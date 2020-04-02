Чтобы занять людей, нужны стройки века

В Москве работали миллионы трудовых мигрантов из Таджикистана, Украины, Киргизии... Сейчас большая часть из них либо простаивает (вместе с работой), либо их доходы резко упали (и на такси люди ездят меньше, и к ремонтам мигрантов не привлекают, рестораны-кафе закрыты).

А еще огромное количество людей неизбежно потеряет работу.

Вопрос ребром – что с ними делать? Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов и клерков, о волне преступности.

Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а еще более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов - что делать с МИЛЛИОНАМИ людей, лишившихся работы?

Варианты:

1. Пусть сами выживают. Плохой вариант! Часть уедет в свой Ош или Львов, но кому-то и ехать некуда, и денег даже на это нет, и дома ждут заработка семьи.

В конце концов, это негуманно! Бросить на произвол судьбы людей, которые строили в Москве дома, дороги, клал плитку, стругали суси и сасими...

2. Выплачивать вынужденно неработающим деньги от государства (работодатели не протянут долго).

Тоже не вариант! И дело даже не в суммах, дело в том, что люди начнут опускаться, привыкать жить на пособие, опять же подадутся в криминал.

Поэтому, мне кажется, нужен третий путь. За основу берём экономическую политику Рузвельта.

Итак:

3. Государство формирует ряд важных национальных проектов. Тех, до которых не доходили руки, потому что не было столько рук.

Это, к примеру – мост или туннель на Сахалин, канал от Москвы до Черного моря, ров вдоль территории с недружественным соседом...

Да ладно, без всяких шуток – хватает важных и серьезных проектов, где можно задействовать не очень квалифицированную рабочую силу.

И тогда перед трудовыми мигрантами будет выбор. Либо – билет на родину (можно даже оплатить небольшое выходное пособие), либо – работа на стройках века. Назовем их «вирусными стройками» или «трудовыми резервами». Это заработок, это крыша над головой, это возможность дальше интегрироваться в наше общество, повышать свою трудовую квалификацию.

Офисный планктон, потерявший работу, вполне может научиться работать прорабами, им можно доверить инструмент – дрели, отбойные молотки, бетономешалки. Уже скоро потребуются большие силы в сельском хозяйстве, хлеб – это новая нефть. А по мере улучшения эпидемиологической и экономической ситуации мигранты, при желании, смогут вернуться к прежней работе.

Мне кажется, это важно, не менее важно, чем режимы изоляции и карантина.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко