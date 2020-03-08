Полиамория лучше, чем тайные измены

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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Российские курорты ждут наплыва туристов на фоне вирусаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий – это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна паника среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

Максим Ткачук показал настоящее лицо русского мираФото: ТРК Аверс/Youtube
Песни советского времени неожиданно оказались крайне эффективным инструментом российской «мягкой силы» – по крайней мере, так считают украинские националисты. Обычный украинский мальчик, решивший исполнить советскую классику, подвергся ожесточенной травле. Что означает происходящее с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Полиамория лучше, чем тайные измены

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...

Цена на нефть как замена демократии

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              Анна Долгарева

              Полиамория лучше, чем тайные измены

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 8 марта 2020, 12:39

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              Если вообще говорить о трендах современности, то один из них – полиамория.

              Это свободные и открытые отношения, в которых у каждого из участников могут быть другие партнеры.

              Я вообще не люблю слово «партнер», я предпочитаю «любимые люди», но если уж эту тему поднимать, то без партнеров не обойтись.

              Предполагается, что полиамория – это про любовь. Не полигамия, не полиандрия – полиамория! Любовь к нескольким людям. Не в смысле, что ты любишь маму, папу, Родину, Владимира Владимировича Путина, Владимира Владимировича Маяковского и вот еще этого Васю. А в смысле, что ты любишь Васю, и еще Андрея, и Машу тоже, и с ними со всеми у тебя отношения.

              Я не моралфаг, боже упаси. Каждый выбирает для себя.

              Фото:

              Мне другое интересно: откуда эти прекрасные люди берут столько любви? И времени.

              Допустим, Паша любит Наташу. Любит, хочет проводить с ней время, дарить тепло. Еще Паша, например, работает. Если ему повезло, работу он тоже любит и хочет проводить с ней время. Если не повезло, то работу он не любит, но время с ней вынужден проводить, иначе ему нечего будет кушать.

              Еще Паша, если он не совсем овощ, любит что-нибудь еще. Ну хотя бы пиво с друзьями. Или футбол. Или творчество Виктора Олеговича Пелевина. Все это требует времени и немножко любви, даже если на Наташу остается любви много.

              Я, пожилая женщина тридцати одного года, почему-то всю жизнь полагала, что любовь между мужчиной и женщиной – это такая огромная штука, и если ты ей с кем-нибудь обмениваешься, то любви на других мужчин или там женщин у тебя особо не остается. На маму, папу, Родину, пиво с друзьями и Владимиров Владимировичей может оставаться, потому что это любовь другого рода.

              А эти чудесные люди умудряются носить в себе это огромное и прекрасное сразу к нескольким людям! Ну как тут не позавидовать? Хотя, может, у них любовь другая. И то, что я, старая женщина, понимаю под любовью как единственно верное, может таковым не оказаться. Может. Может, любовью они называют какие-то другие вещи. Мы часто говорим одинаковые слова, подразумевая разное.

              Остается, впрочем, вопрос времени.

              Вот его я логистически решить не могу никак.

              Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось?

              А если есть еще и Зина с плотным графиком работы в Макдональдсе?

              А если у Наташи есть Максим и Иннокентий?

              Как тут вообще спланировать время? Как не умереть от невозможности проводить достаточно времени и с Машей, и с Наташей, и с Зиной с ее плотным графиком? Как найти время на творчество Виктора Олеговича Пелевина, не будет ли он позабыт и не пройдут ли незамеченными его новинки?

              Выход, разумеется, есть. Поселиться большой дружной семьей с Машей, Наташей и Зиной (когда у нее нет смены). Позвать к себе Максима и Иннокентия. Свободное время проводить так: в один вечер все читают Пелевина, в другой – гамают в World of Tanks, в третий – отрываются в баре.

              Тогда, вероятно, будет счастье и благоденствие, и полные любви дни настанут на нашей грешной земле.

              Почему так живут еще не все полиаморы и где они берут силы, любовь и время, я не понимаю. Но верю, что однажды они придут к этому знаменателю.

              Если же серьезно, то, конечно, такой подход – если он устраивает всех участников – лучше, чем тайные измены. Честность вообще лучше, чем ложь. Если человек называет себя полиамором и вступает в отношения с другими полиаморами – то нет смысла его осуждать. Я, опять-таки, против моралфажества. Хорошо людям – и хорошо.

              Но где, черт возьми, они берут столько свободного времени?!


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