За что убили Григория Распутина

Взгляд
30 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
Разделы

Первой в Европе рискует замерзнуть Латвия

В Европе возникли проблемы уже даже с дровами Ростислав Нетисов/РИА Новости
Латвия оказалась на пороге отопительного кризиса. Однако проблема не в дорогом дефицитном газе, а в поставках щепы или, по сути, дров. Причем Евросоюз поддерживает возврат к доисторическому топливу в рамках «зеленой» повестки. Хотя считать дрова экологичным топливом по сравнению с тем же газом – большое лицемерие.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...

Новая экономика заставит людей уезжать из городов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобалистская потребительская урбанистическая цивилизация привела к тому, что в городах скопилось огромное количество людей, которые не нужны в цепочках производства товаров и услуг, они не производят добавленной стоимости. Они мучительно ищут место в экономике. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» десятый день подряд
    Байден собрался звонить Путину в неподходящее время Британия, Германия, США и Франция обсудили форматы диалога с Россией ВДВ получили новейший комплекс управления огнем «Завет-Д» МВД определило параметры разрешенного охолощенного оружия
    Россиянам напомнили о новом налоговом вычете с 1 января Саакашвили вернули в тюрьму Вучич рассказал о покупке российских самолетов и систем ПВО Жителя Приморья осудили за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
    Институт РАН потратил почти 3 млн рублей на изучение ада Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна Япония оснастит подлодки крылатыми ракетами с радиусом поражения 1 тыс. км В Якутске после гибели женщины создали оперштаб по отлову собак на улицах

    Главная тема


    Первой в Европе рискует замерзнуть Латвия

    «вина организаторов»


    В России отреагировали на отмену хоккейного МЧМ

    авиация НАТО


    Американский самолет-разведчик совершил первый полет над восточной Украиной

    газопровод в Европу


    Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока

    Видео

    Огромные счета


    Европейцев спасают от разорения электричеством

    миграционный режим


    Россия сэкономит на выдворении нелегалов в Среднюю Азию

    кредитная кабала


    Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

    государственный ориентир


    Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

    объединение с Румынией


    Чем грозит России ликвидация Молдавии

    критерий истины


    Игорь Караулов: У «новой этики» нет монополии на прогресс

    реальный сценарий


    Сергей Миркин: Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

    разные ценности


    Олег Степанов: Новая экономика заставит людей уезжать из городов

    на ваш взгляд


    На Новый год вы предпочитаете ходить в гости или приглашать гостей?
    Тимур Шерзад

    За что убили Григория Распутина

    Тимур Шерзад
    журналист
    		30 декабря 2021, 09:30

    105 лет назад, 30 декабря 1916 года, был убит Григорий Распутин. Это был «человек из народа», внезапно для всех, включая себя, ставший близким другом императора и императрицы. Чем же всем насолил один из самых ярких и нетипичных персонажей высшего петербургского общества?

    Человек из народа

    У Распутина была крайне нетипичная для своего времени биография. Крестьянин из Западной Сибири, непонятно как прорвавшийся в высшее петербургское общество, он завел очень близкую дружбу с императором и императрицей. Для этого надо быть незаурядным человеком с выдающимися способностями. Судьбу Григория определило его детство. Распутин в юности очень часто болел. Это сегодня от сильного гриппа можно попить антибиотики и, как правило, выздороветь. А во второй половине XIX века к смерти могла привести любая серьезная простуда.

    Постоянно повторяющиеся мысли о возможной смерти сделали из Распутина религиозного человека. Он много думал о Боге и с интересом совершал паломничества. Но Распутин не был нелюдимым отшельником – напротив, по всем воспоминаниям он был очень общительным и при этом невероятно харизматичным человеком. Его проповеди слушали, у него рос клуб поклонников – преимущественно женского пола.

    Правда, кружок восхищенных слушательниц и некоторые методы общения с паствой порождали подозрения в сектантстве. Так, он, например, ходил со своими поклонницами в баню и вел свои проповеди там. Ходили слухи и о еще более нездоровых практиках с элементами эротизма. Такое и в сегодняшнем обществе вызовет большие вопросы, не говоря уже о России столетней давности. Но поначалу ему все это сходило с рук – у Распутина находились покровители, желавшие использовать его животный магнетизм в пропагандистских или лоббистских целях.

    На момент убийства в 1916 году Распутину было 47 лет. Но несмотря на это, он еще в 1904-м, год спустя после переезда в Петербург, в 35-летнем возрасте завоевал авторитет эдакого «мудрого старца», святого и честнейшего человека. По убеждению многих образованных петербуржцев, этот сибиряк с окладистой бородой не просто говорил то, что думает – его устами говорил не кто иной, как «глубинный народ», простой русский человек. А значит, его стоило слушать, чтобы не терять связи с реальностью. Эту репутацию и попытались использовать разные группировки в высшем петербургском обществе. Консервативные церковники, черногорские принцессы, бывшие министры, купцы и черт знает кто еще были заинтересованы в связях Распутина с императорской семьей. Император и императрица верили ему больше, чем кому-либо из своего окружения.

    Такое хорошее отношение имело несколько причин, помимо распутинского таланта к убеждению. Во-первых, он морально поддержал императора в годы Первой русской революции 1905-1907 годов. Именно Распутин убедил его, что в стране мутят воду прогрессисты и либералы, а глубинный народ революции не хочет. И дал Николаю II духовных сил для борьбы с революционерами.

    Фото: общественное достояние

    Во-вторых, Распутин умел успокаивать наследника – царевича Алексея. Успокоение это было крайне необходимо – мальчик страдал несвертываемостью крови. Любая ранка могла стать для него последней. Поэтому Николай II и императрица Александра Федоровна не чаяли в Григории души. И все вышло бы хорошо и взаимовыгодно, но была в этой ситуации одна серьезная проблема. 

    Грех тщеславия

    Взлет Распутина был слишком резким. Многим «срывает крышу» и от менее стремительных успехов. А тут вчерашний крестьянин и юродивый не просто переезжает в столицу, но заводит близкую, преданную с обеих сторон, дружбу с семьей главы империи. К нему в квартиру на поклон массово шли влиятельные люди, использовавшие его, как еще один канал для влияния на императора. Есть от чего утратить связь с реальностью. Он распускал слухи о своем якобы влиянии не просто на царскую семью, но на принимаемые монархом политические решения. На вступление в войну или попытку сохранить мир. На назначение министров. На другие важные государственные решения. Но это еще было не все.

    «Старец» устроил из своей квартиры нечто среднее между светским салоном и притоном. Что происходило там точно, сегодня однозначно сказать сложно. Свидетельства современников полярны. Кто-то говорит о душеспасительных беседах и щедрых пожертвованиях нуждающимся. Кто-то – о необузданных оргиях. Разумеется, в высшем обществе лучше распространялись слухи о последних. Хуже того, слухи ползли и об уже далеко не духовных отношениях с императрицей. В моду вошла даже рисованная порнография, персонажами которой были Распутин и Александра Федоровна. Придворные делали все, чтобы эта дрянь не добралась до императорской семьи. Их профессионализм сыграл с Николаем и его женой дурную шутку – они находились в своеобразном информационном пузыре и не понимали, насколько серьезный урон наносила репутация Распутина царской семье.

    А сам Григорий, потакая своему тщеславию, не видел смысла их опровергать. Чем невероятно раздражал консервативные монархические круги. И, как оказалось, загонял себя в могилу.

    Гордиев узел

    Распутин к 1916 году уже пережил одно покушение. В июле 1914-го на «старца» набросилась с ножом экзальтированная поклонница. Григорий выкарабкался – казалось, что Бог все-таки на стороне харизматичного мистика. Но это было только начало. Если в 1914 году дела на фронте были еще неплохи, то к концу 1916-го всем стало ясно – разыгравшаяся Первая мировая оказалась для России неожиданно тяжелой. Империя, все еще выигрывая сражения на фронте, еле-еле тянула обеспечение войны в целом. А общество раскалывалось революционерами всех мастей – от подпольщиков-социалистов до фрондирующих либералов. Несмотря на отчаянное напряжение сил, все грозило обвалиться в любой момент. Авторитет монархии и без того стремительно катился вниз, а положение и поведение Распутина только все усугубляло.

    Поэтому консервативно настроенные заговорщики в лице князя Юсупова, великого князя Дмитрия Павловича и депутата Госдумы Пуришкевича задумали Распутина убить. К их заговору имел отношение и агент германской разведки Освальд Рейнер – англичане считали, что «старец» склоняет российского императора к сепаратному миру. Замысел был прост: заманить Распутина во дворец Юсупова и накормить его отравленными пирожными. Юсупов приметил удобное подвальное помещение – оттуда хуже разносятся звуки, там меньше любопытных глаз. Правда, голые стены могли вызвать нехорошие подозрения, и Юсупов приказал отделать подвал под комнату для застолий. Когда эти работы были завершены, настал момент истины.

    Заговорщики расставили еду и стулья – как будто сами уже трапезничали несколько часов. Впрыснули в эклеры цианистый калий. И скормили их Распутину – а тот только ухмыльнулся. Впору было думать о поддерживаемом потусторонними силами мистике, но заговорщики оказались ребятами решительными, и в дело пошел револьвер. Но, по их словам, и этого оказалось мало – словивший пулю Распутин упал, но вскочил и бросился к выходу. И только после еще двух попаданий «старец» рухнул замертво. После чего тело Распутина вывезли подальше от дворца и выбросили в Неву. Скрыть инициаторов и исполнителей убийства не удалось – нашлись свидетели. Тело выловили, провели экспертизу. Заговорщиков вычислили и стали задавать неудобные вопросы. В том числе и о якобы поразительной живучести Распутина во время убийства: а не пытаетесь ли вы, господа, скрыть этими рассказами банальные пытки Распутина перед смертью? Ведь близкий друг царской семьи мог много чего интересного рассказать.  

    Раскрутить этот клубок до конца не позволил грянувший несколько месяцев спустя Февральский переворот. Распутина ненавидело слишком много людей. Слишком многих искренне обрадовала его смерть. И Николай II, несмотря на пребывающую в ярости по поводу смерти близкого друга императрицу, не решился рубить сплеча. Расследование шло долго и довольно мягко – с убийцами не успело случиться ничего страшного. Последовавший революционный хаос все списал. А Распутин, этот добравшийся до самых верхних слоев петербургского общества хитрый деревенский мужик, уже никого не интересовал – совсем скоро его смерть затмят куда более серьезные события. От него остался лишь яркий, любимый конспирологами образ – позднее «старцу» будут приписывать как попытки спасти Россию, так и сбрасывание ее в революционную бездну. Такое высокое мнение о его возможностях, конечно, польстило бы тщеславному «старцу».

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •