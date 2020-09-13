Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

Израильские зенитки SPYDER уже давно стоят на вооружении в грузинской армии rafael.co.il
Одна из крупнейших компаний израильского ВПК Rafael подрядилась модернизировать систему ПВО Грузии. Небо республики остается по сути беззащитным с 2008 года. Сейчас на вооружении Грузии стоят зенитные комплексы и мобильные РЛС из Франции. Хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку главного противника? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...

Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		13 сентября 2020, 11:46

    Уже пару десятков лет я ежегодно езжу по одним и тем же местам – к маме в Мордовию и к теще на Вологодчину. В нулевых гонял по федеральным трассам, потому что съехать с «федералки» было не самым разумным поступком. Напрочь раздолбанные дороги, где, кажется, еще танки Тухачевского размесили вдрызг булыжное покрытие времен Иоанна Васильевича. Полное отсутствие даже намека на придорожный сервис, в том числе ремонтный. Сломался тут – считай, пропал. И колесили по этим направлениям фуры с ворованным цветметом, «черные» лесовозы да грузовики с контрабандой.

    А «федералки» – это скучно и однообразно. Да еще если это каждый год. Это не путешествие, это перемещение из точки А в точку Б по серой ленте, где все на продажу, где все кормятся с трассы. Тоска.

    Но потом что-то начало меняться. Стал осторожно пробовать другие маршруты. Нырять, как в омут, в ту самую Русь. В атласе, а потом в навигаторе, появились другие названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Тут она, Русь, просто спряталась подальше от алчных и вечно злых глаз. Коровы на дороге, избы, поленницы, колодцы. Узкие дороги и вековые леса. И деревни вовсе не убогие, крепкие деревни. И настроение сразу становится каким-то плавным, облачным, раздумчивым. Проезжаю деревню с ласковым названием Ломовка. А навстречу с речки идут несколько девчонок – лет 15-16. Босые, в каких-то простеньких сарафанчиках, льняные волосы по пояс только начали сохнуть, сероватый наш северный загар. Идут, смеются, открыто и звонко. Они были так до боли прекрасны, такие русские, такие из моего детства, что я очень долго не мог избавиться от этой картины в глазах. Никуда Русь не делась, просто она немного спряталась, ушла в глубинку. Но она там, живая, настоящая.

    А в этом году в двух деревнях встретил крестный ход – много народу под образами. Мальчишки лет 15-ти, оставив в стороне скутеры, крестятся перед входом в небольшой храм. Наверное, это случайность, что именно эти две деревни выглядели наиболее крепкими и зажиточными по сравнению с остальными. А может и не случайность

    И дороги. В наших краях ходила шутка – там, где кончаются дороги, начинается Мордовия. Устарела она. Теперь в самой глуши, в Темниковских и Теньгушевских лесах, это прямая, как саблей прорубленная трасса с идеальным асфальтом. Без малого сто километров раз в пять минут попадаются встречные, а попутки нагоняешь, бывает, вообще всего пару раз. Из 700 км в прошлом году километров 70 приходилось на то самое легендарное бездорожье, где асфальт «так называемый есть, но как таковой отсутствует». На прошлой неделе этого ада оставалось уже километров в общей сложности 30. Есть надежда, что в следующем году вообще нормально будет. В каждом населенном пункте автосервис и шиномонтаж. Узость трасс компенсируется редкостью машин и обгон грузовиков проблем не составляет.

    Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    А грузовиков стало больше! И это не дальнобои, а местные. Кто-то тащит бетонные строительные блоки, кто-то везет силос, кто-то перемещает какую-то технику. Зашевелилась глубинка!

    Самое удивительное и приятное – почти все поля либо только что скошены, либо уже вспаханы под зябь, либо на них что-то посеяно. Владимирская, Нижегородская, Мордовия – везде. На север дела похуже, но тоже не безнадежно. Выезжая из Саранска, попал на трассе в дикую пробку. По шоссе медленно и важно следовала колонна огромных комбайнов. Зрелище впечатляющее. Сравнить можно разве что с танковой колонной. Минут сорок тащились за ними, пока они не съехали с шоссе, разворачиваясь в боевой порядок. И веяло от этого всего – ухоженных полей и комбайнов на них – чем-то уже начавшим подзабываться.

    Коров, правда, мало. Есть, но частные деревенские стада. А огромных колхозных стад на несколько сотен голов – нет. И еще одна интересная примета. Всюду обломки «былого величия». Развалившиеся фермы и телятники, перекошенные ангары и зернотока, полуразрушенные здания МТС (если кто-то еще помнит, что это и машинно-тракторная станция, а не только сотовый оператор). Но во дворах этих МТС – новенькая, с иголочки, яркая техника. То есть, у села уже есть деньги на обновление парка, но пока нет средств для капитальных вложений в инфраструктуру. Ну да ладно, не все сразу.

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    А еще очень изменились сами деревни. Меньше всего, как ни странно, это коснулось зажиточных татарских сел. Для татар свойственны деловая хватка и склонность к традиционному укладу жизни. Они и в советское время жили крепко, работали много, торговали. И в рынок вписались проще. Поэтому не обеднели особо в пору смуты, и в нынешние времена вошли как-то почти без изменений. Как стояли у дороги солидные каменные дома, как стояли у каждого двора машины, так и стоят.

    А вот русские и мордовские деревни меняются на глазах. Они обнищали ударными темпами в 90-е, а теперь заметно, почти демонстративно поднимают голову. Да, много еще болезненных примет прошлого – брошенные почерневшие дома с выбитыми стеклами, ржавые останки каких-то машин, а то мелькнет большое здание Дома культуры с колоннами, но без дверей и окон, с уже немаленькими березками на крыльце. Но уже многие старые дома подновлены, покрашены, переобшиты. Много новых, солидных домов, с приличной площадью. Еще больше строится. Так и стоят – древние халупы в центре села и полудворцы на окраине.

    Оживает деревня, оживает! Кашляет еще от старой хронической болезни, устает, но появился в глазах здоровый голодный блеск. Уже примеряет обновки – а ведь умирающему обновки без надобности. Значит, собралась дальше жить.

    Вот и ладненько. По весне поеду, проверю.


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