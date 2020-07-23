Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Как убивает новая украинская мифология

Мифы о подвигах древних украинцев стали крайне популярным в этой стране продуктомФото: из книги «Мифы и легенды Древней Украины»
Сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией. Но самое опасное вовсе не это – а то, что насмешка над подобными сочинениями может дорого обойтись. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...

ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

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Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

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              Игорь Мальцев

              Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 23 июля 2020, 12:04

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              Теперь понятно, отчего так вытянулись рожи у наших интеллигентов, когда дочка Бродского Анна в Москве сообщила, что отказывается от неимущественных прав на наследие отца. Для них просто перевернулся весь мир – как так? А деньги? Вот эти самые деньги-деньги-деньги, банкноты различных номинаций? На которые, по мнению просвещенной общественности, Анна могла бы «жить ого-го как». 

              Но юная Анна добила их окончательно, когда высказала свое мнение о существующей системе наследования авторских прав. Потому что она вообще против копирайта. Это, кстати, довольно серьезная тенденция сегодня. Она, возможно, началась в интернете, но уже вполне уверенно переползла в офлайн. 

              Антикопирайтный движ основан на том, что автор уже получил свой гонорар за работу (или не получил, потому что не нашел того, кто за эту работу заплатит), а далее – весь этот «копирайт», на котором отчего-то зарабатывают совсем другие люди, становится конкретным препятствием для ознакомления с произведением искусства все новых и новых зрителей, читателей и слушателей.

              Для меня, конечно, совершенно фантастический пример – российское агентство по «защите» заставило платить группу Deep Purple за исполнение собственных песен в российском турне. Пример хоть и давний, но показательный в смысле идиотизма самой системы.

              У нормального человека это в голове не укладывается и уложиться не может в принципе. Сколько бы «защитнички» не надували щеки и не цитировали параграфы. Но дальше – больше: ненароком у творца есть наследники. И они ждут своей доли за то, что сделали не они вовсе. В зависимости от популярности талантливого папы-дедушки-бабушки количество золотых струек золотого дождя разнится.

              Фото: ADAM HAWALEJ/Global Look Press

              Но со временем аппетиты родственничков растут, и в какой-то момент они решают, что они и есть последняя инстанция и натуральные обладатели произведения нематериального искусства. И тогда случаются всякие безобразные сцены вроде той, которая давеча произошла с родственниками Окуджавы, которого тут принято почитать чуть ли не за диссидента. Вопреки мифам и сказкам, господин Окуджава был весьма материально упакован проклятой советской властью. 

              Я не большой фанат всех этих заунывных «виноградных косточек», но глянем правде в лицо: «несогласный» творец отличненько получал подряды для фильмов «Покровские ворота», «Белое солнце пустыни», «Друг мой Колька», «Ключ без права передачи», «Аты-баты, шли солдаты», «Звезда пленительного счастья», «Приключения Буратино», «Соломенная шляпка», «Застава Ильича», «Белорусский вокзал».

              Недурно для «бунтаря». Не говоря уже, что мосфильмовские гонорары были не чета нынешним, а за каждый прогон по любому радио и с концертных площадок платились отдельные отчисления. Кстати, именно поэтому каждое 9 мая даже при советской власти мосье Тухманов становился рублевым миллионером со своим хитом «День Победы».

              Кстати, о Победе. Наверное, единственное, что мне нравится из Окуджавы – это песня из кинофильма «Белорусский вокзал», которая за годы советской власти просто въелась в плоть народа и стала, по сути, народной. То есть очень важной для самоидентификации народа. И даже для многих в новой России она осталась такой же. И настолько же важна. И, как выяснилось, не только для русского народа.

              Тут молодые музыканты из разных стран – русские, грузины, белорусы и ребята из других стран, которые воевали против Гитлера – запилили видос, где они вместе поют песню из фильма «Белорусский вокзал». Очень трогательный и очень важный видос. Консолидирующий в эпоху всеобщего разделения на агнцев и козлищ. Вспоминательный видос. Душераздирающий видос. Островок в океане идеологического шлака. И знаете, что случилось? Правильно – родственники Окуджавы запретили его транслировать в Сети. Дескать, их не спросили эти юные энтузиасты и им не забашляли. То есть поставили бан на распространение песни.

              То есть вдова Окуджавы и музей под ее руководством фактически монопольно ставят преграды для самой идеи, заложенной в песне. Вдова и ее юристы знатно скинули маски в наше тотально масочное время и выставили себя удивительными крохоборами. 

              Вообще-то, молодые музыканты нескольких республик не собирались все это дело монетизировать – для них была важна идея объединения вокруг светлого праздника. Как сказал Алексей Алешковский: «Не дело родственников уничтожать память об авторах и их произведениях, выступая в качестве редакторов или цензоров».

              На самом деле это культурное наследие СССР/РФ. И если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. 

              И в принципе эту систему давно пора менять – иначе наследники останутся сидеть на ворохе старых мастертейпов и нот, и память занесет их пылью и песком вместе с их покойными мужьями, отцами, дедушками и бабушками.


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