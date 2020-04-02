Чтобы занять людей, нужны стройки века

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com
Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренны? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...

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              Сергей Лукьяненко

              Чтобы занять людей, нужны стройки века

              Сергей Лукьяненко
              писатель
              		 2 апреля 2020, 11:30

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              В Москве работали миллионы трудовых мигрантов из Таджикистана, Украины, Киргизии... Сейчас большая часть из них либо простаивает (вместе с работой), либо их доходы резко упали (и на такси люди ездят меньше, и к ремонтам мигрантов не привлекают, рестораны-кафе закрыты).

              А еще огромное количество людей неизбежно потеряет работу.

              Вопрос ребром – что с ними делать? Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов и клерков, о волне преступности.

              Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а еще более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов - что делать с МИЛЛИОНАМИ людей, лишившихся работы?

              Варианты:

              Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

              1. Пусть сами выживают. Плохой вариант! Часть уедет в свой Ош или Львов, но кому-то и ехать некуда, и денег даже на это нет, и дома ждут заработка семьи.

              В конце концов, это негуманно! Бросить на произвол судьбы людей, которые строили в Москве дома, дороги, клал плитку, стругали суси и сасими...

              2. Выплачивать вынужденно неработающим деньги от государства (работодатели не протянут долго).

              Тоже не вариант! И дело даже не в суммах, дело в том, что люди начнут опускаться, привыкать жить на пособие, опять же подадутся в криминал.

              Поэтому, мне кажется, нужен третий путь. За основу берём экономическую политику Рузвельта.

              Итак:

              3. Государство формирует ряд важных национальных проектов. Тех, до которых не доходили руки, потому что не было столько рук.

              Это, к примеру – мост или туннель на Сахалин, канал от Москвы до Черного моря, ров вдоль территории с недружественным соседом...

              Да ладно, без всяких шуток – хватает важных и серьезных проектов, где можно задействовать не очень квалифицированную рабочую силу.

              И тогда перед трудовыми мигрантами будет выбор. Либо – билет на родину (можно даже оплатить небольшое выходное пособие), либо – работа на стройках века. Назовем их «вирусными стройками» или «трудовыми резервами». Это заработок, это крыша над головой, это возможность дальше интегрироваться в наше общество, повышать свою трудовую квалификацию.

              Офисный планктон, потерявший работу, вполне может научиться работать прорабами, им можно доверить инструмент – дрели, отбойные молотки, бетономешалки. Уже скоро потребуются большие силы в сельском хозяйстве, хлеб – это новая нефть. А по мере улучшения эпидемиологической и экономической ситуации мигранты, при желании, смогут вернуться к прежней работе.

              Мне кажется, это важно, не менее важно, чем режимы изоляции и карантина.

              Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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