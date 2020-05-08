Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Биткоин демонстрирует признаки очередного бычьего ралли на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках, связанных с коронавирусом. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и так называемые альткоины, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет.

Процессы признания криптовалют большинством стран застопорились: правительства видят в неподконтрольных цифровых активах больше рисков, чем выгоды от их регулирования. При этом ряд стран заявляют о запуске собственных цифровых валют – на передовой, как обычно, Китай с его цифровым юанем. Но эти процессы имеют мало общего с биткоином и другими «ничьими» валютами, поскольку полностью контролируются государством.

Эти страновые и региональные цифровые валюты в обозримом будущем могут претендовать на альтернативный доллару инструмент платежа в посткризисном мире. Но цифровой юань, цифровой рубль или цифровая иена имеют мало общего с биткоином, эфиром или риплом. Их объединяет только технология блокчейн, да и то ее реальное значение, кажется, сильно переоценено. Мир полон иных цифровых и технологических инноваций, и блокчейн – лишь одна из них.

Вместе с тем масштабы экономического кризиса в мире, который уже претендует на статус беспрецедентного, могут создать предпосылки для очередного цифрового пузыря. Тихие гавани перестали быть тихими. Неопределенные перспективы доллара при разрастающемся, как на дрожжах, и без того гигантском госдолге США и включенном на полную катушку печатном станке ФРС, приближают некий момент Х.

А именно – решение, которое позволит Штатам не платить по долгам, в силу того, что по ним просто невозможно расплатиться. Каким именно будет это решение, вероятно, мы сможем наблюдать уже в ближайшие месяцы. Ни государственные облигации, ни золото также не являются надежным инструментом вложений в период кризиса такого масштаба. Золото, как это не раз бывало, может бросать из стороны в сторону с гигантскими отклонениями, а риски страновых дефолтов вследствие заморозки мировой экономики не вселяют веры в государственные ценные бумаги, которые всегда считались наиболее консервативным способом инвестирования.

При этом, если мы посмотрим на динамику стоимости криптовалют в моменты обвалов или бурного роста мировых фондовых индексов, то увидим, что рынки крипты и ценных бумаг входят в одно и то же пике. Иными словами, криптовалюты никогда не были инструментом сохранения денег в периоды кризисов, а просто падали вместе со всем рынком.

Единственное отличие – масштабы взлетов и падений, которые у криптовалют значительно превосходят любые фондовые индексы, делая их идеальным спекулятивным инструментом, с точки зрения манипулятора. В условиях дефицита надежных активов транснациональным инвестиционным фондам вроде BlackRock или Vanguard просто некуда девать триллионы, которыми они управляют.

А как известно, само существование таких фондов невозможно, если деньги не создают деньги. В отсутствие инструментов сохранения и преумножения капитала в условиях глобального мирового кризиса, такой инструмент можно создать искусственно. И «свободные» криптовалюты подходят для этого, как нельзя лучше. Вхождение институциональных инвесторов в криптовалюты способно разогнать их стоимость до новых высот. При этом процесс будет полностью управляем инсайдерами, как это и было до сих пор, но в гораздо больших масштабах.

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Через неделю, 12 мая, состоится так называемый халвинг биткоина. Раз в четыре года происходит ополовинивание вознаграждения для майнеров – владельцев вычислительных мощностей, которые, обрабатывая массивы данных, и «добывают» биткоин и другие криптовалюты. Возникнет искусственный дефицит, который даст (уже дал) импульс росту цены в отсутствие фундаментальных (а не искусственных) причин. Подкрепленная деньгами инвестфондов, цена вновь может пойти в рост, завлекая мелких инвесторов (в профильной терминологии – «хомяков») в новую криптовалютную пирамиду. После которой последует столь же масштабное обрушение.

Насколько масштабным будет рост цены, предсказать невозможно. Но понятно, что он имеет свои границы, хотя бы в силу специфики торговли криптовалютами, для которой нужно обладать минимальными навыками и знаниями, которыми, как правило, не располагает обыватель. Однако криптовалюты, как инструмент инвестирования, за последние годы оценило немалое число профессиональных трейдеров.

Биткоин, эфир, рипл и другие цифровые валюты вошли в инвестиционные портфели многих из них. Вероятно, новый бум цен будет рассчитан в большей степени на них, нежели обычных криптоэнтузистов, которых манипуляторы рынка крипты уже «выжали досуха» на волнах предыдущих обвалов цены.

Подведем несколько промежуточных итогов. Можно ли зарабатывать на биткоине и других криптовалютах? Да, можно. Этот рынок никуда не денется, он уже вошел в инвестиционную экосистему и стал ее частью. Но зарабатывать будете, как правило, не вы, а инсайдеры.

Будет ли очередной пик цены биткоина? Вполне возможно. Но вряд ли за одну монету будут давать миллион долларов или даже сто тысяч, как предсказывают некоторые криптогуру – этот инструмент все еще остается исключительно спекулятивным и рисковым. Вместе с тем в условиях глобальной паники и контролируемой финансистами медийной машины, надуть новый криптовалютный пузырь не составит особого труда.