терпим к человеческим слабостям»), а коллективной.

    Ибо есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет благо тебе, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Смотри почтение к старцам у патриархальных народов. Причем в заповеди не сказано, что ее действие обусловлено какими-то особыми заслугами и достоинствами старших. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой.

    Если же обусловливать уважение к ветеранам их заслугами, то надо понимать. Самый незнаменитый солдат той войны прошел через такое (и одной немецкой атаки/контратаки довольно), что и не снилось нашим прогрессистам. Про малых навальнят уже и речи нет. Но они вынесли на плечах этот нечеловеческий груз ради нашей страны, а значит – и ради нас, пусть даже родившихся сильно-сильно позже. И все личные недостатки конкретного ветерана N. трикрат ничтожны по сравнению с тем, что он сделал тогда, в сороковые.

    Но все это – когда мы в традиционной культуре. Если культуру убрать (а дурацкое дело не хитрое), тогда конкретный ветеран не более, чем маразматическая кукла в орденах. Что и объяснил пребывающий вне всякой культуры берлинский Катилина. 

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