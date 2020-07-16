Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Взгляд
16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
Разделы

Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
Перейти а раздел…

Как можно примирить Азербайджан и Армению

В конфликте между Арменией и Азербайджаном активно применяется в том числе артиллерияФото: Reuters Staff/Reuters
Армяно-азербайджанская граница вот уже почти 30 лет является самой горячей точкой постсоветского пространства. Здесь регулярно вспыхивают бои – от обычных обстрелов до масштабных боевых действий. Почему ни одна из сторон никак не может добиться ни военной, ни политической победы – и на каких условиях возможен мир между этими странами? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Новая война в Закавказье

    Главным врагом Лукашенко стал он сам

    Поляки выбрали русофобию

      Перейти а раздел…

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку – 2» после заявления Помпео
              Закладку боевых кораблей в Керчи с участием Путина перенеслиАлиев потребовал отказаться от «бессмысленных переговоров»Самолет-разведчик разбился в горах в Турции, есть жертвыМИД оценил возможность перебазирования ядерного оружия США в Польшу
              Россияне смогут бесплатно получить участок в АрктикеТурция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследияСША начали перебрасывать войска в ПольшуАналитики подсчитали, когда российская экономика выйдет из кризиса
              За Ивана Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ и общественных деятелейРада назначила главу Нацбанка УкраиныПалестина пропала с карт Google и AppleВ США подготовили второй танкер с нефтью для Белоруссии

              Главная тема


              Как можно примирить Азербайджан и Армению

              завоеватель Сибири


              Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала протесты

              особый случай


              В Крыму обнаружили зарезанных детенышей дельфинов

              президент СССР


              Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»

              Видео

              южный кавказ


              Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

              «врачи-вредители»


              России срочно нужен новый закон для защиты детей

              Минские соглашения


              Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

              собственное расследование


              Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

              Дружба народов


              Герман Садулаев: Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

              Сотрясение основ


              Игорь Караулов: Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Братья-славяне


              Вадим Трухачёв: Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?


              Тимур Шерзад

              Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

              Тимур Шерзад
              журналист
              		 16 июля 2020, 11:56

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. На беспокойных просторах России кавалеристы высказали свое последнее и очень веское слово.

              Могила для всадника

              Роль кавалерии на поле боя начала падать уже в позднем Средневековье – и всадники становились все менее полезными, последовательно ослабевая перед пикой, мушкетом, нарезными винтовками и, наконец, пулеметом.

              К началу XX века все стало совсем плохо – в Европе стартовала большая индустриальная война. В ее начале конница еще могла играть роль «кавалерийской завесы», скрывающей от неприятеля маневры своих войск или, наоборот, рекогносцировочного средства, добывающего информацию.

              А потом фронты замерли, ощетинились колючей проволокой, бесчисленными линиями траншей, артиллерийскими позициями и пулеметами. И всадники отправились в окопы в роли обычной пехоты. Первая мировая в Европе отметилась только одним крупным конным сражением – столкнулись русская и австро-венгерская кавалерийские дивизии, причем наши предки противника наголову разгромили. Но на этом все и закончилось. Казалось, что теперь эра лошади завершилась уже точно навсегда. Но это было не совсем так.

              Фото: РИА Новости/РИА Новости

              Совсем другая война

              Развязка в Первой мировой наступила не на полях сражений, а в тылу – экономики и национальные противоречия внутри великих европейских держав доконали сразу несколько империй. Одной из них была стремительно рассыпающаяся Россия. За возможность ее собрать на своих условиях (или, наоборот, из нее удрать) началась новая война.

              Она была предельно непохожа на только что отгремевшую мировую. Не было ни сплошного фронта, ни относительного изобилия боеприпасов, ни более-менее надежных армий. Зато процветали военный непрофессионализм, дезертирство, скудность снабжения и политическая нестабильность.

              Все эти факторы позволяли творить чудеса – относительно малыми силами решать судьбу здоровенных регионов. Главное, чтобы силы были мобильные и мотивированные. В роли таких сил могли выступать, например, бронепоезда – в самом начале войны это был один из главных козырей красных. Или, казалось бы, вымершая кавалерия – первое время это была сильная сторона белых, потому что за них пошла большая часть казачества.

              Серьезный аргумент

              Когда казачество получалось удачно пустить в рейд по тылам, результаты выходили впечатляющими. Одним из самых громких примеров был рейд генерала Мамантова (именно так правильно пишется его фамилия) в августе-сентябре 1919 года. Тогда шесть тысяч всадников при нескольких орудиях и броневиках прорвали красный фронт на Дону и устремились по красным тылам.

              Обстановка благоприятствовала – порядок в неприятельском тылу был весьма условный и до появления кавалеристов Мамантова. Например, там шарились грабящие кого попало банды дезертиров, иногда достигавшие численности в тысячу человек. А когда туда еще и прискакали казаки, у красных окончательно все рухнуло – и началась полная паника.

              Мамантовцы триумфально разоряли склады, жгли мосты, выводили из строя железнодорожные составы. Мало того, белые активно брали пленных – большую часть распускали по домам, а кто-то даже присоединялся к казакам. Это, впрочем, было совершенно нормально для обеих сторон уже с середины Гражданской.

              А когда красные все-таки собрали превосходящие силы и принялись загонять Мамантова в угол, тот просто воспользовался мобильностью кавалерии и ушел, перейдя весьма условную линию фронта обратно. Рейд в целом ход войны, конечно, не повернул, но ослабил наступление красных, так как отвлек значительные силы, которые гонялись за Мамантовым вместо нанесения удара.

              Но игрой в одни ворота такое применение кавалерии не было. Красные тоже развивали свою конницу – именно она, например, помогла с треском вышибить поляков из Киева в 1920 году. В деле были куда более крупные конные массы – почти 30 тысяч всадников. При этом войска красных по численности ощутимо уступали полякам, но маневренность больших конных армий позволяла им находить слабые участки и наносить удар именно там – принцип, который станет основным в очередной мировой войне всего 20 лет спустя.

              Последствия

              Итак, лошадь стала одним из самых внушительных аргументов на полях сражений Гражданской. Правда, в этом успехе были посеяны и некоторые причины будущего забвения кавалерии. Например, в попытке «здесь и сейчас» пополнить конский состав были варварски разграблены лучшие в мире конные заводы, что привело к утрате некоторых пород – например, стрелецкой. Позже Буденный попробует компенсировать эти потери, курируя разведение терских и буденновских лошадей, но будет уже поздновато – процесс завершится только к концу 40-х.

              А вот поляки, впечатленные ударами красной конницы, сами в будущей войне сделают ставку на кавалерию – и будут разгромлены немецкими механизированными соединениями.

              Именно такие соединения, прикрытые броней и снабженные гусеницами для преодоления бездорожья, и похоронят кавалерию, как критически важный для успеха род войск. Впереди у Европы была большая мировая война. В ней, конечно, еще использовались лошади – отдельные рейды, разъезды, снабжение. Но на острие главных ударов их больше не было – победа зависела совсем от других факторов.  


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

              Елена Кондратьева, журналист
              Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
              Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

              Выйдет ли Украина из Минских соглашений

              Сергей Миркин, журналист, Донецк
              Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Игорь Караулов, поэт, публицист
              Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...

              Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

              Хабаровское дело – привет из 90-х

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............