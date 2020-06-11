Общественное безумие на ровном месте не возникает

Любое безумие имеет объективные причины. Генетические, травматические, инфекционные и т.д. То же самое и с общественным безумием. На ровном месте оно не возникает. Я сейчас о происходящем в Америке. Нет, не о мирных протестах, которые хорошо понятны. А о связанном с ними психозе. Очень часто слышу негодующие вопросы: «а с чего вы беспокоитесь о том, что происходит в Америке (Франции, Германии, Украине и т.д.)? занимайтесь Россией, у вас своих проблем куча».

Они, конечно, кажутся мне смешными: никто, случаем, не требует у всех вокруг в «свободном мире» забыть о русских, которые то никого не интересуют, то выбирают американских президентов? Но важнее то, что вопросы эти методологически неграмотны: все познается в сравнении, и опыт других важен для понимания самих себя. Иногда фарс – это прививка от трагедии.

История рабства и дискриминации негров ужасна и отвратительна. Аукается она Америке до сих пор. Конечно, вместо Джорджа Флойда могли убить и белого (аналогичный случай был и никаких протестов не вызвал). Тут нет смысла обсуждать, было ли это преднамеренным убийством или убийством по неосторожности – вполне возможно, что у Флойда начал развиваться сердечный приступ еще до того, как за ним пришли: в этом случае, дышать он действительно не мог, и не из-за того, что его душили.

Нет смысла и обсуждать его прошлое, которое симпатий вызвать не может. Так или иначе, этот случай стал катализатором протеста, почва у которого куда глубже повода. Сводить его только к козням против Трампа тоже не получается, хотя рыбку в мутной воде, как обычно, ловит кто угодно – от демократов до мародеров.

Самое главное, что бросается в глаза со стороны – это бессмысленность протестов. Я говорю исключительно о содержательной их части. И в этом смысле в самый раз сравнить их с украинскими времен майдана, и нашими, отечественными. У тех и других были достаточно серьезные поводы, но поводы эти лишь сигнализировали о наличии более серьезных проблем. Решились ли эти проблемы с помощью протестов? В случае с Украиной – очевидным образом лишь усугубились. Могут ли протесты помочь решению проблем? Очевидно, да.

Именно благодаря им было покончено с расовой дискриминацией и массой других унизительных несправедливостей по всему миру. В то же время, именно протесты привели к куда большим несправедливостям – как в случае с нашей Октябрьской революцией, «революцией достоинства» или «арабской весной».

В чем же разница? Мне представляется, что осмысленный протест отличается от бессмысленного наличием какой-то «дорожной карты». Если цель протеста – не «шатать режим» (как правило, игра с нулевой суммой), а добиться удовлетворения справедливых и законных требований. Чего пытаются добиться сегодня в Америке – непонятно. Я читаю большое количество материалов на эту тему, и от людей, поддерживающих протесты, – особенно внимательно. Пишут они в основном о том, в каком угнетенном положении находятся афроамериканцы. Но в угнетенном положении находятся и белые – а, учитывая, что белых в Америке намного больше, то и намного больше белых угнетены. Не хотелось бы, чтобы это выглядело демагогией: я лишь о том, что степень человеческого страдания от сравнений не преувеличивается и не преуменьшается.

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Этот тезис решил опровергнуть историк Марк Солонин. Подобного шедевра расистской мерзости в исполнении вменяемого человека я и представить себе не мог. Вот что он пишет : «Белые люди, за счет собственных сил и средств, часто рискуя жизнью (шторма, крокодилы, змеи, комарики с вирусом во рту) вывезли много-много негров из Африки в самую лучшую (да-да!) страну мира. Сейчас потомки вывезенных живут – В СРАВНЕНИИ С ТЕМИ, КТО ОСТАЛСЯ В АФРИКЕ – как в раю. И белые даже не требуют с афро-американцев деньги за перевоз! Чего ж вам боле? P.S. Да, негры в США работали. Много, тяжело и за миску еды. НО - оставшихся в Африке (к счастью для нашего рассуждения и к несчастью для них самих) было очень много, они все эти сотни лет много, тяжело (и часто впроголодь) работали. Результат? В Америке – США, а в Африке – Габон. Где лучше – понятно. А почему? Может быть, потому, что белые в США добавили к труду плантационных рабов что-то еще, более ценное и даже уникальное?».

Интересна риторика, основанная на апологии добавленной стоимости: цель оправдывает средства. Самое комичное, что этот интеллектуал хорошо известен высказываниями вроде «Красная Армия никого не могла освободить – по определению. Потому что она не смогла освободить даже саму себя, свою страну и своих детей. Она всего лишь расширяла зону колхозов и зону ГУЛАГа». То есть, ГУЛАГ советский – это плохо, а ГУЛАГ американский – это очень хорошо. Этот уж дилемма не трусов и крестика, а крестика и шмайссера. К труду заключенных Освенцима и Дахау эсэсовцы тоже добавляли свое, уникальное.

Фашизм – это идеология превосходства. Белого, желтого или черного – совершенно неважно. Идеология превосходства вырастает из унижений, ее функция – чисто компенсаторная. Описывается этот психологический механизм понятием ресентимента. Очень хорошо об этом написала врач и блогер Анна Кочарян в своем тексте, посвященном парадоксам расовых проблем: «люди довольно просто устроены и ненавидят тех, кто не похож на них. так как бороться с первобытными инстинктами в популяции довольно сложно, приходится компенсировать борьбой с историческим прошлым и его проявлениями в настоящем».

Обратной можно назвать идеологию самоуничижения. Сейчас в Америке продолжается флэшмоб покаяния: в Массачусетсе – в знак солидарности с протестующими – начальник полиции ложится вместе с ними лицом вниз с руками за спиной в позе задержанного, белые полицейские проводят омовение ног чернокожим, а городской совет Миннеаполиса принимает решение распустить департамент полиции. Я нисколько не хочу преуменьшить значение солидарности или иронизировать над ней. Хочу лишь обратить внимание на опасность превращения благородных порывов в кампанейщину. Преклонение колена, над которым сейчас так часто смеются у нас, в американских культурных кодах означает не покорность или извинения, а протест. Но от желания встать с колен до желания поставить на колени других – один шаг. Мы уже видели это в республиках бывшего СССР.

В прошлой колонке я вспомнил о маккартизме и подумал: не слишком ли?.. И сразу получил ответ: в разгар «протестных» погромов сценариста и продюсера «Закона и порядка» Крейга Гора уволили за фотографию на пороге своего дома с оружием в руках и обещанием защищать свою частную собственность от мародеров. А спортивный журналист Грант Нейпир потерял работу, когда на провокационный вопрос, что он думает о движении BLM («Жизни Черных Важны»), ответил: «все жизни важны… все до единой!!!». «Прямо по Оруэллу: «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие».

Почему же все это кажется актуальным и для нас? Да потому что сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. А сейчас у прогрессивных интеллигентов в моде идея заставить «потомков палачей» каяться перед «потомками жертв» – каковыми они, разумеется, считают себя, хотя и у них палачей среди предков хоть отбавляй. Надо сказать подобная идея была модной и в перестройку – тогда покаяния требовали от сотрудничавших с советской властью. Повелся на это один человек – В.В.Познер. А кому еще было каяться, если в главных демократах оказались высокопоставленные коммунисты? Я в таких случаях только и вспоминаю, как Коровьев подбивал поэта Бездомного хором кричать «Караул!»

Покаяние и покаянщина – две большие разницы, как говорят в Одессе. Главное – не перепутать.