Украину пора возвращать

Результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС) многих сбили с толку и обескуражили. В заголовки заметок, посвященных этой теме, зачастую выносилось самое провокационное из утверждений опроса: «Верите ли вы в то, что Украина победит Россию?». Больше половины опрошенных сказали – «да».

Ничего кроме досады и раздражения такой вопрос вызвать у меня не может. Моей досаде вторят комментарии под статьями, которые можно свести к двум основным тезисам. Первый – украинская пропаганда работает. Второй – Россия потеряла Украину навсегда. Так ли это на самом деле?

Для начала отмечу, что опрос пропитан странными противоречиями. Например, почти 49% опрошенных считают, что русский язык является достоянием Украины, которое необходимо развивать. При этом свыше 55% уверены, что в будущем в стране будут говорить преимущественно по-украински. Иными словами, адекватная часть украинцев не считает русский язык чуждым и враждебным, но в данных исторических обстоятельствах не верит в его сохранение и развитие на этой территории.

Идем дальше. Почти 49% уверены, что для достижения мира Киев должен пойти на переговоры с Россией и непризнанными ДНР и ЛНР. То есть пацифистские, неагрессивные настроения в стране все еще преобладают несмотря на шесть лет вдалбливания в головы идеи о войне до победного конца.

При этом участники боевых действий, по мнению более чем половины опрошенных, служат образцом гражданского патриотизма и служения стране. Речь о бойцах ВСУ и добровольческих батальонов, которые наряду с героизмом отметились зверскими убийствами и грабежами в зоне военного конфликта, а также крышеванием контрабанды на погранпереходах. О военных, в среде которых, цитируя Зеленского, «Бандера – это нормально и классно», к идеям нацизма негласная, но откровенная толерантность, а совместное прошлое Украины и России в составе СССР – ни что иное, как оккупация.

После этого то, что свыше трети опрошенных считают, что радикалы и националисты, среди которых немало отставных «фронтовиков», работают на развал страны, уже не удивляет. В голове у значительной части украинцев – каша, – подумаете вы.

И будет правы. Гремучая смесь из собственных представлений о жизни и ситуации в стране, замешанных на оголтелой русофобской пропаганде, порождают такое вот раздвоенное сознание, разрушение логических конструкций в головах обычных граждан. Их мнение – это лоскутное одеяло из медийных штампов и собственного жизненного опыта, который входит с первыми в жесткий клинч.

Украинская власть делает все, чтобы довести этот фарс до предельных значений. Якобы, ища мир, президент Зеленский посылает в трехстороннюю контактную группу в Минске оголтелых националистов, не способных ни к каким компромисса и использующих важную переговорную площадку для собственной медийной раскрутки в глазах своих почитателей. Это ли поиск мира? Если по Оруэллу, то, несомненно.

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Другое объяснение этих нестыковок – отсутствие точки опоры у тех граждан, которые не согласны с тем, куда ведут страну, в лице оппозиции. Я говорил это не раз и повторю еще: оппозиции на Украине нет как таковой. Если мы почитаем украинскую прессу, то само слово «оппозиция» сейчас чаще надевают на политпроекты, связанные с Петром Порошенко, нежели с якобы «пророссийскими» партиями.

Кавычки здесь абсолютно неслучайны. Единственная парламентская партия, озвучивающая тезисы, ласкающие слух русского читателя и зрителя – «Оппозиционная платформа - За жизнь». Ничего пророссийского, кроме созвучности тезисов, у партии нет. Политсила, выдавшая партбилет бывшему главе администрации Порошенко Игорю Райнину, одному из бывших руководителей «Правого сектора*» Илье Киве, скандальному девелоперу-решале Вадиму Столару и многим другим сомнительным персонажам, оппозицией может назвать человек либо очень несведущий, либо до боли наивный.

Монополия на коммуникацию с Россией, принадлежащая одной партии, пусть даже одним из ее руководителей является кум российского президента Виктор Медведчук – вообще вредная затея. Образ непопулярного Медведчука не должен быть тождественен восприятию образа России. Приязненное отношение к стране и соседнему народу вообще не должно быть увязано с политическими предпочтениями граждан. Но для этого сделано все, причем сделано в том числе и Москвой.

Российская медийная машина в целом продолжает работать на дискредитацию Украины и украинцев. Рейтинги важнее влияния на умы. С точки зрения просмотров, кликов и лайков раздражать оказалось выгоднее, чем доносить позицию и влиять. Замечание Владимир Путина, сделанное в октябре прошлого года, в котором он посоветовал «не выставлять ближайшего соседа и братски народ в невыгодном свете» не были услышаны.

К сожалению, украинцы, которые смотрят российские каналы, часто видят на них неуважение не только к власти, которую они сами с удовольствием не уважают, но и к себе самим, к своей стране.

Кстати, упомянутый опрос КМИСа содержит еще одну пару утверждений, с которыми было предложено согласиться или не согласиться опрашиваемым. Они как бы являются уточнением к вопросу о грядущем торжестве Украины над Россией. В первом сказано, что Украина победит Россию, потому что та является слабым отсталым государством, а за Украиной – весь цивилизованный мир. Во втором – что Украина никогда не добьется победы над Россией, потому что она намного слабее политически и экономически. Мнения разделились почти поровну с небольшим перевесом у тех, кто верит в слабость и отсталость России.

Негативный образ соседней страны, причем, вне контекста событий последних шести лет – вот главное достижение украинской пропаганды, которому так и не было найдено противоядие. В глазах огромного числа украинцев, формировавших свой образ России в 90-х и начале нулевых годов, Россия до сих пор остается слабой и отсталой. Пробки, серые дома, Лужники как место торговли ширпотребом, братки в стилистике самого известного фильма Балабанова – как-то так, как-то об этом у них Россия.

А ведь удобная, современная и функциональная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов, местечек и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Поиск и создание каналов донесения информации о России, о российском взгляде на Украину, о совместном прошлом, которое легко переварит любое настоящее, должны бы быть в приоритете.

Но пока будет продолжаться игра в монополию на диалог с Россией в лице одного политпроекта, пока раздражать будет выгоднее, чем влиять, пока Украину будут ставить в пример «того, как не надо», как страшилку, пусть даже она действует отрезвляюще, как запах нашатыря – этого, конечно, не произойдет. Очень хочется верить, что эта повестка себя исчерпала. Украину пора возвращать.