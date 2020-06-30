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Как «поправить» детство российских детей

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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...

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              Тимур Шерзад

              В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

              Тимур Шерзад
              журналист
              		 30 июня 2020, 12:24

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              В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Мощное орудие, противоснарядная наклонная броня, широкие гусеницы – новый танк выглядел грозно. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло пройти его, невзирая на все невзгоды.

              Не волшебная палочка

              Т-34 – самый многочисленный танк РККА – был обязан своим появлением гражданской войне в Испании. Именно там выяснилось – противотанковые пушки расплодились настолько хорошо и стреляют настолько часто, что танки с противопульной броней надо как можно быстрее заменять. Новые машины должны держать и снаряды – хотя бы самого распространенного в армиях вероятного противника 37-мм калибра.

              Летом 1941 года «тридцатьчетверки», наряду с новейшими тяжелыми танками КВ, стали одним из сильнейших козырей Красной армии. У немцев были очень серьезные проблемы с поражением этих новых машин – приходилось подбираться вплотную и обходить, а сами Т-34 могли расстреливать большую часть немецких танков с километровой дистанции и даже больше.

              Само наличие 1300 «почти что неуязвимых танков» (включая КВ) на 22 июня 1941 года при поверхностном рассмотрении вызывает недоумение – как, мол, имея такие чудесные боевые машины, мы отошли аж до Москвы? Недобросовестные публицисты этим пользуются и строят теории одна бредовее другой.

              Фото: Ольга Ландер/РИА Новости

              Так, например, в 90-е–2000-е были популярны идеи Бориса Резуна – якобы мы сами хотели захватить Европу летом 41-го, и немцы ударили, застав нас в самый неподходящий для обороны момент. А сегодня еще кое-где живы отголоски концепции Марка Солонина – дескать, армия настолько не хотела воевать за советскую власть, что демонстративно «слила» весь 1941 год.

              Реальная причина поражений, конечно, в другом – немцы имели филигранно настроенную машину блицкрига, позволявшую им творить почти что чудеса. В том числе и в борьбе с новейшей бронетехникой.

              Там, где с русскими танками не справлялись орудия ПТО или свои танки, они использовали 88-мм зенитные пушки или авиацию – например, прославившийся исключительной точностью бомбометания пикировщик «Штука», один из узнаваемых символов блицкрига. Да и промышленные возможности позволяли Германии массово гнать сложные в производстве подкалиберные снаряды, которые могли пробивать броню даже новых тяжелых танков, не то что средних «тридцатьчетверок».

              Так что новые танки были отнюдь не заколдованными, а танкисты не чувствовали себя супергероями, легко расшвыривающими толпы глуповатых и беспомощных врагов. На деле в начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество – ведь их всегда старались ставить на самые опасные участки. Новые танки не были настолько сильны, чтобы решить все проблемы попавшей под мощнейший удар страны. Но они могли этот удар ослабить, что успешно и сделали, став настоящим щитом РККА в кампанию 1941 года.

              Количество или качество?  

              Следующий, 1942-й, встретил танкистов неожиданностью – немцы учли опыт предыдущего года и перевооружили свои танки новыми орудиями. Теперь «тридцатьчетверки» и боевые машины панцерваффе могли одинаково хорошо пробивать броню друг друга. И роль «тридцатьчетверки» несколько поменялась – теперь это был не сильнейший козырь, а рабочая лошадка войны. Что еще сильнее поднимало вопросы количества.

              Достичь его было не так просто. До войны «тридцатьчетверки» делались на двух заводах – в Харькове и Сталинграде. Причем, как во всех случаях с постановкой в серию новой машины, дело шло не без многочисленных проблем и задержек. Оба этих завода были потеряны в ходе войны – конечно, станки и персонал были эвакуированы, но налаживание производства на новых местах все равно требовало времени.

              Чтобы это время выиграть, шли на упрощение конструкции и различные ухищрения. Например, изменили носовую балку и ее крепление к корпусу – раньше были сварка и винты, решили оставить только сварку. Процедура была одним из «узких мест», и ее упрощение дало ощутимый выигрыш в скорости сборки корпуса. Только вот за все приходилось платить – при закалке брони новую балку скручивало восьмеркой. Пришлось ее закаливать лишь частично. Результат – балка пробивается почти любой немецкой противотанковой пушкой. Но доработку в итоге приняли – шанс, что снаряд, попав в лоб, угодит именно в нее, где-то один из тридцати. И чем-то платить приходилось за почти любое упрощение.

              Пожалуй, ниже всего качество Т-34 упало в том самом 1942-м. Сказались потери сразу нескольких крупных танкостроительных заводов, переезд вглубь страны и отчаянное положение на фронте – когда немцы все еще активно наступали, но не было такого задела танков и современного вооружения, который успели скопить в 1941 году.

              В апреле 1942-го в США были отправлены «пять эталонных Т-34». Результаты обескураживали – на одном из танков уже через 60 километров сломался трак, а через 350 км «тридцатьчетверка» необратимо вышла из строя. Американцы ругали плохую герметичность корпуса – в дожди внутрь Т-34 натекало много воды, что портило электрооборудование и проводку, да и порох мог отсыреть. Имелись претензии и к трансмиссии, системе очистки воздуха в двигателе и к ряду мелочей.

              В сложном 1942-м система обмена качества на количество имела смысл – многие танки жили в боях недолго, и подбитую технику всегда можно было «каннибалить» на запчасти. Да и сверхдлинные марши были относительно редки. Но после Сталинграда, когда наметился перелом, настало время подойти к делу серьезнее – врага предстояло гнать еще тысячи километров, а для этого были нужны надежные, пусть и грубоватые танки.

              Оружие Победы

              Кроме того, к 1943 году начала в полную силу работать эвакуированная промышленность. Это позволяло заняться вопросами качества всерьез. Кроме того, по результатам массовой встречи с «Тиграми» и «Пантерами» под Курском «тридцатьчетверке» в очередной раз заменили и башню. Что важнее, в ней теперь размещалось новое 85-мм орудие.

              Это реализовало главную мечту советских танкистов: грозный «Тигр» теперь брался в лоб почти что с километра – времена отчаянного маневрирования и рискованных прорывов, чтобы влепить противнику в борт драгоценный подкалиберный снаряд, уходили в прошлое.

              К концу войны в «тридцатьчетверке» сошлись качества, сделавшие ее тем самым легендарным танком, в роли которого она выступает для нас сегодня – надежность и количество. За всю войну было собрано около 55 тысяч Т-34 – в шесть раз больше, чем Pz-IV, что был самым массовым немецким танком за всю историю. И в 40 раз больше, чем «Тигров».

              Немецкий тяжеловес мог быть эффективным в обороне хоть всегда – пока он отбивал атаку «тридцатьчетверок» на одном направлении, другая танковая группа обходила его собратьев и в итоге перерезала коммуникации. И остававшийся без топлива и подвоза снарядов «Тигр» просто бросался.

              Что немаловажно – усовершенствованная «тридцатьчетверка» могла позволить себе эти обходы и рейды за сотни километров. В отличие от своих ненадежных, склонных к поломкам ранних версий, Т-34 из 1944-1945 годов могли проезжать эти «сотни», не выходя из строя – а значит, замыкать стенки котлов, перерезать коммуникации и в итоге побеждать. Внося свой ощутимый вклад уже в большую Победу.


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