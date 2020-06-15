Украину пора возвращать

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:13  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп намекнул на покупку атомного корабля у России

Американские ледоколы - пока крайне слабый конкурент российскимФото: Henry Dick/ZUMA/Global Look Press
Американские планы по строительству арктических ледоколов ждет масштабное обновление. Если верить меморандуму президента США Трампа, Америка впервые в своей истории намерена построить атомные ледоколы. А может быть даже не построить, а купить. Однако единственной страной в мире, имеющей опыт строительства кораблей подобного класса, является Россия.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...

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              Глеб Простаков

              Украину пора возвращать

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 15 июня 2020, 09:04

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              Результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС) многих сбили с толку и обескуражили. В заголовки заметок, посвященных этой теме, зачастую выносилось самое провокационное из утверждений опроса: «Верите ли вы в то, что Украина победит Россию?». Больше половины опрошенных сказали – «да».

              Ничего кроме досады и раздражения такой вопрос вызвать у меня не может. Моей досаде вторят комментарии под статьями, которые можно свести к двум основным тезисам. Первый – украинская пропаганда работает. Второй – Россия потеряла Украину навсегда. Так ли это на самом деле?

              Для начала отмечу, что опрос пропитан странными противоречиями. Например, почти 49% опрошенных считают, что русский язык является достоянием Украины, которое необходимо развивать. При этом свыше 55% уверены, что в будущем в стране будут говорить преимущественно по-украински. Иными словами, адекватная часть украинцев не считает русский язык чуждым и враждебным, но в данных исторических обстоятельствах не верит в его сохранение и развитие на этой территории.

              Идем дальше. Почти 49% уверены, что для достижения мира Киев должен пойти на переговоры с Россией и непризнанными ДНР и ЛНР. То есть пацифистские, неагрессивные настроения в стране все еще преобладают несмотря на шесть лет вдалбливания в головы идеи о войне до победного конца.

              При этом участники боевых действий, по мнению более чем половины опрошенных, служат образцом гражданского патриотизма и служения стране. Речь о бойцах ВСУ и добровольческих батальонов, которые наряду с героизмом отметились зверскими убийствами и грабежами в зоне военного конфликта, а также крышеванием контрабанды на погранпереходах. О военных, в среде которых, цитируя Зеленского, «Бандера – это нормально и классно», к идеям нацизма негласная, но откровенная толерантность, а совместное прошлое Украины и России в составе СССР – ни что иное, как оккупация.

              Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

              После этого то, что свыше трети опрошенных считают, что радикалы и националисты, среди которых немало отставных «фронтовиков», работают на развал страны, уже не удивляет. В голове у значительной части украинцев – каша, – подумаете вы.

              И будет правы. Гремучая смесь из собственных представлений о жизни и ситуации в стране, замешанных на оголтелой русофобской пропаганде, порождают такое вот раздвоенное сознание, разрушение логических конструкций в головах обычных граждан. Их мнение – это лоскутное одеяло из медийных штампов и собственного жизненного опыта, который входит с первыми в жесткий клинч.

              Украинская власть делает все, чтобы довести этот фарс до предельных значений. Якобы, ища мир, президент Зеленский посылает в трехстороннюю контактную группу в Минске оголтелых националистов, не способных ни к каким компромисса и использующих важную переговорную площадку для собственной медийной раскрутки в глазах своих почитателей. Это ли поиск мира? Если по Оруэллу, то, несомненно.

              Другое объяснение этих нестыковок – отсутствие точки опоры у тех граждан, которые не согласны с тем, куда ведут страну, в лице оппозиции. Я говорил это не раз и повторю еще: оппозиции на Украине нет как таковой. Если мы почитаем украинскую прессу, то само слово «оппозиция» сейчас чаще надевают на политпроекты, связанные с Петром Порошенко, нежели с якобы «пророссийскими» партиями.

              Кавычки здесь абсолютно неслучайны. Единственная парламентская партия, озвучивающая тезисы, ласкающие слух русского читателя и зрителя – «Оппозиционная платформа - За жизнь». Ничего пророссийского, кроме созвучности тезисов, у партии нет. Политсила, выдавшая партбилет бывшему главе администрации Порошенко Игорю Райнину, одному из бывших руководителей «Правого сектора*» Илье Киве, скандальному девелоперу-решале Вадиму Столару и многим другим сомнительным персонажам, оппозицией может назвать человек либо очень несведущий, либо до боли наивный.

              Монополия на коммуникацию с Россией, принадлежащая одной партии, пусть даже одним из ее руководителей является кум российского президента Виктор Медведчук – вообще вредная затея. Образ непопулярного Медведчука не должен быть тождественен восприятию образа России. Приязненное отношение к стране и соседнему народу вообще не должно быть увязано с политическими предпочтениями граждан. Но для этого сделано все, причем сделано в том числе и Москвой.

              Российская медийная машина в целом продолжает работать на дискредитацию Украины и украинцев. Рейтинги важнее влияния на умы. С точки зрения просмотров, кликов и лайков раздражать оказалось выгоднее, чем доносить позицию и влиять. Замечание Владимир Путина, сделанное в октябре прошлого года, в котором он посоветовал «не выставлять ближайшего соседа и братски народ в невыгодном свете» не были услышаны. 

              К сожалению, украинцы, которые смотрят российские каналы, часто видят на них неуважение не только к власти, которую они сами с удовольствием не уважают, но и к себе самим, к своей стране.

              Кстати, упомянутый опрос КМИСа содержит еще одну пару утверждений, с которыми было предложено согласиться или не согласиться опрашиваемым. Они как бы являются уточнением к вопросу о грядущем торжестве Украины над Россией. В первом сказано, что Украина победит Россию, потому что та является слабым отсталым государством, а за Украиной – весь цивилизованный мир. Во втором – что Украина никогда не добьется победы над Россией, потому что она намного слабее политически и экономически. Мнения разделились почти поровну с небольшим перевесом у тех, кто верит в слабость и отсталость России.

              Негативный образ соседней страны, причем, вне контекста событий последних шести лет – вот главное достижение украинской пропаганды, которому так и не было найдено противоядие. В глазах огромного числа украинцев, формировавших свой образ России в 90-х и начале нулевых годов, Россия до сих пор остается слабой и отсталой. Пробки, серые дома, Лужники как место торговли ширпотребом, братки в стилистике самого известного фильма Балабанова – как-то так, как-то об этом у них Россия.

              А ведь удобная, современная и функциональная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов, местечек и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Поиск и создание каналов донесения информации о России, о российском взгляде на Украину, о совместном прошлом, которое легко переварит любое настоящее, должны бы быть в приоритете.

              Но пока будет продолжаться игра в монополию на диалог с Россией в лице одного политпроекта, пока раздражать будет выгоднее, чем влиять, пока Украину будут ставить в пример «того, как не надо», как страшилку, пусть даже она действует отрезвляюще, как запах нашатыря – этого, конечно, не произойдет. Очень хочется верить, что эта повестка себя исчерпала. Украину пора возвращать.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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