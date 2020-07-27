Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

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27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональнымФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...

Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

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У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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              Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

              Дарья Верясова
              писатель, историк
              		 27 июля 2020, 12:06

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              Он родился в 1925 году под Тамбовом, но когда мальчику исполнилось шесть лет, семья переехала в Москву. Брат и сестра учились в одном классе, но увлечения у них были разные: если Зоя любила читать, то Саша (а для домашних – Шура) не мыслил себя без мольберта и красок – он занимался в студии при Пушкинском музее и собирался стать художником. С началом войны вместе со всеми учащимися старших классов отправился на трудовой фронт, а после возвращения в столицу устроился токарем на завод. В январе 1942 года Александр прочитал газетный очерк о казни немцами партизанки Тани в подмосковном Петрищеве. На опубликованном фото без труда узнал старшую сестру.

              Зоя и Шура дружили, и страшно представлять, что пережил шестнадцатилетний парень при опознании изуродованного тела партизанки. Во всяком случае, на похоронах сестры он уже не присутствовал – уехал в Ульяновское танковое училище, которое с отличием окончил в марте 1943-го и был направлен на фронт. На танке с надписью «За Зою» освобождал Белоруссию, воевал в Восточной Пруссии. Ни разу не был ранен. Единственный осколок, попавший в тело 13 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Фирбруденруг, оказался смертельным.

              Пожалуй, в моральном плане Александру Космодемьянскому на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры не только жаждой мщения лег на плечи юноши, но и заслонил от чужих глаз его личное геройство. За год до получения высшей государственной награды Александр был награжден двумя орденами Отечественной войны, за смелость и находчивость в бою был повышен в звании и назначен командиром батареи. Тем не менее мало кто даже из старшего поколения сумеет припомнить боевой путь девятнадцатилетнего танкиста, героически погибшего 75 лет назад. Даже сегодня он зачастую воспринимается лишь дополнением к образу русской Жанны д’Арк.

              И уж тем более сложно представлять, что в одной семье могут родиться и вырасти сразу два Героя Советского Союза. Проще свести эту закономерность не к личным заслугам награжденных, а к интригам и козням государственной пропаганды. Отсюда берут начало слухи о том, что звание Александр получил «по блату» вдогонку за сестрой, которая на самом деле страдала кучей психических заболеваний и подвиг совершила случайно, что их мать наживалась на своих погибших детях, регулярно и задорого выступая с рассказами о них по всему земному шару.

              Эти кривотолки, ранее представленные устным фольклором, а ныне зафиксированные не только в социальных сетях, но и во вполне серьезных СМИ, невероятно устойчивы в общественном сознании, с ними бесполезно бороться, на месте одного разоблаченного домысла тут же вырастают два новых, как головы у Лернейской гидры. Популярность их понятна и объяснима: за давностью лет вкупе со сменой политической парадигмы невозможно доказать, что подвиг Космодемьянских был вызван ничем иным, кроме как любовью. Не только к Родине (банально, но факт), а к миру как отсутствию войны, к собственной семье и небогатой, но относительно мирной довоенной жизни.

              Фото: РИА Новости

              Если Зоя совершала свой подвиг в заснеженном Подмосковье, желая не допустить врага к столице, то Саша, добивая группировку противника на Земландском полуострове, мечтал о победе над нацизмом, а мать, пережившая своих детей, рассказывая о них миру, хотела, чтобы не повторилось на земле подобного кровопролития. Каждый из них совершил свой личный подвиг, сумел переступить через собственные боль и страх. И каждый был движим любовью, что слишком бездоказательно для того, чтобы в это поверить: современный человек приучен к материализму, а также избалован обилием информации, и потому, как правило, отказывается от слепой веры во что-либо, ему нужна четкая и понятная аргументация. Патриотизм уже давно никого не убеждает, тут требуется конкретное объяснение подвига, его причины и мотив.

              Казалось бы, что сложного? Историки, исследователи Великой Отечественной войны могли бы пойти навстречу не нюхавшим пороху современникам и разложить всё по полочкам – так сказать, замотивировать героев в глазах общественности. Но загвоздка в том, что подвиг, как и всякая любовь, явление иррациональное и анализу не поддается. Не существует инструментария для того, чтобы расчленить это явление на составляющие элементы, каждый изучить и стандартизировать. Как вскрыть мотив спонтанного самопожертвования?

              Можно сослаться на воспитание. Ведь прекрасно обходились без объяснений люди, которые с ранних лет впитали знание о том, что в жизни всегда есть место подвигу, которые играли в военные игры и готовились прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Даже слово «подвиг» практически исчезло из современного лексикона. Подвиг – это прерогатива жителей исчезнувшей страны СССР, именно они сызмальства готовились к героическим поступкам: «богатыри, не мы».

              Александр Космодемьянский вполне бы мог встретить свое 95-летие в кругу благодарных потомков, богатырское здоровье вполне позволяло. Тот случайный осколок мог пролететь мимо. В этом случае – был бы подвиг? Конечно. Но нам всё равно никто не сумел бы его объяснить.


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