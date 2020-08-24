России очень нужны еще 20 лет покоя

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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России очень нужны еще 20 лет покоя

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Почему я уверен, что у нас «Майдана» не будет, если даже трезвомыслящие белорусы слепо топают по этой поляне с граблями? Мы что, умнее что ли? Нет, не умнее. Были бы умнее, не убили бы свою страну в 91-м. Но мы опытнее. Подробности...

Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Главная тема


    Белорусский социализм готовится к смерти

    вид с вертолета


    Лукашенко заявил, что митингующие «разбежались как крысы»

    «теребить ситуацию»


    Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

    «Вот уже и начали»


    Соловьев съязвил по поводу освещения немецкими СМИ ситуации с Навальным

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр мира


    Герман Садулаев: Россия должна не потерять Монголию

    цветная революция


    Валерий Коровин: Методички для майданов надо начинать с философии

    Поставки из США


    Тимур Шерзад: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
    Дмитрий Грунюшкин

    России очень нужны еще 20 лет покоя

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		24 августа 2020, 09:36

    Пока в Минске майданщики никак не раскачают акцию до звенящих киевских высот, по нашу сторону границы уже зазвучали голоса, что следующей будет Россия. Дескать, на соседях обкатывают методику, по которой будут качать уже нас. Кто-то говорит это с тревогой, кто-то с нескрываемым злорадством. Можно было бы согласиться, поскольку антироссийская направленность большинства постсоветских Майданов совершенно очевидна. Вот только есть один нюанс. Мы не следующие. Мы, как обычно, первые.

    Дело в том, что первый «Майдан» в огромной череде самого разного рода цветных революций состоялся почти тридцать лет назад. И состоялся он в Москве. Именно его годовщину мы отмечаем каждый год в августе. Тогда тысячи людей (и не только москвичей, ехали и из провинции) вышли на площадь отстаивать только-только распустившуюся свободу. «Русские рабы» вышли с голыми руками не против дубинок ОМОНа или «Беркута», а против танков. Это так, на минуточку, о нашей трусости, которую так любят мусолить «небратья» и прочие «люди с хорошими генами».

    Когда вы с умным видом распинаетесь о генетической неспособности русских к стремлению к свободе и покорности властям, попробуйте вспомнить хотя бы школьную программу – Пугачев, Разин и Болотников таки русские. И Пушкин писал про русский бунт, а не про украинский или там эстонский. И три революции подряд в начале прошлого века, третья из которых в итоге по всему миру аукнулась, тоже именно наши мужички сотворили. Да и в 91-м вы свою незалежность получили именно потому, что «вечные холопы» уперлись рогом перед Белым домом и отстояли свою – и вашу, пановья, тоже – свободу. Отстояли. Отпраздновали. А вскоре ужаснулись тому, что натворили.

    Знаете, что больше всего меня вводит в состояние ступора в каждом новом «Майдане»? Это какая-то катастрофическая, патологическая неспособность оценивать чужой опыт. Все, абсолютно все до единой, цветные революции привели к разрушению экономики революционных стран, развалу промышленности и падению жизненного уровня населения, а во многих случаях и к человеческим жертвам. Исключений нет. Ни одного. С огромной натяжкой можно вспомнить относительно бескровную «Бархатную революцию» в Чехословакии, которая не привела к катастрофе. Но исключения лишь подтверждают правило. Все остальные «революции» в это правило вписываются идеально. Сказок про благолепие в Грузии не надо. От промышленного потенциала времен СССР в Сакартвело не осталось и четверти.

    Мы – те, у кого память работает в постоянном режиме, а не в избирательном – прекрасно помним результаты нашего «Майдана». Нищие старики, умирающие от голода и продающие свои ордена; толпы бомжей и беспризорников на вокзалах; забитые менты, которые боятся бритоголовых качков; стрельба на наших улицах; повальное воровство, ставшее образом жизни и целью; бесстыжие олигархи, цинично вершащие судьбы страны; ничтожества во власти; распродажа нашей промышленности за гроши. Западные разведки хозяйничали тут даже не скрываясь, долги МВФ и транснациональным корпорациям уже превышали ВВП, а распоряжения правительству давал даже не вечно пьяный президент, а глава этого фонда.

    Фото: Общественное достояние

    Добавьте сюда бойню в Чечне и угрозу отделения других регионов вроде Башкирии, Татарии, возможные образование Уральской республики и ампутация Дальнего Востока. Страна уже не принадлежала нам. Наша телега удержалась на краю обрыва, одним колесом вися над бездной. Что нас спасло? Не знаю. Слишком соблазнительно дать простой ответ. Но, думаю, достоинств одной личности для такого спасения недостаточно. Сработал комплекс причин. Чтобы умирающий в реанимации человек вдруг начал выкарабкиваться, одного доктора мало. Нужно чтобы и сам человек вдруг решил жить и цепляться за жизнь зубами и ногтями. Видимо, мы просто захотели жить.

    Все вокруг – и украинцы, и белорусы в том числе – видели, как мы умираем. И симптомы нашей болезни видели. И как мы передумали умирать, тоже видели. Видели, но с маньяческим упорством пошли по нашим граблям. Когда говорят, что украинцы передали белорусам свои грабли, ошибаются. Они им передали не свои, а наши грабли. Хлопцы с огромным энтузиазмом сначала устроили у себя революцию, потом отпраздновали, потом угробили промышленность, набрали долгов, устроили битву олигархов, посадили на трон клоуна, обнищали ударными темпами, вручили пульт дистанционного управления собой и своей страной заморским байденам и нуландам, и не забыли повязаться кровью, заполучив свою собственную «Чечню» в Донбассе. Почти ни единого нашего шага по граблям не пропустили. А ведь видели же, к чему это приводит! Видели!

    И белорусы видели! И нас, и украинцев видели. И все равно не могут остановиться. Ну что тут поделаешь? Почему же я уверен, что у нас «Майдана» не будет, если даже трезвомыслящие белорусы слепо топают по этой поляне с граблями? Мы что, умнее что ли? Нет, не умнее. Были бы умнее, не убили бы свою страну в 91-м. Но мы опытнее. Мы на своей шкуре испытали последствия таких перемен. И наши сердца уже их не требуют, они от них в ужасе трепыхаться начинают. Только клинический идиот, едва не сгорев, снова полезет в огонь.

    Есть еще один момент. Киевский Майдан при всей внешней направленности на Европу, был антироссийским. На этом формировалась идеология Майдана. И эта идеология формировалась не в 2014-м, а с конца 80-х. Еще точнее, с 1914-го, через бандеровцев Великой Отечественной, а во время перестройки она была реанимирована. Догадайтесь, кем и зачем. Ей, этой самостийной идеологией «господаря украинца», болело ВСЕ украинское общество. Поэтому движущая сила Майдана – молодняк – подкреплялась серьезной базой взрослого общества. Все были спаяны одной «великой» целью – отделить наконец себя окончательно от России. И тогда будет счастье.

    А против кого можно запустить русский Майдан? Против внутреннего врага? Не сработает, у «внутреннего врага», которым любит потрясать оппозиция, стабильный перевес в обществе. И протест молодняка взрослым, то есть решающим и обеспечивающим существование государства, обществом не поддержан. Был какой-то шанс качнуть страну во времена «болотных событий». Но не срослось. И это самое взрослое решающее общество, которое уже пережило Майдан 1991–1993 годов и вдоволь нажралось обещанной свободой, до тошноты нажралось, до кровавой блевотины, оно вдруг вспомнило это состояние опьянения борьбой. И вспомнило, какой жуткий отходняк был после этого опьянения. Вспомнило и отшатнулось. И пока это взрослое общество у руля, молодняк может мутить воду, но не более того. Вот когда нынешние 40–50-летние начнут сходить со сцены и их место начнут занимать те, кто этого всего лично не кушал, тогда возможны эксцессы. Так что лет 20–30 у нас есть. Они будут тоже трудны. Но не смертельны.

    Это не означает, что можно легкомысленно махнуть рукой на протестные движения: мол, пусть скачут, перебесятся. Если им не противодействовать, то ничего хорошего не будет. Обломком кирпича дом не разрушишь. Но если не отнять кирпич и не обращать внимания, то один придурок может перебить все окна в доме и жить в нем будет неуютно, а зимой и невозможно. Надо отобрать у него этот кирпич и дать в руки лопату.

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    А лучше сделать так, чтобы ему было чем заняться и мысли схватить обломок кирпича просто не пришло ему в голову. В конце концов, большинству нужна нормальная работа и отпуск хотя бы в Египте. Если это обеспечить, то все забудут, как зовут президента. И это правильно. Как в футболе говорят – лучший судья тот, чье имя ни разу не назвали комментаторы.

    «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». (с) Столыпин. Вот нам очень надо еще 20 лет.


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