Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

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30 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
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Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
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«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
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Израиль устроил ловушку для российских военных летчиков

Последствия атаки Израиля на порт в Латакии Xinhua/Global Look Press
Израиль поставил под угрозу важнейшие и очень чувствительные военно-политические договоренности, достигнутые с Россией. По крайней мере, такой вывод можно сделать из тех ударов с воздуха, которые в последнее время совершают израильские ВВС. Эти операции не только наносят ущерб Сирии, но и прямо касаются безопасности российских военных летчиков. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых также приняли участие десять стран. Подробности...

Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...
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За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Владимир Прохватилов

    Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		30 декабря 2021, 17:00

    В течение десяти дней проводилась имитация масштабной кибератаки на глобальную финансовую систему с целью, как официально заявлено, «расширить сотрудничество, которое могло бы помочь минимизировать любой потенциальный ущерб финансовым рынкам и банкам». Сценарий симуляции предположил утечку в публичное пространство секретной информации и последующую фабрикацию ложных новостей, которые, согласно легенде учений, привели к глобальному финансовому хаосу.

    В киберучениях приняли участие представители Всемирного банка, Международного валютного фонда, Банка международных расчетов, министерства финансов Израиля, а также чиновники из Австрии, Арабских Эмиратов, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, США, Таиланда и Швейцарии. Израильский киберчиновник Рахав Шалом-Ревиво заявил, что такую широкомасштабную атаку на глобальную финансовую систему могут осуществить лишь «изощренные злоумышленники» (sophisticated attackers).

    Комментируя проведенные в Израиле учения «Коллективная сила», эксперты российского Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) отмечают, что «подобное «предвосхищение событий» можно было наблюдать накануне начала эпидемии вируса COVID-19. В Нью-Йорке 18 октября 2019 года университетом Джонса Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума была проведена отработка действий в условиях пандемии, учения назвали «Событие 201». Примечательно, что в учениях приняли участие представители тех же стран, которые вновь встретились для планирования будущего человечества на территории Израиля.

    Организаторы учений «Событие 201» (Event 201) предлагали партнерам вводную, согласно которой в Бразилии появился новый штамм коронавируса, убивший 65 миллионов человек. Через два месяца после этих учений Китай официально объявил о новой болезни, неизвестно каким образом попавшей на его территорию.

    В ходе учений «Коллективная сила» был симулирован сценарий масштабной кибератаки, которая распространяет зловредный компьютерный вирус по всем странам, аналогично коронавирусу, только в десять раз быстрее. Будет полностью парализован интернет, отключится электричество, перестанут работать системы жизнеобеспечения: отопление, водопровод, канализация. Замрут промышленные предприятия, остановится транспорт, в считаные дни цивилизация погрузится в хаос.

    Фото: Silas Stein/Global Look Press

    Годом раньше основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб предупредил об угрозе «пугающего сценария всеобъемлющей кибератаки, которая приведет к полной остановке электроснабжения, транспорта и больничных услуг и в целом нашего общества». Замечу, что сценарий глобальной кибератаки, представленный в ходе учений «Коллективная сила», под силу (извините за тавтологию) реализовать лишь киберкомандованию вооруженных сил США. Эффективные кибератаки являются ключевым элементом современной военной доктрины Пентагона – так называемой Третьей стратегии противовеса (Third Offset Strategy, TOS-3), разработанной американским Центром стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA).

    Третья стратегия противовеса нацелена на повышение значения наиболее эффективных в современных условиях видов вооружений, в первую очередь кибероружия. Ключевую роль в реализации TOS-3 играет американская некоммерческая компания MITRE Corporation (Center for Technology and National Security), работающая в области системной инженерии и создающая разработки в интересах органов государственной власти США, в первую очередь министерства обороны. В рамках TOS-3 этой корпорации выделено из федерального бюджета на порядок больше средств, чем, к примеру, знаменитой RAND Corporation.

    MITRE является мировым лидером в области кибербезопасности и принимает участие в пентагоновском проекте кибервойн, так называемом Плане Х. На сайте DARPA сообщается, что «План X – это основополагающая программа кибервойн, направленная на разработку платформ для министерства обороны для планирования, ведения и оценки кибервойн... С этой целью программа соединит киберсообщества, представляющие интерес, от научных кругов до оборонно-промышленной базы, коммерческой индустрии технологий и экспертов в области пользовательского опыта». В рамках «Плана X» компания MITRE создала протоколы STIX (Structured Threat Information eXpression) и TAXII (Trusted Automated eXchange of Indicator Information), предназначенные для информирования о киберугрозах.

    Особое место в разработках MITRE занимает программная матрица-фреймворк ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge), своего рода виртуальная энциклопедия методик самых разных хакеров. Эта матрица дает полное представление о поведении виртуальных злоумышленников при компрометации сетей и может использоваться для наступательных операций в интернете. В частности, ATT&CK может быть полезен в киберразведке.

    Одна из самых амбициозных и явно нацеленных на атаку, а не на защиту, разработок MITRE – созданный совместно с АНБ проект Unfetter. Он расширяет возможности специалистов в области кибербезопасности выявлять и анализировать бреши в защите компьютеров противника. Символичны названия программных продуктов MITRE. Как известно, Стикс (STIX) в древнегреческой мифологии – олицетворение первобытного ужаса и мрака, а также название реки в подземном царстве смерти. Аббревиатура ATT&CK говорит за себя.

    В числе основных программ компании – разработки в сфере управления операциями так называемой мультидоменной войны (Command and control of multi-domain operations). Это означает, что специалисты MITRE работают над созданием единого цифрового пространства ТВД, причем основные бои в этой войне будут идти в виртуальном пространстве, но разрушения стратегических и инфраструктурных объектов будут сравнимы с ущербом от ракетно-бомбовых атак. По данным The New York Times, список целей киберкомандования США включает «гражданские институты и муниципальную инфраструктуру... в том числе электрические сети, банки и финансовые сети, транспорт и телекоммуникации», то есть все те цели, которые были обозначены в сценарии учений «Коллективная сила».

    Киберкомандование США использовало разработки MITRE для атак на энергосистемы Венесуэлы и России. В Венесуэле это привело к масштабному отключению электричества по всей стране и вызвало гуманитарную катастрофу. В России кибератаки американских военных на российские энергосети были успешно отражены, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В июне 2019 года The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США с 2012 года активизировали попытки внедриться в системы управления российскими энергосетями. Однако теперь, как указано в материале, стратегия Вашингтона стала более агрессивной и склоняется к размещению вредоносного программного обеспечения в российских сетях. В Кремле подтвердили, что стратегические области экономики России не раз подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа. «Наши ведомства ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам», – сказал Дмитрий Песков.

    Комментируя публикацию New York Times о попытках спецслужб США внедрить вредоносный код для проведения кибератак на энергосистему России, Песков добавил, что «эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России». Широко известен так называемый утиный тест (Duck Test): «Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, вероятно, это и есть утка».

    Есть сильное подозрение, что, случись предсказанная в ходе учений «Коллективная сила» глобальная кибератака, «изощренными злоумышленниками», которые ее сотворили, будут названы пресловутые русские хакеры, за которыми, естественно, стоит Москва. На самом деле все высокопарные слова о сотрудничестве и усилении безопасности – лишь прикрытие для истинной цели операции, которая заключается в прощупывании слабых мест и блокировании предполагаемых мер реагирования и защиты. Иными словами – это операция под ложным флагом. «Утиный тест» применительно к возможным инициаторам глобальной кибератаки однозначно показывает на киберкомандование США. Достаточно вспомнить кибератаки США и Израиля на Иран вирусом Stuxnet, кибератаки на российские энергосистемы, которые мы отразили. Похоже, сейчас наши партнеры на Западе задумали что-то более впечатляющее.

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