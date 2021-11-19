Российская экономика сближает Донецк и Луганск

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Как бедные и разумные россияне помогли росту цен на продукты

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений Артем Геодакян/ТАСС
Целых четыре года россияне наслаждались уникально низкой инфляцией в 4%. Однако в этом году ситуация вышла из-под контроля. Продовольственная инфляция достигла двузначного значения. И долю вины за разгон цен глава Центробанка возложила на самих россиян. Действительно ли население может влиять на инфляцию? И где искать выход из инфляционной спирали? Подробности...
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Как Берлин и Париж «достали» Лаврова

Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан, глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД РФ Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
«Можно сказать – достали». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил нетипичный для своего министерства поступок – на сайте ведомства была выложена переписка Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Предмет их разногласий – Украина и Донбасс, но прежде подобную переписку гласности не предавали. Что изменилось сейчас? Подробности...
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Для QR-кодов в России предложили «метод светофора»

В эпидемически «красных» регионах правила QR-кодов должны быть строже Максим Киселев/ТАСС
QR-коды в регионах и антиковидные ограничения должны применяться с учетом уровня вирусной угрозы по единому для всей страны стандарту. Это сделает понятным введение или снятие на определенной территории ограничительных мер. Оптимальным методом ранжирования территорий по уровню риска, по мнению экспертов, является «светофорный принцип», который уже используется как за рубежом, так и в ряде регионов РФ. Подробности...
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Литву скармливают китайскому дракону

Литву подсылают к китайскому дракону с целью узнать, насколько этот дракон зол и опасен REUTERS/Carlos Barria
В Литве открылось официальное представительство Тайваня – и теперь все с интересом ждут, что будет с Литвой. Вильнюс пошел дальше всех малых стран в желании разозлить Пекин, с которым, казалось бы, у него нет никаких резонов ссориться. Возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Российская экономика сближает Донецк и Луганск

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией. Подробности...

Санкции против миграции еще пригодятся Европе

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики. Подробности...

Россия создает напряжение на Западе

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Призыв Путина создавать «известное напряжение» на Западе для обеспечения стабильности и безопасности фиксирует ситуацию де-факто новой холодной войны с НАТО. Подробности...
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Лаврова «достали» Париж и Берлин

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Обсуждение: 5 комментариев

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Глеб Простаков

    Российская экономика сближает Донецк и Луганск

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		19 ноября 2021, 12:10

    15 ноября президент Путин подписал указ, который фактически запустил процесс встраивания предприятий непризнанных ДНР и ЛНР в российскую экономику. В частности, отныне признаются товарные сертификаты компетентных органов республик, а предприятиям разрешен доступ к государственным и муниципальным закупкам РФ.

    К слову, доступа к госзакупкам давно добивается партнер по Союзному государству Белоруссия в рамках интеграционных процессов. А тут эта привилегия росчерком пера из гуманитарных соображений достается ДНР и ЛНР, причем даже названием указа подчеркивается их украинская юрисдикция («отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины»), а также временный характер послаблений («на период до политического урегулирования»).

    Но, как водится, временное часто становится постоянным, а юрисдикция – понятие все более расплывчатое. То же Приднестровье как экономический субъект имеет молдавскую юрисдикцию (экспортируемые в третьи страны товары маркируются «произведенными в Молдавии»), но как субъект политический – ориентирован исключительно на Россию. Судя по тому, что в деле реализации Минских соглашений наблюдается не прогресс, а регресс, шансы на реализацию «приднестровского» сценария для республик Донбасса весьма велики. Правда, с некоторым оговорками: сейчас трудно представить экспорт донбасских стали и проката в ЕС с украинской маркировкой.

    Так или иначе, экономическая интеграция республик не снимет издержки, связанные с их поддержкой Россией. Например, гуманитарные поставки газа Газпромом на эту территорию – это прямые расходы, которые никуда не денутся. Вместе с тем начался поиск модели, который позволит снизить эти издержки за счет синергетического эффекта двух экономик. Восходящий сырьевой цикл делает востребованным основной продукт экспорта Донбасса – металлы. Им можно насыщать в первую очередь российский рынок, погашая за счет дополнительного предложения рост цен на рынке стройматериалов или усиливая конкуренцию поставщиков во время реализации крупных инфраструктурных проектов.

    Запуск большинства крупных производств республик в последние месяцы, вероятно, служил подготовительным этапом, а сам президентский указ лишь легитимизировал принятое ранее решение. Напомним, что с июня 2021 года сменился «куратор» донецких и луганских предприятий: место Сергея Курченко – украинского олигарха времен президента Виктора Януковича – занял российский предприниматель Евгений Юрченко, чья «Южная горно-металлургическая компания» временно управляет активами украинских олигархов Рината Ахметова, Сергея Таруты, Игоря Коломойского и других. 

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Экономическая интеграция с Россией сопровождается сближением и между самими республиками. С 1 октября этого года упразднен таможенный досмотр грузов между ДНР и ЛНР.

    При этом ориентиром при унификации законодательств двух республик является российское законодательство, что также как бы намекает на конечный исход этих процессов. Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией, если (а скорее уж, когда) этот вопрос встанет на повестке дня.

    То, что указ Путина вышел в разгар очередного обострения в Донбассе, тоже символично. Россия тем самым фиксирует нежелание Украины реинтегрировать собственные территории. При этом все возможные санкции по украинскому направлению Западом уже введены, а потому Москва может не опасаться реакции Европы и США на новые гуманитарные инициативы. Более того, в отсутствие мирного урегулирования Запад – как минимум Евросоюз – мог бы даже поддержать действия России, способствующие снижению если не военной, то социальной напряженности в регионе.

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