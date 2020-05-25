Старики-либералы хотят реванша

Джозеф Байден заперт в подвале своего дома. В буквальном смысле. Резиденция Байденов в Уилмингтоне, штат Делавэр, стала для бывшего вице-президента местом самоизоляции. А кабинет, расположенный в подвале – кризисным бункером, откуда он выходит на связь с миром.

Как ни странно, эта вынужденная изоляция какое-то время работала на Байдена. Пока его главному сопернику, Дональду Трампу, приходилось отдуваться на ежедневных пресс-брифингах за неготовность американской системы здравоохранения к коронавирусной пандемии, бывший вице-президент мог позволить себе критиковать главу государства: мол, при мне такого бы не было.

Сотрудники предвыборного штаба вице-президента тоже вздохнули с облегчением. У них появилось стопроцентное основание для того, чтобы не вести обычную кампанию, которая требует частых поездок, интервью и публичных выступлений. Байден явно не тянул такую нагрузку. То забудет название штата, куда его привезли, то скажет, что Уинстон Черчилль был президентом США, то заявит, что, в отличие от республиканцев, демократы «ставят правду выше фактов». Оговорка про факты стала интернет-мемом и названием веб-сайта, на котором сторонники Трампа публикуют все неуклюжие высказывания Джо.

Но и уединение в подвале не уберегло Байдена от самого себя. Во время виртуальной встречи с избирателями бывший вице-президент заявил чернокожему радиоведущему, что он «вовсе не черный», если сомневается, за кого голосовать – за него или за Трампа. Позже Байден извинился, но извинение было еще более неуклюжим: «Я, похоже, был слишком мудрым тогда». Уж лучше бы он не извинялся! Этот «прокол» сродни тому, что допустила Хиллари Клинтон в 2016 году, заявив, что половина избирателей Трампа – ведро отбросов.

Лично у кандидата Байдена дела идут настолько плохо, что за него говорят, планируют и действуют другие. В частности, экс-президент Барак Обама нарушил негласное правило поведения бывших хозяев Белого дома и стал активно агитировать за дядюшку Джо. Но главную работу делают партийный боссы. За закрытыми дверьми идет постоянная работа по выработке программы, тактики агитации и – что важнее всего – по подбору кандидата в вице-президенты.

Еще в 2019 году в либеральных американских СМИ активно обсуждалась идея об одном сроке Байдена. Некоторые издания даже требовали от бывшего вице-президента, чтобы он пообещал партийным активистам, что после недолгого правления (возможно, даже меньше четырех лет) передаст президентский пост более молодому и «социально приемлемому» политику.

Желательно, чтобы это была женщина. Лучше всего – не белая. В общем, человек, который олицетворял бы все самое «прогрессивное и разнообразное», но при этом был на сто процентов лоялен партийным боссам.

Сегодня никто от этой идеи не отказался. Чем дальше продвигается предвыборная гонка, тем яснее становится, что Джозеф Байден не сможет полноценно управлять государством. Поэтому к подбору кандидата в вице-президенты сегодня относятся очень серьезно. Дядюшке Джо даже не сменщика подбирают, а «сопрезидента», по меткому наблюдению политолога Даниеля Маккарти, изложенному на страницах издания Spectator USA.

Проблема состоит в том, что найти такого человека непросто. На одних из праймериз-дебатов Байден пообещал, что его партнером по гонке станет женщина. И поскольку позже это обещание никак не было дезавуировано, искать претендентов придется именно среди прекрасного пола. Кстати, до сих пор доподлинно неизвестно, кому принадлежала идея на столь ранней фазе предвыборной кампании сделать заявление о поле кандидата в вице-президенты. То ли Байден в очередной раз ляпнул первое, что пришло на ум, а позже было уже неудобно отказываться от обещания. То ли это с самого начала было планом партийного руководства, особенно учитывая раскручивающийся вокруг Джо секс-скандал. То ли (есть и такая версия) на этом жестко настаивал клан Клинтонов.

Так или иначе, шерше ля фам! Среди хоть сколь-нибудь узнаваемых политиков подходящих кандидаток немного. Половина из них – бывшие соперницы Байдена по демократическим праймериз. Сенатору Элизабет Уоррен, бывшей когда-то звездой и надеждой левого крыла партии, в следующем месяце исполнится 71, так что она вряд ли подходит для «долгого правления». Молодой и дерзкой социалистке Александрии Окасио Кортес, популярной среди молодежи и левых ультрас, наоборот, еще слишком мало лет для занятия высокого государственного поста. Новую жизнь в партийный проект могла бы вдохнуть конгрессвумен Тулси Габбард, но ее взгляды совершенно неприемлемы для истеблишмента.

Казалось бы, идеальным кандидатом является сенатор от Калифорнии Камала Харрис. У нее довольно обширный политический опыт – до работы в Конгрессе она была генпрокурором своего штата. В меру жесткая и уверенная в себе женщина, настоящий боец, она и кандидатом в президенты была бы неплохим. К тому же она как минимум наполовину афроамериканка. Но вот беда – избиратели важных для победы на президентских выборах штатов не слишком жалуют уроженцев Западного побережья, особенно Калифорнии. Кроме того, послужной список Харрис в качестве прокурора делает ее неприемлемой кандидатурой для левых, на чем во время праймериз-кампании очень удачно сыграла уже упомянутая Тулси Габбард.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар хорошо узнаваема на Среднем Западе, в так называемом ржавом поясе, где Байдену кровь из носу необходимо побеждать, чтобы лишить Трампа второго срока. Но есть и минусы. В ходе праймериз-кампании Клобушар не продемонстрировала бойцовских качеств. Ее дебаты с вице-президентом Майком Пенсом были просто катастрофой. В отличие от Харрис, Габбард и Уоррен, у нее совершенно нет лидерской харизмы для запланированного демократами долгого победного президентства. Тем не менее именно о ее кандидатуре доподлинно известно, что она «в игре» – штаб бывшего вице-президента начал формальную процедуру проверки прошлого миннесотского сенатора (обязательная процедура перед номинацией).

Американские СМИ много внимания уделяют афроамериканке Стейси Абрамс. Она несколько лет назад была очень популярна в так называемой чернокожей фракции Демпартии. Но сегодня она попросту никто. В свое время она работала в заксобрании штата Джорджия, затем проиграла губернаторскую гонку и работает сегодня в аппарате Демократического национального комитета. Вряд ли это тот претендент, который не только повысит шансы Байдена, но и сможет уверенно переизбраться после его ухода. Не говоря уже о сопрезидентстве.

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Наиболее многообещающей выглядит кандидатура губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Харизма, жесткость и обаяние – все при ней. Она в последнее время на слуху благодаря постоянным спорам с президентом Трампом из-за карантинных мер. Опросы показывают, что большинство мичиганцев на ее стороне, а этот штат демократам надо кровь из носу выигрывать в ноябре. Вот только каково будет отношение к губернатору осенью? Не случится ли так, что Дональд уже победил в Мичигане, поддержав автопроизводителей в трудный момент? Кроме того, Уитмер – «вызывающе белая». Она как раз из тех демократов, что могли бы «увести» Средний Запад у Трампа, но не пользуется искренней любовью ни партийных активистов, ни вашингтонских боссов.

Вполне возможно, на итоговой партийной конференции Демпартии серьезные разногласия возникнут не вокруг фигуры кандидата в президенты (тут уже все решено – Байден так Байден), а вокруг его вице. Как ни парадоксально это прозвучит, любой бунт и вообще любые неожиданности пойдут демократам на пользу. Потому что пока, как и в 2016-м, все контролирует партийное начальство.

На выборы идет не Байден и даже не его вице-(со-)президент, а старый либеральный истеблишмент США. По сути дела, это второе издание предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Старики-либералы хотят реванша, потому что до сих пор не смирились с поражением 2016-го. Шансов у них немного. Но если они преуспеют, следует понимать, кто возглавит тогда заокеанскую сверхдержаву. Это будет предельно озлобленная «старая гвардия», борцы за мировой статус-кво, которого давно уже нет.

Они до сих пор живут в 2016-м, когда, напомню, Хиллари Клинтон призывала ввести бесполетную зону над Сирией и уговорить китайских партнеров «встать на правильную сторону истории». Вот и теперь они попытаются помириться с Китаем на условиях, которые его уже не устраивают, и указать России на то место, с которого она давно ушла. Они примутся с энтузиазмом восстанавливать рассыпавшееся в прах международное разделение труда и слать «послов демократии» во все концы мира, где их, мягко говоря, не ждут. При всей чудовищности их заблуждений, они будут очень сильны, потому что в их распоряжении окажутся ресурсы все еще очень могущественного государства номер один. И в своей фанатичной попытке «восстановить то, что разрушил Трамп», они будут готовы пойти очень на многое.

У этих людей много союзников, симпатизантов и «клиентов» по всему земному шару. Им тоже хочется, чтобы «все было как раньше». Транснациональные корпорации, международная бюрократия, профессиональные борцы за демократию, «граждане мира», климатические активисты, «представители разнообразия» и т. д. – все они воспрянут духом. Самое худшее начнется, когда эта публика столкнется с постглобальными реалиями. От патрона начнут требовать самых решительных действий. И таковые последуют – можно не сомневаться.

Если у американского либерального истеблишмента со свадебным генералом Байденом во главе ничего не выйдет в 2020-м (а вероятность этого высока), то они обязательно попробуют еще раз в 2024-м. Правда, к тому времени мир настолько изменится, что это уже почти ничего не будет значить. Во всяком случае, для тех государств и блоков, которые успеют укрепить свой суверенитет – технологический, экономический и идеологический. Судьба остальных в любом случае незавидна.