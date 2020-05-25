Старики-либералы хотят реванша

Взгляд
25 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

Илья Духовлинов в лабораторииФото: из личного архива
«У нас имеется молекула, которая представляет собой активное вещество вакцины, и мы разработали также и масштабированную технологию ее производства», – российский ученый Илья Духовлинов утверждает, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. О ходе исследований ученый рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус ведет США к социализму

Стараниями социалистки Окасио-Кортес маргинальная повестка в США постепенно становится мейнстримомФото: Edelman Alex/CNP/ABACA/Reuters
На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...

Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперты оценили задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
              Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19Возросло число раненых в перестрелке на юге МосквыРоскосмос пообещал не допустить приватизации ЛуныВ Китае назвали десять самых «загадочных» мест России
              Бокерия дал прогноз по срокам победы над коронавирусомГурцкая прокомментировала передачу жившей в клинике девочки новой семьеПолиция застала президента Австрии в закрытом ресторанеФедорова уличила соратника Навального в недостойном поведении
              Вирусолог предупредила об опасности ряда лекарств при COVID-19В России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавирусаСилы Хафтара задержали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков ИГПредсказано влияние пандемии коронавируса на добычу сланцевой нефти в США

              Главная тема


              Коронавирус ведет США к социализму

              побег на лифте


              Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

              «лечим неправильную болезнь»


              Названа основная мишень коронавируса в организме

              блицкриг по-украински


              На Украине выпустили игру, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?


              Дмитрий Дробницкий

              Старики-либералы хотят реванша

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 25 мая 2020, 12:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Джозеф Байден заперт в подвале своего дома. В буквальном смысле. Резиденция Байденов в Уилмингтоне, штат Делавэр, стала для бывшего вице-президента местом самоизоляции. А кабинет, расположенный в подвале – кризисным бункером, откуда он выходит на связь с миром.

              Как ни странно, эта вынужденная изоляция какое-то время работала на Байдена. Пока его главному сопернику, Дональду Трампу, приходилось отдуваться на ежедневных пресс-брифингах за неготовность американской системы здравоохранения к коронавирусной пандемии, бывший вице-президент мог позволить себе критиковать главу государства: мол, при мне такого бы не было.

              Сотрудники предвыборного штаба вице-президента тоже вздохнули с облегчением. У них появилось стопроцентное основание для того, чтобы не вести обычную кампанию, которая требует частых поездок, интервью и публичных выступлений. Байден явно не тянул такую нагрузку. То забудет название штата, куда его привезли, то скажет, что Уинстон Черчилль был президентом США, то заявит, что, в отличие от республиканцев, демократы «ставят правду выше фактов». Оговорка про факты стала интернет-мемом и названием веб-сайта, на котором сторонники Трампа публикуют все неуклюжие высказывания Джо.

              Но и уединение в подвале не уберегло Байдена от самого себя. Во время виртуальной встречи с избирателями бывший вице-президент заявил чернокожему радиоведущему, что он «вовсе не черный», если сомневается, за кого голосовать – за него или за Трампа. Позже Байден извинился, но извинение было еще более неуклюжим: «Я, похоже, был слишком мудрым тогда». Уж лучше бы он не извинялся! Этот «прокол» сродни тому, что допустила Хиллари Клинтон в 2016 году, заявив, что половина избирателей Трампа – ведро отбросов.

              Лично у кандидата Байдена дела идут настолько плохо, что за него говорят, планируют и действуют другие. В частности, экс-президент Барак Обама нарушил негласное правило поведения бывших хозяев Белого дома и стал активно агитировать за дядюшку Джо. Но главную работу делают партийный боссы. За закрытыми дверьми идет постоянная работа по выработке программы, тактики агитации и – что важнее всего – по подбору кандидата в вице-президенты.

              Фото: Gerald Herbert/AP/ТАСС

              Еще в 2019 году в либеральных американских СМИ активно обсуждалась идея об одном сроке Байдена. Некоторые издания даже требовали от бывшего вице-президента, чтобы он пообещал партийным активистам, что после недолгого правления (возможно, даже меньше четырех лет) передаст президентский пост более молодому и «социально приемлемому» политику.

              Желательно, чтобы это была женщина. Лучше всего – не белая. В общем, человек, который олицетворял бы все самое «прогрессивное и разнообразное», но при этом был на сто процентов лоялен партийным боссам.

              Сегодня никто от этой идеи не отказался. Чем дальше продвигается предвыборная гонка, тем яснее становится, что Джозеф Байден не сможет полноценно управлять государством. Поэтому к подбору кандидата в вице-президенты сегодня относятся очень серьезно. Дядюшке Джо даже не сменщика подбирают, а «сопрезидента», по меткому наблюдению политолога Даниеля Маккарти, изложенному на страницах издания Spectator USA.

              Проблема состоит в том, что найти такого человека непросто. На одних из праймериз-дебатов Байден пообещал, что его партнером по гонке станет женщина. И поскольку позже это обещание никак не было дезавуировано, искать претендентов придется именно среди прекрасного пола. Кстати, до сих пор доподлинно неизвестно, кому принадлежала идея на столь ранней фазе предвыборной кампании сделать заявление о поле кандидата в вице-президенты. То ли Байден в очередной раз ляпнул первое, что пришло на ум, а позже было уже неудобно отказываться от обещания. То ли это с самого начала было планом партийного руководства, особенно учитывая раскручивающийся вокруг Джо секс-скандал. То ли (есть и такая версия) на этом жестко настаивал клан Клинтонов.

              Так или иначе, шерше ля фам! Среди хоть сколь-нибудь узнаваемых политиков подходящих кандидаток немного. Половина из них – бывшие соперницы Байдена по демократическим праймериз. Сенатору Элизабет Уоррен, бывшей когда-то звездой и надеждой левого крыла партии, в следующем месяце исполнится 71, так что она вряд ли подходит для «долгого правления». Молодой и дерзкой социалистке Александрии Окасио Кортес, популярной среди молодежи и левых ультрас, наоборот, еще слишком мало лет для занятия высокого государственного поста. Новую жизнь в партийный проект могла бы вдохнуть конгрессвумен Тулси Габбард, но ее взгляды совершенно неприемлемы для истеблишмента.

              Казалось бы, идеальным кандидатом является сенатор от Калифорнии Камала Харрис. У нее довольно обширный политический опыт – до работы в Конгрессе она была генпрокурором своего штата. В меру жесткая и уверенная в себе женщина, настоящий боец, она и кандидатом в президенты была бы неплохим. К тому же она как минимум наполовину афроамериканка. Но вот беда – избиратели важных для победы на президентских выборах штатов не слишком жалуют уроженцев Западного побережья, особенно Калифорнии. Кроме того, послужной список Харрис в качестве прокурора делает ее неприемлемой кандидатурой для левых, на чем во время праймериз-кампании очень удачно сыграла уже упомянутая Тулси Габбард.

              Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар хорошо узнаваема на Среднем Западе, в так называемом ржавом поясе, где Байдену кровь из носу необходимо побеждать, чтобы лишить Трампа второго срока. Но есть и минусы. В ходе праймериз-кампании Клобушар не продемонстрировала бойцовских качеств. Ее дебаты с вице-президентом Майком Пенсом были просто катастрофой. В отличие от Харрис, Габбард и Уоррен, у нее совершенно нет лидерской харизмы для запланированного демократами долгого победного президентства. Тем не менее именно о ее кандидатуре доподлинно известно, что она «в игре» – штаб бывшего вице-президента начал формальную процедуру проверки прошлого миннесотского сенатора (обязательная процедура перед номинацией).

              Американские СМИ много внимания уделяют афроамериканке Стейси Абрамс. Она несколько лет назад была очень популярна в так называемой чернокожей фракции Демпартии. Но сегодня она попросту никто. В свое время она работала в заксобрании штата Джорджия, затем проиграла губернаторскую гонку и работает сегодня в аппарате Демократического национального комитета. Вряд ли это тот претендент, который не только повысит шансы Байдена, но и сможет уверенно переизбраться после его ухода. Не говоря уже о сопрезидентстве.

              Наиболее многообещающей выглядит кандидатура губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Харизма, жесткость и обаяние – все при ней. Она в последнее время на слуху благодаря постоянным спорам с президентом Трампом из-за карантинных мер. Опросы показывают, что большинство мичиганцев на ее стороне, а этот штат демократам надо кровь из носу выигрывать в ноябре. Вот только каково будет отношение к губернатору осенью? Не случится ли так, что Дональд уже победил в Мичигане, поддержав автопроизводителей в трудный момент? Кроме того, Уитмер – «вызывающе белая». Она как раз из тех демократов, что могли бы «увести» Средний Запад у Трампа, но не пользуется искренней любовью ни партийных активистов, ни вашингтонских боссов.

              Вполне возможно, на итоговой партийной конференции Демпартии серьезные разногласия возникнут не вокруг фигуры кандидата в президенты (тут уже все решено – Байден так Байден), а вокруг его вице. Как ни парадоксально это прозвучит, любой бунт и вообще любые неожиданности пойдут демократам на пользу. Потому что пока, как и в 2016-м, все контролирует партийное начальство.

              На выборы идет не Байден и даже не его вице-(со-)президент, а старый либеральный истеблишмент США. По сути дела, это второе издание предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Старики-либералы хотят реванша, потому что до сих пор не смирились с поражением 2016-го. Шансов у них немного. Но если они преуспеют, следует понимать, кто возглавит тогда заокеанскую сверхдержаву. Это будет предельно озлобленная «старая гвардия», борцы за мировой статус-кво, которого давно уже нет.

              Они до сих пор живут в 2016-м, когда, напомню, Хиллари Клинтон призывала ввести бесполетную зону над Сирией и уговорить китайских партнеров «встать на правильную сторону истории». Вот и теперь они попытаются помириться с Китаем на условиях, которые его уже не устраивают, и указать России на то место, с которого она давно ушла. Они примутся с энтузиазмом восстанавливать рассыпавшееся в прах международное разделение труда и слать «послов демократии» во все концы мира, где их, мягко говоря, не ждут. При всей чудовищности их заблуждений, они будут очень сильны, потому что в их распоряжении окажутся ресурсы все еще очень могущественного государства номер один. И в своей фанатичной попытке «восстановить то, что разрушил Трамп», они будут готовы пойти очень на многое.

              У этих людей много союзников, симпатизантов и «клиентов» по всему земному шару. Им тоже хочется, чтобы «все было как раньше». Транснациональные корпорации, международная бюрократия, профессиональные борцы за демократию, «граждане мира», климатические активисты, «представители разнообразия» и т. д. – все они воспрянут духом. Самое худшее начнется, когда эта публика столкнется с постглобальными реалиями. От патрона начнут требовать самых решительных действий. И таковые последуют – можно не сомневаться.

              Если у американского либерального истеблишмента со свадебным генералом Байденом во главе ничего не выйдет в 2020-м (а вероятность этого высока), то они обязательно попробуют еще раз в 2024-м. Правда, к тому времени мир настолько изменится, что это уже почти ничего не будет значить. Во всяком случае, для тех государств и блоков, которые успеют укрепить свой суверенитет – технологический, экономический и идеологический. Судьба остальных в любом случае незавидна.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Пандемия не приведет к появлению нового мира

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              День рождения русской души

              Владимир Можегов, публицист
              24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              Андрей Бабицкий, журналист
              О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
              Обсуждение: 60 комментариев

              Что значит быть цивилизацией

              Борис Межуев, политолог
              России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
              Обсуждение: 58 комментариев

              Россия не одурела

              Алексей Алешковский, сценарист
              Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              Пора валить из городов

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
              Обсуждение: 28 комментариев

              Восстановление Большой России–Евразии

              Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
              Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Украинский «карточный домик» рухнул

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............