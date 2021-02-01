Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Взгляд
1 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
Перейти в раздел…

«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
Перейти в раздел…

Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
Перейти в раздел…

«Трамписты» Эстонии хотят взять власть за счет русских

Мартин Хельме возглавлял министерство финансов, а его отец Март Хельме – МВД Eesti Konservatiivne Rahvaerakond/
Facebook
Официально правительство Эстонии ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Однако аналитики уверены, что основная причина «тихого переворота» в республике – поражение Трампа и референдум, который грозил поставить крест на идее гей-браков. Теперь местные «трамписты» из партии EKRE надеются на реванш, а помочь им в этом должны русские, которых в EKRE прежде терпеть не могли. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской. Подробности...

Ельцина надо простить и забыть

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы». Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Чего России ждать от Голландии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

Перейти в раздел…

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса
    Медведев назвал Навального политическим проходимцем Медведев рассказал о плане на случай отключения России от интернета Зеленский разочаровался в американской демократии Эксперт рассказал о причинах военного переворота в Мьянме
    ОП: Фейки об акциях протеста стали более жесткие и агрессивные Российская сельхозтехника побила экспортный рекорд В Латвии прекратили трансляцию трех российских каналов В НХЛ российский вратарь подрался с одноклубником
    Юмашева: Наступит время, когда про Ельцина будут говорить правду В России предупредили о резком подорожании одежды и бытовой техники Кравчук предложил Украине референдум о возвращении Крыма и Донбасса Врач раскрыл причину смерти Началовой

    Главная тема


    «Трамписты» Эстонии хотят взять власть за счет русских

    «притупился нюх»


    Слепаков раскритиковал Невзорова за «некрофилию»

    «очень неприятно»


    Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»

    по британскому сценарию


    В Китае сказали, как будет развиваться упадок США

    Видео

    «затухание» протеста


    Почему Россия избежала «белорусского сценария»

    крупнейший покупатель


    Финляндия готова променять энергию России на ветер

    220 лет назад


    Как Россия спасла грузин от полного уничтожения

    игры в политику


    Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

    форум в Донецке


    Семь целей русского Донбасса

    РЕЧЬ НА ФОРУМЕ


    Дмитрий Юрьев: Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

    ГЕРОЙ ИХ ВРЕМЕНИ


    Максим Соколов: Прививка от демагогической заразы

    ЦЕЛИ И СРЕДСТВА


    Алексей Алешковский: Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
    Дарья Верясова

    Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

    Дарья Верясова
    писатель, историк
    		1 февраля 2021, 12:14

    Вышло в прокат долгожданное кино «Зоя», о котором впервые упомянул бывший министр культуры Владимир Мединский в 2016 году на открытии отреставрированного мемориала в Петрищеве.

    Знаете, я очень люблю военное кино. Было бы странно, если бы человек, занимающийся историей Великой Отечественной войны, не любил военное кино. «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Летят журавли». Тройка лидеров в моём личном киноархиве. Что объединяет эти фильмы? В них нет необоснованных зрелищных драк, боёв, соплей и кровяки – всего того, что с какого-то перепугу стало таким важным и значимым для нынешнего кинопроката. Есть психология, есть повседневный героизм и вера в человека.

    Пафос? В «Стариках» его хоть ведром черпай, но я люблю этот пафос, на нём держится обаяние персонажей. Это не свойство фильма, как такового, это характер самого главного героя – какой Маэстро без юмора и пафоса? Главное, что веришь всему происходящему на экране. Не из-за свистящих пуль, взрывов и прочей лабуды, под которую так здорово жевать попкорн в кинотеатре. А просто потому, что ты и сам такой же: человек, любящий родину и в случае чего готовый жизнь за неё положить. Ну и пафоса ты тоже не лишён.

    «Старики» снимались через тридцать лет после Победы, согласна, это не наши 75, да и страна была другая, помните в начале лётчики из разных республик спорят, чья земля красивее? В современном кино уже не спорят. Там и республик нет, по крайней мере, эту тему стараются обходить, как до недавних пор обходили фигуру Сталина. В угоду зрелищности вымывая из характера персонажа все человеческие качества, отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса в русском изводе. Дети 90-х, что с нас взять! Другого героизма нам не привили.

    Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. В иностранных учебниках чёрным по белому прописана схема, по которой сняты почти все последние фильмы о войне. Протагонист – антогонист, «арка трансформации героя».

    Фото: Зоя,Киностудия имени М. Горького

    Конечно, хорошо, когда зритель смотрит кино, не отрываясь. Но на отечественном материале это не работает. Не знаю, почему. Не работает – и всё. А тем временем ради красного словца не жалеют ни персонажей, ни реальных историков, из чьих опубликованных работ сценаристы надёргивают сомнительных ниточек для собственного батального полотна. При этом работы с военными консультантами нет вообще и категорически. Штамп РВИО, где сидят такие же «знатоки», – это, к сожалению, просто штамп. Заручившись их поддержкой, можно без лишней нервотрёпки получить прокатное удостоверение, а насколько снятое соответствует реальности – «ну, я художник, я так вижу». Если по датам всё сходится, то флаг тебе в руки. Свободу слова в России никто не отменял. Хотя и планируется ввести наказание за клевету в общем доступе, но речь, скорее о всемирной паутине, а не современных «произведениях искусства».

    Да и вообще, конечно, связываться с художниками – себе дороже. Попытаешься прижать к ногтю за откровенную халтуру – и вот ты уже необразованный тиран. Поэтому, если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской.

    В принципе, об обращении к исторической основе можно сказать следующее: на абсолютно секретной даче в Кунцеве прямо возле крыльца висит табличка: «Войсковая часть № 9903». Разве что афишу: «К нам едет Сталин!» не повесили. Постов нет, конспирации никакой, заходи кто хочешь, бери что хочешь. Ну и Сталин приезжает лично благословить Зою на подвиг. И, вспоминая впоследствии её мужественный взор, не уезжает из Москвы, а отправляется с Курского вокзала прямиком «на пост». 

    Из этой ненаучной фантастики можно было сделать кино в духе Квентина Тарантино, правда, пришлось бы объединить с предыдущим фильмом (не получившим прокатного удостоверения, но в ютубе висит) на ту же тему, где полковник Рюдерер собственноручно насиловал героиню раскалённой кочергой, а потом впечатлительный молоденький немец танцевал вальс с её улыбающимся окровавленным трупом. Эти пытки хотя бы ужасали, потому что выходили за пределы человеческого понимания. Здесь же куча мужиков сначала порет девушку во всех смыслах, а потом мы видим, что Зоя спит на лавке, а солдаты – вповалку на полу. Джентльмены же, как не уступить даме место! И хотя было всё совершенно не так, но историки уже ничего не докажут: обыватель уверен, что в кино не врут. Хоть он и с восторгом смотрит на обманки в фильмах всё того же Тарантино, который, нахально перевирая реальную историю, не пользуется чужими учебниками. Потому и гений. А подвиг Зои – это как раз та самая история, где схемы не срабатывают, надо изобретать. Жалко, что Квентину интереснее Пастернак.

    Как драматург, я знаю: каждому времени – своя пропаганда. Советский режиссёр Лео Арнштам тоже снимал агитку в 1944-м. И его фильм тоже называется «Зоя». Но он делал кино о современниках. О людях, которые поголовно так могли. Это был срез поколения, реальная Зоя Космодемьянская в кадре не была нужна. Использовали лишь её имя и канву подвига, остальное досочинил сценарист.

    То же самое произошло и сейчас. Но пропаганда режиссёра Пляскина – об оправдании прошлого. По сути, он объясняет, что никто не виноват – вот вообще никто. Сталин не собирался отдавать приказ о «выжженой земле», но его убедили, что это историческая необходимость! Староста Свиридов сначала Зою отпускает, через день ловит её, пытается отговорить от второго поджога, та бьёт его пистолетом по голове, от боли он кричит, на шум сбегаются немцы, цурюк, фрау партизанен, аллес капут! Клубкова вообще сломали психологически, сообщив, что Зоя всё рассказала, а остальные бойцы погибли, а так-то он молчал, как рыба об лёд!

    Видите, всё случайность, она с каждым могла случиться. Время такое было, смиритесь, прекратите интернет-срачи. Как кино, закрывающее споры о «поджигателях», этот фильм, возможно, состоялся. Как заявленное историческое кино со штампом РВИО – «поздравляю вас соврамши», ибо не дотягивает до нормальной истории.

    Другие материалы автора

    Не думаю, что это злой умысел, сам Пляскин сделал всё, что было в его силах, он старался, это видно. Но беда в том, что сил у него недостаточно, а задача масштабная. Если вы смотрели «Молодую гвардию» в варианте Пляскина, вы поймёте, о чём я говорю. Распиарили новый фильм – как когда-то и сериал «Молодая гвардия» – хорошо, а военное кино у нас сейчас в такой заднице, что кому-то из зрителей может и понравиться. Есть же люди, дважды ходившие в кино на «Т-34», который я не смогла заставить себя досмотреть – просто начинала ржать на весь зал. Я и «Зою»-то досмотрела лишь потому, что профессиональный долг, как её личного биографа.

    Кстати, перед началом сеанса была реклама военного кино «Красный призрак» – о призраке красноармейца, который крошит всех немцев. Судя по трейлеру, это как раз тарантиновский трэш. Аккурат ко Дню Победы выйдет.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •