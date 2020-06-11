Общественное безумие на ровном месте не возникает

Взгляд
11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
Разделы

Россия начинает «цифровой прорыв»

Путин поставил задачу превратить Россию в мирового лидера цифровых технологийФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Особые налоговые условия и специальные правовые режимы - не единственные меры, которые решено принять для резкого ускорения развития IТ-индустрии в России. «Нужно создавать привлекательные условия для работы и воплощения передовых идей в России», заявил президент Путин. Как это будет реализовываться? Подробности...
Перейти а раздел…

Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
Перейти а раздел…

Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
Перейти а раздел…

Американская база вызвала у Румынии злобу в адрес России

База американской системы ПРО в Румынии – истинная причина антироссийских заявлений БухарестаФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Крайне редкое в международной практике событие назревает в Румынии. Бухарест намерен принять документ, где будет назван враг этой страны – и врагом этим, разумеется, обозначена Россия. Обычно в такого рода концептуальных документах враги и оппоненты той или иной страны никогда не называются прямо. Что заставило Румынию пойти на этот шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...

В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Проблема расизма в России

    Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

    Революция в США отменяется

      Перейти а раздел…

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...

      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
      Подробности...

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Брюн сказал срок возможного лечения Ефремова
              Брюн сказал срок возможного лечения ЕфремоваГрызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашенийТрамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»Кудрин раскрыл детали плана восстановления российской экономики
              По факту сбыта наркотиков Ефремову возбуждено делоГлава ДНР отреагировал на попытки Киева назначить «представителей Донбасса»В Миннесоте индейцы свалили статую КолумбаПоявились данные о начале второй волны коронавируса в США
              Разин рассказал о встрече с пьяным Ефремовым на «Кинотавре»Экс-чиновница в Мурманске отсудила деньги у семьи сбитого ребенкаПровальная попытка военных США остановить российский патруль в Сирии попала на видеоУкраинских младенцев в вышиванках вручили усыновителям-иностранцам

              Главная тема


              Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

              известный адвокат


              Добровинский потребовал проверить, почему Ефремова не лишили прав

              провал радистки Кэт


              Ворвавшийся к генпрокурору Порошенко «забыл» украинский язык

              «дико и непонятно»


              Олимпийская чемпионка из России назвала «беспределом» протесты в США

              Видео

              скандал в соцсетях


              Медиаэксперт объяснил шквал критики в адрес «Яндекса» за увольнение таксиста-расиста

              «никогда не пил в одиночку»


              Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

              трагедия в центре Москвы


              Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

              гражданская авиация


              «Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?


              Алексей Алешковский

              Общественное безумие на ровном месте не возникает

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 11 июня 2020, 09:08

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Любое безумие имеет объективные причины. Генетические, травматические, инфекционные и т.д. То же самое и с общественным безумием. На ровном месте оно не возникает. Я сейчас о происходящем в Америке. Нет, не о мирных протестах, которые хорошо понятны. А о связанном с ними психозе. Очень часто слышу негодующие вопросы: «а с чего вы беспокоитесь о том, что происходит в Америке (Франции, Германии, Украине и т.д.)? занимайтесь Россией, у вас своих проблем куча».

              Они, конечно, кажутся мне смешными: никто, случаем, не требует у всех вокруг в «свободном мире» забыть о русских, которые то никого не интересуют, то выбирают американских президентов? Но важнее то, что вопросы эти методологически неграмотны: все познается в сравнении, и опыт других важен для понимания самих себя. Иногда фарс – это прививка от трагедии.

              История рабства и дискриминации негров ужасна и отвратительна. Аукается она Америке до сих пор. Конечно, вместо Джорджа Флойда могли убить и белого (аналогичный случай был и никаких протестов не вызвал). Тут нет смысла обсуждать, было ли это преднамеренным убийством или убийством по неосторожности – вполне возможно, что у Флойда начал развиваться сердечный приступ еще до того, как за ним пришли: в этом случае, дышать он действительно не мог, и не из-за того, что его душили.

              Нет смысла и обсуждать его прошлое, которое симпатий вызвать не может. Так или иначе, этот случай стал катализатором протеста, почва у которого куда глубже повода. Сводить его только к козням против Трампа тоже не получается, хотя рыбку в мутной воде, как обычно, ловит кто угодно – от демократов до мародеров.

              Самое главное, что бросается в глаза со стороны – это бессмысленность протестов. Я говорю исключительно о содержательной их части. И в этом смысле в самый раз сравнить их с украинскими времен майдана, и нашими, отечественными. У тех и других были достаточно серьезные поводы, но поводы эти лишь сигнализировали о наличии более серьезных проблем. Решились ли эти проблемы с помощью протестов? В случае с Украиной – очевидным образом лишь усугубились. Могут ли протесты помочь решению проблем? Очевидно, да.

              Фото: Christopher Lazzaro/Alive Coverage/Sipa USA

              Именно благодаря им было покончено с расовой дискриминацией и массой других унизительных несправедливостей по всему миру. В то же время, именно протесты привели к куда большим несправедливостям – как в случае с нашей Октябрьской революцией, «революцией достоинства» или «арабской весной».

              В чем же разница? Мне представляется, что осмысленный протест отличается от бессмысленного наличием какой-то «дорожной карты». Если цель протеста – не «шатать режим» (как правило, игра с нулевой суммой), а добиться удовлетворения справедливых и законных требований. Чего пытаются добиться сегодня в Америке – непонятно. Я читаю большое количество материалов на эту тему, и от людей, поддерживающих протесты, – особенно внимательно. Пишут они в основном о том, в каком угнетенном положении находятся афроамериканцы. Но в угнетенном положении находятся и белые – а, учитывая, что белых в Америке намного больше, то и намного больше белых угнетены. Не хотелось бы, чтобы это выглядело демагогией: я лишь о том, что степень человеческого страдания от сравнений не преувеличивается и не преуменьшается.

              Этот тезис решил опровергнуть историк Марк Солонин. Подобного шедевра расистской мерзости в исполнении вменяемого человека я и представить себе не мог. Вот что он пишет: «Белые люди, за счет собственных сил и средств, часто рискуя жизнью (шторма, крокодилы, змеи, комарики с вирусом во рту) вывезли много-много негров из Африки в самую лучшую (да-да!) страну мира. Сейчас потомки вывезенных живут – В СРАВНЕНИИ С ТЕМИ, КТО ОСТАЛСЯ В АФРИКЕ – как в раю. И белые даже не требуют с афро-американцев деньги за перевоз! Чего ж вам боле? P.S. Да, негры в США работали. Много, тяжело и за миску еды. НО - оставшихся в Африке (к счастью для нашего рассуждения и к несчастью для них самих) было очень много, они все эти сотни лет много, тяжело (и часто впроголодь) работали. Результат? В Америке – США, а в Африке – Габон. Где лучше – понятно. А почему? Может быть, потому, что белые в США добавили к труду плантационных рабов что-то еще, более ценное и даже уникальное?».

              Интересна риторика, основанная на апологии добавленной стоимости: цель оправдывает средства. Самое комичное, что этот интеллектуал хорошо известен высказываниями вроде «Красная Армия никого не могла освободить – по определению. Потому что она не смогла освободить даже саму себя, свою страну и своих детей. Она всего лишь расширяла зону колхозов и зону ГУЛАГа». То есть, ГУЛАГ советский – это плохо, а ГУЛАГ американский – это очень хорошо. Этот уж дилемма не трусов и крестика, а крестика и шмайссера. К труду заключенных Освенцима и Дахау эсэсовцы тоже добавляли свое, уникальное.

              Фашизм – это идеология превосходства. Белого, желтого или черного – совершенно неважно. Идеология превосходства вырастает из унижений, ее функция – чисто компенсаторная. Описывается этот психологический механизм понятием ресентимента. Очень хорошо об этом написала врач и блогер Анна Кочарян в своем тексте, посвященном парадоксам расовых проблем: «люди довольно просто устроены и ненавидят тех, кто не похож на них. так как бороться с первобытными инстинктами в популяции довольно сложно, приходится компенсировать борьбой с историческим прошлым и его проявлениями в настоящем».

              Обратной можно назвать идеологию самоуничижения. Сейчас в Америке продолжается флэшмоб покаяния: в Массачусетсе – в знак солидарности с протестующими – начальник полиции ложится вместе с ними лицом вниз с руками за спиной в позе задержанного, белые полицейские проводят омовение ног чернокожим, а городской совет Миннеаполиса принимает решение распустить департамент полиции. Я нисколько не хочу преуменьшить значение солидарности или иронизировать над ней. Хочу лишь обратить внимание на опасность превращения благородных порывов в кампанейщину. Преклонение колена, над которым сейчас так часто смеются у нас, в американских культурных кодах означает не покорность или извинения, а протест. Но от желания встать с колен до желания поставить на колени других – один шаг. Мы уже видели это в республиках бывшего СССР.

              В прошлой колонке я вспомнил о маккартизме и подумал: не слишком ли?.. И сразу получил ответ: в разгар «протестных» погромов сценариста и продюсера «Закона и порядка» Крейга Гора уволили за фотографию на пороге своего дома с оружием в руках и обещанием защищать свою частную собственность от мародеров. А спортивный журналист Грант Нейпир потерял работу, когда на провокационный вопрос, что он думает о движении BLM («Жизни Черных Важны»), ответил: «все жизни важны… все до единой!!!». «Прямо по Оруэллу: «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие».

              Почему же все это кажется актуальным и для нас? Да потому что сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. А сейчас у прогрессивных интеллигентов в моде идея заставить «потомков палачей» каяться перед «потомками жертв» – каковыми они, разумеется, считают себя, хотя и у них палачей среди предков хоть отбавляй. Надо сказать подобная идея была модной и в перестройку – тогда покаяния требовали от сотрудничавших с советской властью. Повелся на это один человек – В.В.Познер. А кому еще было каяться, если в главных демократах оказались высокопоставленные коммунисты? Я в таких случаях только и вспоминаю, как Коровьев подбивал поэта Бездомного хором кричать «Караул!»

              Покаяние и покаянщина – две большие разницы, как говорят в Одессе. Главное – не перепутать.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              В Британию пришли швондеровские времена

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Беспорядки в США не остановятся

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

              Антон Любич, экономист
              В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Так революции не делаются

              Павел Волков, публицист
              Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Гражданин поэт намотал народ на колеса

              Елена Кондратьева, журналист
              Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              В США продолжается война между Севером и Югом

              Владимир Можегов, публицист
              Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Кто хочет «обнулить» Россию

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
              Обсуждение: 159 комментариев

              Преступная мерзость актера Ефремова

              Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
              Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
              Обсуждение: 54 комментария

              Почему с помощью 5G невозможно чипировать людей

              Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
              Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............