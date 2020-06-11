Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...

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Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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              Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 11 июня 2020, 12:20

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              Эпидемия коронавируса, ради борьбы с которой мир с энтузиазмом принял беспрецедентные меры, остановив значительную часть своей экономики, стремительно теряет свои позиции в актуальной информационной и политической повестке.

              Россия и тут движется в общем тренде, быстро возвращаясь к нормальной жизни. Вернее, к тому, что теперь можно считать нормальной жизнью. Вся эта история, конечно, предоставляет крайне богатую почву для конспирологов всех мастей, вплоть до яростных борцов с чипизацией и вышками 5G.

              Но именно разрушение пространства нормальности обыденной жизни – и представлений о таковой – у немалой части человечества, причем в наиболее благополучных и стабильных регионах планеты, имеет смысл считать главным результатом последних месяцев. Нашей страны это в полной мере касается.

              Ведь даже в недоброй памяти 1990-х период тотального ужаса – с реальным голодом множества людей, с балансированием государства на грани краха и с пребыванием страны в шаге от гражданской войны – был не столь уж длителен. Потом как-то все более-менее наладилось – пусть очень бедно, с постоянными катаклизмами, экономической нестабильностью и угрозой терактов. Взрослые люди работали, пожилые получали пенсии, дети посещали детсады и школы, по праздникам за столом собирались дружные компании, мужики ходили на рыбалку, а женщины – красить волосы и ногти к мастерам по рекомендации.

              А уж последнее десятилетие-полтора жизнь среднестатистического россиянина и вовсе мало отличалась от жизни среднестатистического жителя западного мира – в чем-то похуже, в чем-то получше, но в целом приблизительно одно и то же. Дом, работа, хобби и развлечения, ипотека и автокредиты, кафе, салоны красоты и путешествия в соответствии с предпочтениями и финансовыми возможностями. В общем, обычная и стабильная – нормальная – жизнь.

              Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

              А где-то там – по ту сторону экрана телевизора и компьютерного монитора – существовал совсем иной мир. Со странами, ввергнутыми в хаос гуманитарными бомбардировками НАТО и собственными цветными революциями, с ИГИЛ*, устраивавшим кровавые перформансы из массовых казней, и просто с регионами жесткого дефицита продовольствия и пресной воды.

              Было понимание, что пространство «ненормальности» и дестабилизации постепенно расползается, но казалось немыслимым и невозможным, что этот процесс на самом деле охватит и наш мир – во всяком случае, без какого-то глобального потрясения такого масштаба, когда уже ничто не будет иметь значения. И вот мы тут.

              Не случилось никакой суперкатастрофы, но люди самой благополучной части планеты радикально изменили свое отношение к элементарным вещам: к личному общению с друзьями и родственниками, к посещению кафе, кинотеатров, музеев, торговых центров и прочих публичных мест, к пользованию услугами парикмахеров, портных и ремонтников всех мастей, да и просто к учебе и работе.

              Про свободу перемещения и говорить не приходится. Отсутствие комендантского часа и пропускной системы уже воспринимается, как невероятное счастье, на фоне которого крайне смутные перспективы зарубежных поездок кажутся незначительной мелочью.

              Все то, что три месяца назад было обыденными и само собой разумеющимися мелочами, ныне перешло в положение высоко ценимой привилегии. И не стоит питать иллюзий, что скоро все вернется на круги своя. Не вернется.

              Нынешний год, как беспрерывная череда разнообразных и разнокалиберных, но во всех отношениях незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается, и нет никаких намеков на то, что он являет собой из ряда вон выходящее исключение из правил, которое вскоре прекратит свое существование.

              Наоборот, все больше признаков и свидетельств того, что происходящее – всерьез и надолго. Полноценная нестабильность подобралась вплотную к европейскому региону. В этом смысле карантинные ограничения можно рассматривать, как полезную и даже необходимую – не только для государств, но и их граждан – подготовку к неприятным временам, в которых мы уже находимся.

              Во второй половине мая из-за огромной психологической усталости людей от режима самоизоляции и сидения по домам российские социальные сети были полны мрачных прогнозов о неизбежности социального взрыва и масштабных уличных протестов. Предсказания, кстати, сбылись – правда, в отношении не нашей страны, а США. Америка выступила – и уже не в первый раз – в качестве наглядного примера для России, как оно бывает, но лучше бы не надо.

              В этой терпеливой выдержанности людей, с одной стороны, и понимании государством наиболее больных общественных точек, с другой, и видится главный залог того, что России удастся благополучнее многих стран пережить нынешние непростые времена и явно неизбежные новые испытания.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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