Гражданин поэт намотал народ на колеса

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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...

В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

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              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?


              Елена Кондратьева

              Гражданин поэт намотал народ на колеса

              Елена Кондратьева
              журналист
              		 10 июня 2020, 01:35

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              Убить водителя из Рязани, конечно, мог кто угодно. Давно лишенный прав сынок олигарха, спешащий к любовнице чиновник, уснувший за рулем такси гастарбайтер. Они и убивают. Кто-то садится, кто-то откупается от семьи, кого-то отмазывают от уголовного дела. Но большинство убийц не претендуют на звание совести нации. «Гражданин поэт» Ефремов сделал морализаторство и обличение пороков политических оппонентов своей карьерой. И карьера шла весьма успешно.

              Сергей Захаров по драматическому совпадению оказался квинтэссенцией всей современной истории русского народа. Рязань, доброе лицо, региональная безработица, жена, двое детей и больная мать. Как следствие – поездка в Москву на заработки. Не за карьерой, не за культурной жизнью с концертами Быкова и Ефремова, – а просто за копейкой на ту самую жизнь. Делегат глубинного русского народа в столицу нашей Родины и средоточение всех финансовых потоков. Пока более благополучные сограждане самоизолировались по домам, чтобы не подхватить коронавирус, он мотается от клиента к клиенту, развозя продукты. И как еще одно следствие – столкновение с местной элитой. В лоб. Со смертельным исходом.

              Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Захаров приехал в Москву на заработки, чтобы прокормить семью. А Ефремов знает, что беспробудно пьет, лечиться не планирует, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром.

              В нашем же мире все гораздо уродливее. Ефремов и Захаров – не только по разные стороны капота джипа, но и по разные стороны телеэкрана. Ведь именно таким, как Захаров, Ефремов пытался преподать уроки правильного политического тона. Что такое хорошо, что такое плохо. За кого голосовать, в кого верить. Конечно, аудитория «гражданина поэта» – вовсе не интеллигенствующие потомственные москвичи с «хорошими лицами» из «приличных семей», живущих на сдачу бабушкиной сталинки. Эта тысяча человек погоды не сделает. Настоящая аудитория – она в глубинной России. Это ее надо научить мыслить нужными категориями.

              Коллективная ответственность – одна из любимых присказок либералов. Русский народ должен быть ответственен за всех проворовавшихся чиновников, если голосовал за Путина. За всех «попов на мерседесах», если ходит в церковь. За перекладку плитки, если выбирал Собянина. Для либерала нет страшнее врага, чем школьная учительница, работающая на избирательном участке и, по версии тех же «хороших лиц», повинная в мифических фальсификациях на выборах.

              Фото: Роман Канащук/ТАСС

              Вероятно, пришло время говорить и коллективной ответственности самих либералов. Всей тусовки друзей-собутыльников, ругающих власть за рюмками водки, а не чая, и молча смотрящих, как пьяное тело грузится в машину. Раз за разом. Всех тех, кто, зная об алкоголизме Ефремова, не спустили ему шины, не позвонили в полицию, не убедили продать машину.

              Человек, садящийся пьяным за руль, морально готов убивать. Это заведомый убийца, намеревающийся совершить преступление общественно опасным способом. И болезнь не смягчающее, а отягощающее обстоятельство. В конце концов, СПИД – тоже болезнь. Но намеренное заражение других людей карается законом, а не вызывает снисхождения. Человек, при попустительстве которого пьяный садится за руль, – соучастник.

              Сообщество коллег Ефремова уже сейчас пытает отвязаться в глазах общества от этой коллективной ответственности (при том, что сам артист вину признает), пытаясь переложить часть вины на власть. Политик и журналист Роман Доброхотов, благотворитель Митя Алешковский на голубом глазу заявляют, что дороги в городе должны быть перегорожены отбойниками. Чтобы пьяные водители не могли убивать других водителей. Такие импотентные попытки перевести стрелки говорят как раз о том, что либералы и правда понимают, что убил не один Ефремов. «Вы и убили-с».

              На ваш взгляд

               
              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?



              Обсуждение: 63 комментария

              Впрочем, даже тонкая либеральная прослойка не однородна. Пока одни рассказывают про вину несуществующих отбойников, другие собирают деньги вдове погибшего. С таким предложением выступил сатирик Виктор Шендерович: «Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью». В комментарии тут же пришли более рациональные люди. «Правильное предложение, но нужно поговорить с адвокатом Ефремова», - пишет правозащитница Зоя Светова. Другие комментаторы тоже считают, что все благотворительные взносы должны быть учтены и пойти на пользу Ефремову, ведь ему будет назначена компенсация морального вреда и взыскание ущерба в пользу семьи погибшего.

              Скандал с Михаилом Ефремовым перекликается с недавним разоблачением еще одного морального авторитета, Эдуарда Успенского. Узнав, что автор Чебурашки не то, что не любил детей, а лупил родную дочь, самые впечатлительные сограждане приготовились жечь книги писателя. Теперь депутат Виталий Милонов, известный своими нетрадиционными инициативами, призывает лишить Михаила Ефремова звания народного артиста и прочих наград. При том, что очевидно – задним числом ни литературные заслуги Успенского, ни актерское мастерство Ефремова хуже стать не могли.

              Общество так привыкло жить с моральными костылями, не доверяя самим себе и своим чувствам, своей оценке, что каждое низвержение авторитетов причиняет реальную боль. Одни, боясь потерять ориентир, слепо защищают своих героев. Другие экзальтированно требуют распять их за свои обманутые надежды. Возможно, пора заканчивать с этой инфантильной верой в мудрого папу, который придет и научит жить. Тогда хороший писатель остается хорошим писателем, а не светочем педагогики, хороший актер – хорошим актером, а не совестью нации. А в школе, пожалуй, стоит доходчивее объяснять, что фраза про то, что «гений и злодейство – две вещи несовместные», – всего лишь реплика одного из героев Пушкина, а не заповедь на все времена.

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