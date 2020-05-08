Миру готовят новый криптовалютный пузырь

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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Дешевые авиаперелеты уходят в прошлое

Российским лоукостерам тоже придется летать по новым правиламФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Всемирный карантин наносит непоправимый удар по самому динамичному в недавнем прошлом сегменту рынка авиаперевозок – авиакомпаниям-дискаунтерам. Похоже, эпоха почти бесплатных авиапутешествий подходит к концу. А главное, отсутствие авиабилетов по смешным ценам будет иметь далеко идущие последствия для всего мирового рынка путешествий. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...

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Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Глеб Простаков

              Миру готовят новый криптовалютный пузырь

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 8 мая 2020, 11:56

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              Биткоин демонстрирует признаки очередного бычьего ралли на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках, связанных с коронавирусом. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и так называемые альткоины, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет.

              Процессы признания криптовалют большинством стран застопорились: правительства видят в неподконтрольных цифровых активах больше рисков, чем выгоды от их регулирования. При этом ряд стран заявляют о запуске собственных цифровых валют – на передовой, как обычно, Китай с его цифровым юанем. Но эти процессы имеют мало общего с биткоином и другими «ничьими» валютами, поскольку полностью контролируются государством.

              Эти страновые и региональные цифровые валюты в обозримом будущем могут претендовать на альтернативный доллару инструмент платежа в посткризисном мире. Но цифровой юань, цифровой рубль или цифровая иена имеют мало общего с биткоином, эфиром или риплом. Их объединяет только технология блокчейн, да и то ее реальное значение, кажется, сильно переоценено. Мир полон иных цифровых и технологических инноваций, и блокчейн – лишь одна из них.

              Вместе с тем масштабы экономического кризиса в мире, который уже претендует на статус беспрецедентного, могут создать предпосылки для очередного цифрового пузыря. Тихие гавани перестали быть тихими. Неопределенные перспективы доллара при разрастающемся, как на дрожжах, и без того гигантском госдолге США и включенном на полную катушку печатном станке ФРС, приближают некий момент Х.

              А именно – решение, которое позволит Штатам не платить по долгам, в силу того, что по ним просто невозможно расплатиться. Каким именно будет это решение, вероятно, мы сможем наблюдать уже в ближайшие месяцы. Ни государственные облигации, ни золото также не являются надежным инструментом вложений в период кризиса такого масштаба. Золото, как это не раз бывало, может бросать из стороны в сторону с гигантскими отклонениями, а риски страновых дефолтов вследствие заморозки мировой экономики не вселяют веры в государственные ценные бумаги, которые всегда считались наиболее консервативным способом инвестирования.

              Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

              При этом, если мы посмотрим на динамику стоимости криптовалют в моменты обвалов или бурного роста мировых фондовых индексов, то увидим, что рынки крипты и ценных бумаг входят в одно и то же пике. Иными словами, криптовалюты никогда не были инструментом сохранения денег в периоды кризисов, а просто падали вместе со всем рынком.

              Единственное отличие – масштабы взлетов и падений, которые у криптовалют значительно превосходят любые фондовые индексы, делая их идеальным спекулятивным инструментом, с точки зрения манипулятора. В условиях дефицита надежных активов транснациональным инвестиционным фондам вроде BlackRock или Vanguard просто некуда девать триллионы, которыми они управляют.

              А как известно, само существование таких фондов невозможно, если деньги не создают деньги. В отсутствие инструментов сохранения и преумножения капитала в условиях глобального мирового кризиса, такой инструмент можно создать искусственно. И «свободные» криптовалюты подходят для этого, как нельзя лучше. Вхождение институциональных инвесторов в криптовалюты способно разогнать их стоимость до новых высот. При этом процесс будет полностью управляем инсайдерами, как это и было до сих пор, но в гораздо больших масштабах.

              Через неделю, 12 мая, состоится так называемый халвинг биткоина. Раз в четыре года происходит ополовинивание вознаграждения для майнеров – владельцев вычислительных мощностей, которые, обрабатывая массивы данных, и «добывают» биткоин и другие криптовалюты. Возникнет искусственный дефицит, который даст (уже дал) импульс росту цены в отсутствие фундаментальных (а не искусственных) причин. Подкрепленная деньгами инвестфондов, цена вновь может пойти в рост, завлекая мелких инвесторов (в профильной терминологии – «хомяков») в новую криптовалютную пирамиду. После которой последует столь же масштабное обрушение.

              Насколько масштабным будет рост цены, предсказать невозможно. Но понятно, что он имеет свои границы, хотя бы в силу специфики торговли криптовалютами, для которой нужно обладать минимальными навыками и знаниями, которыми, как правило, не располагает обыватель. Однако криптовалюты, как инструмент инвестирования, за последние годы оценило немалое число профессиональных трейдеров.

              Биткоин, эфир, рипл и другие цифровые валюты вошли в инвестиционные портфели многих из них. Вероятно, новый бум цен будет рассчитан в большей степени на них, нежели обычных криптоэнтузистов, которых манипуляторы рынка крипты уже «выжали досуха» на волнах предыдущих обвалов цены.

              Подведем несколько промежуточных итогов. Можно ли зарабатывать на биткоине и других криптовалютах? Да, можно. Этот рынок никуда не денется, он уже вошел в инвестиционную экосистему и стал ее частью. Но зарабатывать будете, как правило, не вы, а инсайдеры.

              Будет ли очередной пик цены биткоина? Вполне возможно. Но вряд ли за одну монету будут давать миллион долларов или даже сто тысяч, как предсказывают некоторые криптогуру – этот инструмент все еще остается исключительно спекулятивным и рисковым. Вместе с тем в условиях глобальной паники и контролируемой финансистами медийной машины, надуть новый криптовалютный пузырь не составит особого труда.


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