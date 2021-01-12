Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

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12 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом

На фото: два корабля одного класса LCS – USS Independence и USS Freedom Lt. Jan Shultis/navy.mil
Крупный скандал разворачивается в военно-морском сообществе США. Выяснилось, что целый класс кораблей, на которые Америка еще пару десятилетий назад возлагала большие надежды, оказался полностью небоеспособен. В чем именно заключаются проблемы с этими кораблями, почему они обнаружились только сейчас и какое отношение к происходящему имеет гигантская коррупция в США? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...

Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами. Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
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США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

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  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

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    Герман Садулаев

    Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		12 января 2021, 17:05

    Недавно весь мир опять сотрясли волны гомерического хохота, когда в американском сенате закончили молитву словами a-men и a-women. Ещё задолго до этого стало хорошим тоном говорить по-английски не просто men, а men and women – мужчины и женщины. «Наши храбрые мужчины и женщины справились с последствиями наводнения в Оклахоме» и так далее. На самом деле это оскорбительно для женщин. И совершенно не обязательно. Потому что men в данном контексте значит «люди», и мужчины, и женщины. Не «мужчины», а «люди». А men and women означает «люди и женщины». Типа «женщина – друг человека». Или, в лучшем случае, это тавтология: «люди, и ещё те люди, которые женщины».

    Но не только на Западе есть такая проблема. По России прокатилась волна конструирования феминитивов. Автор женского пола хочет называться «авторкой» или «авторессой». Другие, напротив, стоят на консервативных позициях: поэтесса – это Сола Монова. А Анна Ахматова – поэт. Врача-женщину можно называть «врачихой» или «докторшей», но это как-то вульгарно. А депутат? Наталья Поклонская – она кто? Депутатка? Или депутатша? Может, депутатесса? Прокурор – чисто мужская профессия? Как токарь? Потому что как назвать женщину-токаря? А судьи у нас в большинстве своём женщины. И мы уже привыкли говорить она-судья. Ещё и окончание подходящее, на гласную, так что слово «судья» стало у нас существительным женского рода. Он-судья звучит уже как-то неправильно.

    Давайте рассмотрим проблему с исторической точки зрения. Томас Барроу в своей книжке о санскрите пишет: «В самый древний период тройной классификации не существовало. Женского рода не было, и имена подразделялись на два рода: средний и общий. Последний именовался так потому, что из него развились мужской и женский род. Это подтверждается многочисленными пережитками. В индоевропейском женский род возник в более поздний период, и, строго говоря, только с этого времени можно говорить о грамматическом роде в собственном смысле этого термина». 

    В общем, слова были двух родов. Средний род – слово обозначало действие. И общий род, слово происходило от действия и обозначало деятеля, не важно, мужского или женского пола. Это и был общий род. И остатки этого общего рода раскиданы во всех языках. Грамматически эти слова выглядят как имена мужского рода, но это только потому, что разделение на мужской и женский грамматический род произошло путём выделения женского рода, а те слова, что остались, они стали считаться все как бы мужским родом, хотя значительная часть из них по происхождению и смыслу является словами общего рода. Например, английское слово men – не мужского рода, а общего. Оно значит «люди», все люди, всех полов. И таких слов – вагон и маленькая тележка.

    Весь парадокс ситуации в том, что слова, означающие деятелей, лиц определённой профессии, даже очень современные слова, складываются по очень-очень архаическим правилам: действие плюс подходящий суффикс равно деятель, человек определённой профессии. Программа – программист. Экономика – экономист. И так далее. И в результате архаической процедуры получается архаическое слово... общего рода! Как и много тысяч лет назад. У этого слова нет феминитива, его не нужно феминизировать, как и маскулинизировать, потому что оно является по смыслу и происхождению словом общего рода, оно охватывает и мужской, и женский роды, а выглядит оно чаще всего как слово мужского рода только потому, что так исторически сложилось, смотрите выше.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Впрочем, иногда оно выглядит как слово женского рода: например, «судья» современному уху кажется женщиной, потому что окончание на гласную характерно для женского рода. Хотя и тут полно исключений.

    Вообще, трудно понять, зачем и почему возникла в языке категория грамматического рода. Как это было связано с социальными изменениями в обществе? Может, более ясными стали гендерные роли? Но даже если так, почему доска – она, пень – он, а дерево – оно? Похоже, это вопрос случайности. Мы не знаем, как именно и почему они образовались. И был ли язык без них более простым или, наоборот, более сложным. Потому что, например, в чеченском языке отражена явно более архаическая по сравнению даже с древним индоевропейским ситуация, и грамматических родов вообще нет, зато есть шесть (!) классов, распределение существительных по которым не имеет никакой видимой логики (ладно, честно говоря, мужской и женский классы и тут есть, но вот остальные четыре – загадка).

    Конечно, можно любое слово феминизировать с помощью суффикса (космонавт – космонавтка), или с помощью местоимения (she-writer), можно наплодить кучу феминизированных слов и тщательно следить за своей речью, чтобы говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо, избыточно.

    Язык «чувствует» в этом лишнее. Ведь слова, обозначающие деятеля, профессионала в чём-либо, исторически относятся к общему роду, как и слова, обозначающие людей вообще, или коллективы людей, например «граждане». Это не мужской род. Это общий род. Возможно, стоит, вместо того, чтобы плодить феминитивы, ввести в образовательные программы это понятие: общий род. Немножко объяснить феминисткам историю языка. Провести краткий курс ликвидации филологической безграмотности. И закрепить как литературную норму названия профессий без феминитивов и маскулинитивов. Врач – он, главное, чтобы был хороший. А звать мы его или её будем с любовью и уважением, по имени-отчеству.


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