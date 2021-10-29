Не нужно вытеснять историю фантазиями

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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН

Дипломаты Китая и Турции впервые за много лет сошлись в лобовом споре на площадке ООН EPA/EDUARDO MUNOZ/POOL/ТАСС
Дипломаты Турции и Китая устроили перебранку на заседании Совбеза ООН. Поводом для нее стала гуманитарная ситуация в Сирии, включая судьбу одной из водонапорных станций на Евфрате. Более того, Пекин прямым текстом обвинил Анкару в оккупации части территории Сирии. Какие цели преследует КНР на Ближнем Востоке и что столкновение интересов Китая и Турции значит для России? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...

Нам очень повезло с оппозицией

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Валдайская речь Путина породила ожидаемые интеллектуальные судороги «прогрессивных умов», которые безуспешно пытались продемонстрировать хотя бы чувство юмора – по существу оппонировать было нечем. Мыслей нет. Подробности...
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Эрдоган способен сменить власть в Европе

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Турция может до неузнаваемости изменить политический ландшафт Европы, смести центристские правительства и привести к власти правых, что отчасти уже происходило. Именно поэтому десять стран НАТО решили не шутить с Эрдоганом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Не нужно вытеснять историю фантазиями

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 октября 2021, 12:04

    В Ростове снимается – и уже вовсю рекламируется – фильм «Мария», который основан на легенде о встрече Сталина со старицей Матроной Московской осенью 1941 года. Легенда гласит, что старица посоветовала ему привезти в Москву чудотворную икону. Сталин велел поместить икону в самолет вместе со священником и певчими и облететь вокруг Москвы с церковными песнопениями. Это, как утверждается, и спасло Москву от захвата гитлеровцами.

    Легенда восходит к вышедшему в 90-х годах прошлого столетия сборнику «Россия перед вторым пришествием». Полная фантастичность всей истории уже давно установлена – за пределами всяких разумных сомнений. Впрочем, создатели фильма и не настаивают на ее историчности. Что ж, люди вольны экранизировать какие угодно сказки – но, пожалуй, стоит объяснить, почему с восторгом ухватываться за такие легенды не стоит.

    Как-то давно я читал пособие по подготовке к исповеди, где перечислялись грехи, в которые мог впасть христианин. Один из таких грехов – «распространял ложные рассказы о чудесах». У людей постоянно возникает соблазн что-то приукрасить или даже придумать. Кажется, что это не такое уж и зло – ведь это же не злая клевета, это выдумка, которая может показаться доброй. Может быть, она кого-то утешит, ободрит и воодушевит.

    Но это грех – нельзя строить свои отношения с Богом на неправде. Нельзя домысливать за Бога, как Ему следует действовать. Он совершает чудеса там, где Он считает это уместным – а не там, где сочли уместным мы. Вера – это не область безответственных фантазий. Это отношения с предельной реальностью, которая требует глубокой собранности и ответственности – того, что в православной традиции называется трезвением. Трезвение – это нечто противоположное мечтательности и фантазированию, всему тому, что называется прелестью (от слова «прельщаться»). Придуманные чудеса – как и нафантазированные духовные переживания – плохи еще и тем, что не дают увидеть подлинные чудеса и обрести подлинный духовный опыт.

    Другая проблема – это непонимание того, что такое молитва и зачем нам иконы. Как говорит продюсер фильма Наталья Иванова, «верующие люди имеют право думать, что помогла еще и икона – это, наверное, помогает им в вере. И я не исключаю и того, и другого». Люди по умолчанию воспринимают чудотворную икону как мощный магический артефакт, который дает + 80 к броне и + 50 к меткости. Тут дикорастущее народное язычество сливается с опытом компьютерных игр. Но это не имеет отношения к православной вере. Икона сама по себе, как объект, не обладает какой-то силой. Она помогает проявиться вере и молитве людей.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Именно обращение людей к Богу в покаянии и вере привлекает помощь Божию. Молебен перед чтимой иконой Матери Божией – это проявление веры людей в Бога, который воплотился от Девы Марии и стал человеком в лице Иисуса Христа, в то, что Богородица, пребывая на небесах, молится о всех верных христианах. Молитва верных может принимать форму крестного хода, и ее, в принципе, вполне возможно совершать в самолете, облетающем город, если это символическое действие помогает людям выразить их веру.

    Но когда этой веры нет, любые манипуляции с иконой бессмысленны. Бог отзывается на обращенное к нему сердце, а не на манипуляции с теми или иными религиозными предметами. Были ли в годы войны в нашей стране сердца, обращенные к Богу? Несомненно были. Церковь – несмотря на весь ужас гонений – сразу же благословила «предстоящий всенародный подвиг». Да и в народе, несмотря ни на что, оставалось достаточно верующих людей, которые из окопов или совершая изнурительный труд в тылу, взывали к Богу.

    Было ли обращено к Богу сердце Сталина, которому приписывают приказ об облете столицы с иконой? Все, что мы о нем знаем – а у нас есть и многотомное собрание его сочинений и его речи и выступления – не дает возможности усомниться в том, что он был «верным продолжателем дела Ленина», твердым материалистом, непримиримым противником «реакционного духовенства».

    По церковному календарю почти каждый день совершается память новомучеников – епископов, священников, монахов и мирян, убитых в годы правления Сталина и с его несомненного соизволения. Правда, в ходе войны отношение Сталина к Церкви несколько смягчилось, но по чисто прагматическим соображениям. Говорить о его измене атеистической идеологии марксизма-ленинизма или покаянии в преступлениях, совершенных против Церкви (и народа в целом), никоим образом не приходится. Легенды о «православном Сталине», который днем дурит весь мир, изображая из себя верного марксиста, лидера мирового коммунистического движения и борца с «силами реакции», а вечером бьет поклоны перед иконами, пока никто не видит, и ходит за советами к блаженным старицам, производят комическое впечатление на любого, кто хотя бы читал газетные статьи той эпохи.

    Впрочем, легенда с облетом выставляет Сталина даже не обратившимся к Богу, а грубо суеверным человеком. Обращение к Богу ознаменовалось бы по меньшей мере освобождением из лагерей невинно осужденных – начиная с представителей духовенства. Вместо этого Сталин (как утверждается) просто отправляет икону летать вокруг Москвы.

    Вот уж какой порок ему трудно приписать – так это примитивное суеверие такого рода. Он был вполне последовательным материалистом. В подобных легендах видится понятная попытка каким-то механическим образом соединить две скрепы нашей национальной идентичности. Православие, которое является несущей опорой нашей тысячелетней истории, и Победу в Великой Отечественной войне – когда Россия выстояла и победила перед лицом чудовищного врага, который угрожал самому ее существованию.

    Мы действительно нуждаемся в осмыслении нашей истории как части Божиего промысла о нашей стране и о мире – но для этого мы должны обратиться к реальной истории, со всеми ее триумфами и провалами, подвигами и преступлениями, святыми и злодеями. Реальная история – очень сложное и запутанное явление. В ней есть и безусловная правота народа, который сражался за свою Родину, и непримиримо богоборческий характер режима, который тогда правил страной.

    Соблазн все упростить, убрать то, что вызывает неприятный диссонанс, вполне понятно – но этому соблазну не стоит поддаваться. Исторический опыт приобретен нами слишком дорогой ценой, и его не стоит вытеснять безудержным фантазированием.

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