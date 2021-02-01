Вышло в прокат долгожданное кино «Зоя», о котором впервые упомянул бывший министр культуры Владимир Мединский в 2016 году на открытии отреставрированного мемориала в Петрищеве.

Знаете, я очень люблю военное кино. Было бы странно, если бы человек, занимающийся историей Великой Отечественной войны, не любил военное кино. «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Летят журавли». Тройка лидеров в моём личном киноархиве. Что объединяет эти фильмы? В них нет необоснованных зрелищных драк, боёв, соплей и кровяки – всего того, что с какого-то перепугу стало таким важным и значимым для нынешнего кинопроката. Есть психология, есть повседневный героизм и вера в человека.

Пафос? В «Стариках» его хоть ведром черпай, но я люблю этот пафос, на нём держится обаяние персонажей. Это не свойство фильма, как такового, это характер самого главного героя – какой Маэстро без юмора и пафоса? Главное, что веришь всему происходящему на экране. Не из-за свистящих пуль, взрывов и прочей лабуды, под которую так здорово жевать попкорн в кинотеатре. А просто потому, что ты и сам такой же: человек, любящий родину и в случае чего готовый жизнь за неё положить. Ну и пафоса ты тоже не лишён.

«Старики» снимались через тридцать лет после Победы, согласна, это не наши 75, да и страна была другая, помните в начале лётчики из разных республик спорят, чья земля красивее? В современном кино уже не спорят. Там и республик нет, по крайней мере, эту тему стараются обходить, как до недавних пор обходили фигуру Сталина. В угоду зрелищности вымывая из характера персонажа все человеческие качества, отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса в русском изводе. Дети 90-х, что с нас взять! Другого героизма нам не привили.

Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. В иностранных учебниках чёрным по белому прописана схема, по которой сняты почти все последние фильмы о войне. Протагонист – антогонист, «арка трансформации героя».

Конечно, хорошо, когда зритель смотрит кино, не отрываясь. Но на отечественном материале это не работает. Не знаю, почему. Не работает – и всё. А тем временем ради красного словца не жалеют ни персонажей, ни реальных историков, из чьих опубликованных работ сценаристы надёргивают сомнительных ниточек для собственного батального полотна. При этом работы с военными консультантами нет вообще и категорически. Штамп РВИО, где сидят такие же «знатоки», – это, к сожалению, просто штамп. Заручившись их поддержкой, можно без лишней нервотрёпки получить прокатное удостоверение, а насколько снятое соответствует реальности – «ну, я художник, я так вижу». Если по датам всё сходится, то флаг тебе в руки. Свободу слова в России никто не отменял. Хотя и планируется ввести наказание за клевету в общем доступе, но речь, скорее о всемирной паутине, а не современных «произведениях искусства».

Да и вообще, конечно, связываться с художниками – себе дороже. Попытаешься прижать к ногтю за откровенную халтуру – и вот ты уже необразованный тиран. Поэтому, если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской.

На эту тему

В принципе, об обращении к исторической основе можно сказать следующее: на абсолютно секретной даче в Кунцеве прямо возле крыльца висит табличка: «Войсковая часть № 9903». Разве что афишу: «К нам едет Сталин!» не повесили. Постов нет, конспирации никакой, заходи кто хочешь, бери что хочешь. Ну и Сталин приезжает лично благословить Зою на подвиг. И, вспоминая впоследствии её мужественный взор, не уезжает из Москвы, а отправляется с Курского вокзала прямиком «на пост».

Из этой ненаучной фантастики можно было сделать кино в духе Квентина Тарантино, правда, пришлось бы объединить с предыдущим фильмом (не получившим прокатного удостоверения, но в ютубе висит) на ту же тему, где полковник Рюдерер собственноручно насиловал героиню раскалённой кочергой, а потом впечатлительный молоденький немец танцевал вальс с её улыбающимся окровавленным трупом. Эти пытки хотя бы ужасали, потому что выходили за пределы человеческого понимания. Здесь же куча мужиков сначала порет девушку во всех смыслах, а потом мы видим, что Зоя спит на лавке, а солдаты – вповалку на полу. Джентльмены же, как не уступить даме место! И хотя было всё совершенно не так, но историки уже ничего не докажут: обыватель уверен, что в кино не врут. Хоть он и с восторгом смотрит на обманки в фильмах всё того же Тарантино, который, нахально перевирая реальную историю, не пользуется чужими учебниками. Потому и гений. А подвиг Зои – это как раз та самая история, где схемы не срабатывают, надо изобретать. Жалко, что Квентину интереснее Пастернак.

Как драматург, я знаю: каждому времени – своя пропаганда. Советский режиссёр Лео Арнштам тоже снимал агитку в 1944-м. И его фильм тоже называется «Зоя». Но он делал кино о современниках. О людях, которые поголовно так могли. Это был срез поколения, реальная Зоя Космодемьянская в кадре не была нужна. Использовали лишь её имя и канву подвига, остальное досочинил сценарист.

То же самое произошло и сейчас. Но пропаганда режиссёра Пляскина – об оправдании прошлого. По сути, он объясняет, что никто не виноват – вот вообще никто. Сталин не собирался отдавать приказ о «выжженой земле», но его убедили, что это историческая необходимость! Староста Свиридов сначала Зою отпускает, через день ловит её, пытается отговорить от второго поджога, та бьёт его пистолетом по голове, от боли он кричит, на шум сбегаются немцы, цурюк, фрау партизанен, аллес капут! Клубкова вообще сломали психологически, сообщив, что Зоя всё рассказала, а остальные бойцы погибли, а так-то он молчал, как рыба об лёд!

Видите, всё случайность, она с каждым могла случиться. Время такое было, смиритесь, прекратите интернет-срачи. Как кино, закрывающее споры о «поджигателях», этот фильм, возможно, состоялся. Как заявленное историческое кино со штампом РВИО – «поздравляю вас соврамши», ибо не дотягивает до нормальной истории.

Не думаю, что это злой умысел, сам Пляскин сделал всё, что было в его силах, он старался, это видно. Но беда в том, что сил у него недостаточно, а задача масштабная. Если вы смотрели «Молодую гвардию» в варианте Пляскина, вы поймёте, о чём я говорю. Распиарили новый фильм – как когда-то и сериал «Молодая гвардия» – хорошо, а военное кино у нас сейчас в такой заднице, что кому-то из зрителей может и понравиться. Есть же люди, дважды ходившие в кино на «Т-34», который я не смогла заставить себя досмотреть – просто начинала ржать на весь зал. Я и «Зою»-то досмотрела лишь потому, что профессиональный долг, как её личного биографа.

Кстати, перед началом сеанса была реклама военного кино «Красный призрак» – о призраке красноармейца, который крошит всех немцев. Судя по трейлеру, это как раз тарантиновский трэш. Аккурат ко Дню Победы выйдет.