Наши дети научились платить

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29 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...

Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...

Зеленскому надо стать Путиным

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. Поэтому на разоблачения Жвании не будет никакой общественной реакции. Она просто опасна для украинского олигархата. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Дмитрий Грунюшкин

    Наши дети научились платить

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		29 июля 2020, 18:10

    Сын подарил мне годовую подписку на интернет-канал, по которому транслируются матчи Английской Премьер-лиги. С тех пор, как эффективные менеджеры спортивного госканала, футбольный пакет которого я смотрел через спутниковую тарелку, про... потеряли, в общем, права на трансляцию АПЛ, я так и страдал без лучшей лиги мира, глядя на второстепенные чемпионаты. Пытался смотреть английские матчи через пиратские стримы и «сопки», но все это убого выглядит – отвратное качество, вечные проблемы со связью и т. п. А качать уже сыгранные матчи на трекерах для заядлого болельщика и вовсе не интересно. Но заплатить целых пять тысяч мне казалось слишком уж жирным.

    А зря. Оказалось, что по честной подписке можно получить очень качественный контент, да еще с кучей «плюшек» и «фишек». Хочешь, смотри прямую трансляцию, хочешь пересмотри позже. Можно поставить матч на паузу и пойти выпить кофе. Можно смотреть с комментатором, можно просто со звуком со стадиона, куча статистики и никакой раздражающей рекламы. В общем, сервис. Сезон подошел к концу и дальше продлять подписку буду уже сам. Убедил меня сын, что это в современном духе.

    Мальчик он у меня уже большой – тридцать лет скоро. И вот после этого подарка я вдруг вспомнил, что платить за контент он начал уже давно. Еще лет 15 назад, когда увлекался компьютерными футбольными симуляторами, сам накопил и купил официальную версию игры. Потом еще одну. Не скачивал новые альбомы любимой группы у пиратов, а покупал честный CD.

    Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. У каждого из них есть одна-две-три подписки на стриминговые платформы, на которых они смотрят фильмы и сериалы, а не выкачивают их с «большой тройки» отечественных трекеров, как привыкли мы. Это было настоящее откровение – они не любят халяву! Даже книжки они в сети не качают у пиратов, а покупают! И этим самым дают реально заработать авторам. Пусть не миллионы, но хоть что-то.

    Ведь не секрет, что нынешние писатели не могут жить за счет писательской работы. Книги на бумаге выходят мизерными тиражами и платят издательства за них такие слезы, что говорить стыдно. Реально за счет писательства в стране могут жить считанные единицы авторов, да и те большей частью за счет продажи прав, а не за счет тиражей. Поступления же за счет продаж в интернете вещь крайне нерегулярная и непредсказуемая. Была. А теперь за счет этого нового поколения, которое с детства привыкло платить за полученное, начинает пока медленно, но выправляться.

    Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

    Есть уже с десяток книжных сайтов, где совсем неплохо себя чувствуют авторы, которые вообще никогда не издавались на бумаге! Да, для взрослого человека там несколько странный контент – литРПГ, попаданцы, женские ромфаны (или ромфанты – романтическая фантастика), фэнтези и т.п. Но новые читатели там толпятся и платят! Платят не только за новые книги, но и за возможность читать то, что выходит из-под клавиатуры автора едва ли не в режиме реального времени. Написал автор главу, выложил туда, читатели тут же ее покупают и оценивают. Автор получает живой отклик, корректируя работу. И получает деньги, черт возьми! Деньги, которые позволят ему, возможно, сосредоточиться на новых главах, а не подрабатывать «копирастом», чтобы было что покушать, а писать в свободное от добывания пищи время.

    Присутствовавший при том разговоре режиссер, достаточно успешный, молодой и злой на язык, припечатал нас: вы последнее поколение, которое стоит на пути новых россиян, понимающих, что все, что сделано, должно быть оплачено. Когда вы сойдете со сцены, воцарится рай земной для творческих людей и вообще для бизнеса. Это он, конечно, хватил. Во-первых, рая не бывает, а во-вторых, долго придется ждать – мы еще покоптим воздух, не надейтесь.

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    Но в чем-то он прав. Поколение 90-х, выросших и впитавших в себя дух того междувременья, оно сложное. Мы плохо умеем зарабатывать, потому что мы рубим бабки и рвем, до чего дотянемся. Ненадежное время, когда утром не знаешь, что будет вечером, как все повернется и вообще, будешь ли ты вечером жив, сформировало особое отношение к жизни. Время коротких планов. Время простых решений. Время, когда нужно было брать сейчас и здесь. Мы не научились платить, хотя всегда готовы расплачиваться. Мы не стремились к халяве всеми силами, как это делали люди 70-80-х. Но мы привыкли ей пользоваться, если представилась возможность. Потому что мы не зарабатывали, а добывали. А легкая добыча – это отличная добыча. Сэкономленные на легкой добыче силы и средства пригодятся, чтобы взять добычу трудную.

    А они – наши дети и младшие братья – они уже жили, а не выживали. Пусть и не жирно, но без постоянной агрессии, без хронического адреналина. Они уже способны планировать не на неделю, а дальше, не боясь насмешить судьбу. Они уже не любят отнимать и перехватывать. Они умеют работать.

    И, возможно, они и разучились расплачиваться, но они научились платить. И это здорово. Это дает надежду.

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