Российская экономика сближает Донецк и Луганск

15 ноября президент Путин подписал указ, который фактически запустил процесс встраивания предприятий непризнанных ДНР и ЛНР в российскую экономику. В частности, отныне признаются товарные сертификаты компетентных органов республик, а предприятиям разрешен доступ к государственным и муниципальным закупкам РФ.

К слову, доступа к госзакупкам давно добивается партнер по Союзному государству Белоруссия в рамках интеграционных процессов. А тут эта привилегия росчерком пера из гуманитарных соображений достается ДНР и ЛНР, причем даже названием указа подчеркивается их украинская юрисдикция («отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины»), а также временный характер послаблений («на период до политического урегулирования»).

Но, как водится, временное часто становится постоянным, а юрисдикция – понятие все более расплывчатое. То же Приднестровье как экономический субъект имеет молдавскую юрисдикцию (экспортируемые в третьи страны товары маркируются «произведенными в Молдавии»), но как субъект политический – ориентирован исключительно на Россию. Судя по тому, что в деле реализации Минских соглашений наблюдается не прогресс, а регресс, шансы на реализацию «приднестровского» сценария для республик Донбасса весьма велики. Правда, с некоторым оговорками: сейчас трудно представить экспорт донбасских стали и проката в ЕС с украинской маркировкой.

Так или иначе, экономическая интеграция республик не снимет издержки, связанные с их поддержкой Россией. Например, гуманитарные поставки газа Газпромом на эту территорию – это прямые расходы, которые никуда не денутся. Вместе с тем начался поиск модели, который позволит снизить эти издержки за счет синергетического эффекта двух экономик. Восходящий сырьевой цикл делает востребованным основной продукт экспорта Донбасса – металлы. Им можно насыщать в первую очередь российский рынок, погашая за счет дополнительного предложения рост цен на рынке стройматериалов или усиливая конкуренцию поставщиков во время реализации крупных инфраструктурных проектов.

Запуск большинства крупных производств республик в последние месяцы, вероятно, служил подготовительным этапом, а сам президентский указ лишь легитимизировал принятое ранее решение. Напомним, что с июня 2021 года сменился «куратор» донецких и луганских предприятий: место Сергея Курченко – украинского олигарха времен президента Виктора Януковича – занял российский предприниматель Евгений Юрченко, чья «Южная горно-металлургическая компания» временно управляет активами украинских олигархов Рината Ахметова, Сергея Таруты, Игоря Коломойского и других.

Экономическая интеграция с Россией сопровождается сближением и между самими республиками. С 1 октября этого года упразднен таможенный досмотр грузов между ДНР и ЛНР.

При этом ориентиром при унификации законодательств двух республик является российское законодательство, что также как бы намекает на конечный исход этих процессов. Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией, если (а скорее уж, когда) этот вопрос встанет на повестке дня.

То, что указ Путина вышел в разгар очередного обострения в Донбассе, тоже символично. Россия тем самым фиксирует нежелание Украины реинтегрировать собственные территории. При этом все возможные санкции по украинскому направлению Западом уже введены, а потому Москва может не опасаться реакции Европы и США на новые гуманитарные инициативы. Более того, в отсутствие мирного урегулирования Запад – как минимум Евросоюз – мог бы даже поддержать действия России, способствующие снижению если не военной, то социальной напряженности в регионе.