Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Можно я вас слегка отвлеку от коронавируса? Потому что его место в западной прессе доселе занимала Грета Тунберг. Но если вы думаете, что девушка просто ушла в тень какого-то там вируса, у меня для вас новости.

Вернее так: немецкое издание Die Zeit взорвало информационную бомбу – за день до Рождества семейный «Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман» («Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation») подал заявку номер 018171380 на охрану товарных знаков Skolstrejk и Fridays For Future в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза.

Беата Эрнман – младшая сестра Греты Тунберг, и она еще более тяжкий аутист, чем Грета (просто для информации).

Так мы официально узнали, что, оказывается, у девочки уже есть фондик и он активно действует в области повышения благосостояния семьи. И, конечно, заявка на бренды – это сильно. Очень сильно.

И дело даже не в том, что если до апреля не появится никаких «против» и заявку одобрят, то все официальные документы и репортажи с упоминанием брендов должны будут заверяться у юристов Греты. Что само по себе прекрасно – теперь так просто не опубликуешь репортажик из Давоса, дескать, там была основательница Skolstrejk и другие лидеры Fridays For Future – будьте добры получить одобрение юристов.

Уже этого бы раньше хватило на то, чтобы статей с портретом косичек было в каждой газете по пять штук в одном номере.

Потому что европейская – и немецкая в особенности – пресса так активно раздувала любую инфу от Греты или FFF, что читатель только диву давался. «Лидер FFF Луиза Нойбауэр велела фирме Siemens прекратить контракт с Австралией!», «Грета Тунберг велела прекратить финансировать добычу ископаемых!». Это было похоже на безумие или на тотальную инфантилизацию как политики, так и прессы. И обсасывали это еще неделю на первой полосе.

Восемь тысяч фермеров на тракторах, протестующих против зеленой политики, в Берлине? Нет, не слышали. Шесть тысяч в Мюнхене? Вы о чем? У нас тут самое важное: «Грета приказала прекратить» (далее список требований).

На эту тему

Но отчего-то заметок про фонд и регистрацию брендов исчезающе мало. И дело даже не в коронавирусе, который забил в топах все остальное. Дело в том, что, по оценкам страховиков, бренды Греты сейчас в социальном сегменте посильней Greenpeace и ООН. Предварительная оценка стоимости брендов – 3–6 миллиардов евро.

«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру – уже нет речи о «милой шведской девочке, которая пошла на забастовку к Парламенту». Кстати, раз уже зашла речь – как выяснилось, никакой забастовки–то и не было – все пятничные походы Греты под камеры в Гамластан были по справке – типа девочке нужен «особый режим в связи с медицинскими показаниями». То есть, уже ложь. А вот ее последователи – реально нарушают закон о всеобщем образовании, ходя на самом деле под штрафом для родителей. Все как всегда: лидер в шоколаде – хомячков под нож.

Кстати, о шоколаде. Когда представители Фонда Греты-и-Беаты говорят, что они «не собираются вести коммерческую деятельность», то они или нагло лгут, или вообще не в курсе, чем они занимаются.

Вот, например, бренд–стратег Клаус-Дитер из консалтинговой фирмы Brand Trust напоминает, что «каждый, кто защищает бренд, должен показать и доказать его использование. В данном случае – коммерческое. Неиспользование товарного знака для товара, а также отказ защищать товарный знак в суде по каждому отдельному случаю – это основание для отзыва регистрации товарного знака».

Перевожу с маркетологического: Фонд обязан вести коммерческую деятельность и речь не идет о маечках и рюкзачках с накаткой FFF. Иначе регистрацию отзовут. Далее – каждое дело в суде для бренда с такой оценкой в несколько миллиардов евро будет стоить на каждого адвоката от 100 000 евро. Отказ от судебной защиты – регистрацию отзывают.

«Только используемые торговые марки имеют права», – говорит патентный поверенный Марко Финдизен из юридической фирмы Witte, Weller & Partner. Доказательство использования должно быть предоставлено не позднее, чем через пять лет после регистрации, в противном случае права больше не будут применяться в отношении третьих сторон и товарный знак может утратить силу.

Упс. Похоже, что семейка замыслила немножко заработать. Ну, а Фонд – отличная крыша для легализации уже имеющихся финансовых потоков, которые сейчас идут в адрес Греты не слишком прозрачными способами.

То, что сейчас такая щедрая на раскрутку любого бреда от мадемуазель Тунберг пресса прикусила язык – очевидно. Сейчас немного отойдут и начнут объяснять, что именно это и нужно для того, чтобы спасти планету. Ложь – их естественное состояние.

Гораздо сложней будет объяснить восьмидесяти тысячам трудяг, которых под песни о страшном угле и убийственной нефти увольняют в Германии по велению правительства (так называемый «Выход из угля»). А всем остальным, которым вводят новые налоги на СО2, повышают цену на электричество и запрещают ездить на дизельном авто?

То есть, вы думаете, что они вот будут сидеть без работы, смотреть телевизор, в котором им без конца показывают девочку, чьими бреднями оправдывают их увольнение? И которая по мановению волшебной медиа-палочки на их глазах становится миллиардером? И у них не возникнет желания снести этот телевизор к хренам, а также этих детишек и это правительство? Если нет, то они заслужили свою Грету.