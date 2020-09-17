В русскую глубинку проникло общество потребления

В последние годы довольно часто пишут о возрождении российской провинции. Да я сама об этом пишу, поскольку уже несколько лет по полгода живу на даче во владимирской глубинке и собственными глазами наблюдаю те позитивные перемены, что она переживает.

Однако когда разговор заходит о возможном переезде из Москвы или другого большого города на постоянное жительство в деревню или маленький город, скептики отмечают, что есть две критически значимых сферы, которые делают эту затею сомнительной: образование (для семей с детьми) и здравоохранение. Тут я вынуждена согласиться, хотя с той же медициной все обстоит не так катастрофично, как принято считать, и положительные сдвиги также налицо – во всяком случае в том, что касается скорой и первой помощи (имели возможность неоднократно убедиться на собственном опыте).

Плюс есть еще одна сфера, отставание глубинки в которой от крупных и столичных городов, всегда было очень заметно и лично для меня создавало определенный дискомфорт.

Речь – о намного более ограниченных потребительских возможностях, которые искони сопровождают жизнь в таких местах. Ассортимент товаров тут куда более узок и нередко ограничен нижней ценовой категорией – что понятно, поскольку это соответствует финансовым возможностям большей части местных жителей. При этом зачастую на многие позиции – от фруктов до одежды соответствующего класса – цены даже выше, чем в столице, что по здравому рассуждению опять-таки понятно: оборот меньше, а от бизнеса требуются дополнительные затраты на доставку товара из той же Москвы.

Помню наш шок, когда в первый год выяснилось, что в местных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, оказалось, что на него какая-то бешеная накрутка – лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве.

А про всякие приятные и привычные мелочи, вроде доставки пиццы на дом, и вовсе говорить не приходится. Просто нет условий, которые бы сделали подобный бизнес рентабельным.

И вроде все это непринципиальные и вполне преодолеваемые вещи – за пиццей можно самому метнуться в пекарню, за лекарство заплатить лишние двести-триста рублей, а за новыми туфлями съездить-таки в ближайший большой город – но в сумме это действительно создает эффект заметно худшего качества жизни, нежели в любом крупном городе, где подобные проблемы либо вообще не возникают, либо решаются куда проще и быстрее.

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А решила я написать это колонку потому, что прямо сейчас происходит грандиозный прорыв в преодолении данной проблемы. Связано это с невероятно бурным развитием интернет-торговли. Нет, разумеется, почти любой товар можно было заказать в интернет-магазинах и раньше, вот только все это упиралось в такую «мелочь», как стоимость доставки, а значит, имело смысл исключительно при крупной сумме заказа.

Именно это меняется сейчас на глазах – обороты интернет-торговли выросли настолько, что самые крупные игроки могут себе позволить неуклонно расширять зону бесплатной доставки (до пункта выдачи, разумеется). В нашем медвежьем углу в 100 км от Москвы – и который даже не районный центр – она уже такая. В смысле – бесплатная.

А ассортимент маркетплейсов позволяет удовлетворить практически любые хотелки покупателей – от девчачьей заколки для волос за 100 рублей до смарт-телевизора за 30 тысяч, от коврика для йоги (именно такого, который хотелось) до ортопедической обуви. И во многих случаях по куда более приятным ценам, чем можно ожидать от местных торговых точек. Кстати, лекарства, заказанные по интернету, крупные фармсети в свои аптеки тоже доставляют теперь бесплатно и без безумных местных наценок.

И доставка – несколько считанных дней. И возможность получения покупки в максимально удобном для любого человека режиме. В общем, для жителей российской глубинки возникает принципиально новый пласт потребительских возможностей, просто немыслимый раньше и доступный исключительно столице.

А это же радикально повышает уровень комфорта и качество жизни для миллионов людей, в первую очередь тех, у кого скромные финансовые возможности. Перед ними открывается колоссальный товарный ассортимент, причем часто по куда более привлекательным ценам, чем они привыкли. Разумеется, в этом процессе будут и пострадавшие – местный торговый бизнес. Он будет все больше терять клиентов, которые предпочтут куда более интересные возможности маркетплейсов.

Вот только будем честны: проблемы торговли мало трогают сердца людей. Зато, глядишь, это послужит для местных предпринимателей стимулом перестроиться на современные бизнес-рельсы и заняться, например, производственными проектами. Или продавать местные продукты с маленьких ферм – это маркетплейсам пока недоступно.