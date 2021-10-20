ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Похищение украинскими спецслужбами наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка вызвало бурю возмущения среди жителей республик Донбасса. И это нужно рассматривать именно как похищение, а не взятие в плен или арест. В плен берут в ходе боевых действий, но наблюдатель был в нейтральной зоне, где следил за проведением работ, согласованных с Украиной. Это не арест, потому что украинская сторона не имела права его задерживать, наблюдатель обладает личным иммунитетом от любых посягательств на его жизнь, здоровье или свободу.

И ведь это не первое похищение, которое осуществлено по приказу майданных политиков. В 2019 году с территории ДНР был похищен бывший ополченец Владимир Цемах. Однако в случае с Косяком речь идет о незаконном лишении свободы человека с особым статусом. То, что его захватили сотрудники украинских спецслужб, подтверждает видеозапись, опубликованная украинским журналистом Андреем Цаплиенко. На ней видно, что люди, захватившие Косяка, очень хорошо экипированы, к примеру, у них титановые каски, а это уже признак спецназа или военного или, что даже более вероятно, СБУ.

Кстати, на видео нет самого захвата наблюдателя, съемка начинается, когда он уже стоит на коленях с завязанными глазами. Поэтому версия о том, что Косяка похитили пьяные украинские солдаты без ведома киевских руководителей, несостоятельна. Участие в захвате спецназа доказывает, что решение о похищении человека принималось в «высоких кабинетах», вероятно, и в Офисе украинского президента Владимира Зеленского. ЗЕкоманда так решила показать всему миру, что о чем бы ни договаривались лидеры России, Германии, Франции и ТОП-чиновники РФ и США относительно украино-донбасского вопроса, Киев может нивелировать любые соглашения одной акцией на линии соприкосновения.

Кроме того, киевские начальники, видимо, решили пойти на обострение конфликта. Это нужно ЗЕкоманде по двум причинам. Во-первых, чтобы отвлечь население Украины от бытовых проблем, прежде всего, связанных с отоплением. Во-вторых, Зеленскому нужна встреча лидеров «нормандского формата» для укрепления своего имиджа как внутри Украины, так и на международной арене. И, чтобы добиться этого, Киев идет на эскалацию противостояния с ЛДНР. Сразу после похищения Косяка артиллерия ВСУ начала массировано обстреливать Донецк. Для Украины такая практика – норма. Так, в 2017 году, когда Порошенко хотел провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, но Вашингтон в этом ему отказывал, Украина устроила серьезное обострение на фронте. Казалось, что еще немного, и начнется война образца 2014 года. В результате разговор Порошенко с Трампом состоялся. Зеленский идет той же дорогой.

Не меньшее негодование, чем похищение Андрея Косяка, вызвала в республиках и реакция на инцидент со стороны ОБСЕ. Политику этой организации в данной ситуации можно охарактеризовать как страусиную. Чиновники ОБСЕ предпочли засунуть голову в песок, сделать вид, что ничего не произошло.

Спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен относительно похищения заявила, что на данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Со стороны представителей ОБСЕ не прозвучало ни одного призыва отпустить Андрея Косяка. И, более того, произошедший инцидент наблюдатели ОБСЕ даже не внесли в отчет о нарушениях перемирия. Потом они оправдывались – мол, раз их наблюдатели не видели, как все произошло, то ОБСЕ не может вносить информацию в отчет. Понятно, что это отговорка, причем не самая умная.

Из-за вопиющего бездействия международной организации жители Донецка устроили акцию протеста возле гостиницы, где проживают сотрудники ОБСЕ. К работе наблюдателей ОБСЕ у людей, живущих под обстрелами, претензии есть давно. Еще в 2015 году появилась шутка с привкусом горечи, что символом ОБСЕшников на Донбассе являются три обезьянки – одна ничего не видит, вторая ничего не слышит, третья ничего никому не скажет. Люди жаловались после обстрелов, что наблюдатели приехали, покрутились и уехали. Также возникали вопросы к отчетам ОБСЕ, иногда они использовали такой дипломатический язык, что из документа невозможно было понять, откуда шел обстрел, хотя все прекрасно понимали, что это дело рук украинских военных. Показателен инцидент, произошедший в феврале 2017 года в Авдеевке. В город вошли украинские танки, это засняли иностранные журналисты, а рядом с танками стояли наблюдатели ОБСЕ и никак не реагировали на нарушение Киевом Минских договоренностей. Тогда представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что есть такая работа – танки не замечать.

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ОБСЕшники заявили , что из-за акции протеста приостанавливают свою деятельность в Донецке. А МИД Украины, высказываясь о протестах в Донецке, традиционно обвинило Россию в том, что она срывает Минские соглашения и хочет эскалации войны. Однако именно правовая анархия, творимая украинским руководством, и пассивная позиция ОБСЕ, ведут ситуацию к войне. Даже во времена Порошенко никто не трогал наблюдателей СЦКК и других лиц, имеющих иммунитет. Да и СНБО не подменял собой суд. Зеленский еще больший правовой нигилист, чем Порошенко, а если сказать без патетики, полный беспредельщик. Он пойдет на любые шаги, если сочтет, что это поможет удержать власть. И похоже, что Андрея Косяка ЗЕкоманда отпускать не намерена. Суд Северодонецка избрал для него мерой пресечения содержание под стражей. Похищение человека обрамляется юридически.

Что до ОБСЕ, то глава ЛНР Леонид Пасечник в своем обращении заметил: «Как можно говорить о беспристрастности, когда СММ ОБСЕ в своих отчетах делает принципиальную разницу в статусе и иммунитете для наблюдателей в СЦКК от Киева и от ЛНР и ДНР, называя украинцев представителями СЦКК, а наших представителей «вооруженными формированиями»?». Действительно, в своих отчетах ОБСЕшники называют Андрея Косяка участником вооруженных формирований, хотя он на момент похищения имел статус наблюдателя со всеми полномочиями, но это представители международной организации предпочли не упоминать.

Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать против таких деяний Киева, своим пассивным поведением потворствует этому, и тем самым наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Глобально Минские соглашения никогда не работали, но, к примеру, такой институт, как Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, по крайней мере, способствовал решению локальных вопросов, обеспечивал ремонт инфраструктурных объектов. Похищение его наблюдателя дискредитировало СЦКК, ведь теперь никто из его представителей не может быть уверен в безопасности. А, значит, и свои функции выполнять не сможет. ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует себя саму.