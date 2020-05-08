Лукашенко время петь романсы

Взгляд
8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
Разделы

Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
Перейти а раздел…

СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...

Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Где хранятся знаменитые трофеи и реликвии ВОВ

    В России вводят масочный режим

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

      Перейти а раздел…

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Тбилиси назвали назначение Саакашвили на Украине аморальным
              Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел ЧехословакииЗеленский почтил память павших советских солдат на границе с РоссиейГИБДД опровергла слух о штрафах за отсутствие видеорегистраторов
              Названа температура воздуха, при которой коронавирус перестает быть заразнымВласти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режимаСотрудников Facebook и Google оставили на удаленке до конца годаРоссиян предостерегли от «робинзонады» на островах Волги
              Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусеПосол Польши оценил демонтаж мемориальных табличек расстрелянным полякам в ТвериПолитолог назвал мифом войну российских СМИ против БелоруссииСобраны высказывания оппозиционеров с критикой празднования Дня Победы

              Главная тема


              Красный Крест прогнулся под свастику

              третий рейх


              В Германии назвали единственного виновника Второй мировой

              история и смерть


              Познер: Русских нельзя отделить от европейцев

              «все как в казино»


              Ашманов поддержал слова Дурова об эмиграции в США и раскритиковал фильм Дудя

              Видео

              русский адмирал


              Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

              «ковид-заговор»


              Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

              Дисциплинарный устав ВС РФ


              Как соцсети раскрывают российские военные тайны

              антигерой из лихих 90-х


              Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

              Генерал Краснов


              Святослав Голиков: Рим предателям не платит

              Развитие пандемии


              Алексей Алешковский: Не умножать идиотизм

              Долгая изоляция


              Игорь Мальцев: Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?


              Максим Соколов

              Лукашенко время петь романсы

              Максим Соколов
              публицист
              		 8 мая 2020, 17:25

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В России Серебряного века был весьма популярен жалобный романс:

              Все меня оставили,
              Скоро я умру,
              Мне клистир поставили
              Рано поутру.

              Великий реформатор театра К. С. Станиславский с большим чувством исполнял его, представляя Аргана в спектакле «Мнимый больной». Теперь этот романс впору исполнять великому кондукатору А. Г. Лукашенко.

              С самого начала заразы А. Г. Лукашенко отвергал сам факт существования таковой – и, соответственно, все карантинные меры. А если кто и почувствует недомогание, надо лечиться народными средствами – баней, чаркой и шкваркой, а также коровьим маслом. А так – все границы Белоруссии были открыты, а президент сурово критиковал тех, кто, поддавшись панике, носит маски.

              Такую политику А. Г. Лукашенко не все считали рассудительной, да и картина того, как вся рота (т. е. весь мир) шагает не в ногу, один поручик шагает в ногу, вызывала известные подозрения. Но, с другой стороны, все-таки и шведский поручик тоже шагал в ногу, а главное, батька – суверенный правитель суверенной страны. Делает что хочет, а с вопросами к нему могут обращаться только его подданные. Если захотят и если смогут.

              Фото: MAKSIM GUCHEK/EPA/ТАСС

              Конечно, некоторое недовольство высказывали соседи, опасаясь, что с таким диссидентством Александра Григорьевича зараза может перекинуться и к ним. В Белоруссии число зараженных превысило показатели соседней Польши, притом что население Польши превосходит белорусское четырехкратно. У поляков это вызывало беспокойство, впрочем, на то есть пограничная стража, и пусть Лукашенко куролесит как хочет.

              Но президент Белоруссии хочет сочетать ковид-диссидентство – не запретишь – с продолжением многолетней практики союзных отношений с Россией. Которая искони проводится в несколько тактов. Сперва следует грубый наезд на российское руководство, затем голосом, который не может обмануть даже тюленя, Лукашенко рассказывает, что нет у России более преданного союзника, чем он, затем повторяется еще более грубый наезд, затем уже в более сдержанной форме говорится, что неплохо бы дать верному союзнику новую преференцию по нефти и газу. Кульминацией является очередной визит А. Г. Лукашенко в Сочи, где он играет в хоккей, клянется в дружбе и получает часть истребованного. И на время успокаивается – пока не приходит время нового цикла.

              В цикле А. Г. Лукашенко находится и сейчас. То он объявляет, что готов организовать приезд думцев и сенаторов в Минск на празднование 9 мая, намекая что российские парламентарии (впрочем, неназванные) так и рвутся, несмотря на заразу, поучаствовать в массовых мероприятиях. То он призывает всех лидеров постсоветских стран приехать на парад, а затем отмечает: «Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 мая. Думаю, что это прежде всего, наверное, связано с этим. Осталось буквально несколько дней. Парад пройдет. Переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет. Мне кажется, у них всегда так бывает. Ну, если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий...»

              Затем призывает: «Так за что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что творится». А фоном идет просьба снизить цену на газ и уверенность в идеальных отношениях с начальством в Москве (а равно в Сочи) – «Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга».

              В иных обстоятельствах, возможно, и обняли бы. Все-таки пятитактная схема работает уже не первый десяток лет. Тем более что верный союзник прозрачно намекает: «А куда вы денетесь?» Но обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником. Кремлю довлеют совсем иные заботы – и весьма тяжкие.

              В этом игнорировании вряд ли есть специальное желание наконец-то проучить надоевшего батьку. Просто не до грибов мне нынче. Но пятитактные циклы имеют смысл только в том случае, когда в них участвуют две стороны. Если одна из сторон занята своими заботами и вообще не реагирует на батькины эволюции и курбеты, они лишаются всякого смысла, ибо не достигают цели.

              Александру Григорьевичу, так и не понявшему, что время настало и неприятное, и совершенно другое, только и остается, что жалобно петь: «Все меня оставили». Ибо у всех – не только на востоке, но и на западе – сейчас другие проблемы.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Миру готовят новый криптовалютный пузырь

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Сто лет назад поляки взяли Киев

              Тимур Шерзад, журналист
              Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

              Сергей Козлов, ветеран спецназа
              Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
              Обсуждение: 48 комментариев

              Коронавирус страшен не только смертью

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Не умножать идиотизм

              Алексей Алешковский, сценарист
              Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Рим предателям не платит

              Святослав Голиков, публицист
              Национальное примирение – это, конечно, правильно. Только всем ли и со всеми ли надо примиряться? Например, разговоры о памятнике генералу Краснову – это в принципе за гранью, а уж в канун 75-летия Победы – тем более. Подробности...
              Обсуждение: 206 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............