Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Взгляд
4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
Перейти а раздел…

Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...

Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром на треть пополнил госбюджет Украины из-за транзита газа
              Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизньюАнсамбль Северного флота не пустили на фестиваль в НорвегииНафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над ГазпромомЛукашенко заявил о готовности покупать российскую нефть по мировым ценам
              Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людямОпубликовано фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУУкраина захотела подать новые иски против РоссииКремль прояснил вопрос с приглашением Польши на празднование Дня Победы
              Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями ЧереповцаЭксперт оценил намерение Лукашенко наладить отношения с «величайшей империей» СШАНикиту Белых уволили из библиотеки колонииЭксперт прокомментировал скандал на старте предвыборной кампании демократов США

              Главная тема


              Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

              борьба с вирусом


              У зараженных коронавирусом в России оказалось невозможно выделить штамм

              «несбалансированное впечатление»


              В Израиле извинились за «пророссийское» освещение событий войны на форуме по Холокосту

              «взасос поцеловаться»


              Лукашенко заявил о поднятом Москвой «скандале» из-за визита Помпео

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              Массовая истерия


              Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              «исторический спор»


              Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

              Непризнанные регионы


              Дмитрий Родионов: Донбасс постепенно становится Россией

              Выгодный прецедент


              Геворг Мирзаян: Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Разделение по сердцам


              Анна Долгарева: Мы сами натянули колючую проволоку

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?


              Игорь Мальцев

              Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 4 февраля 2020, 17:35

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Можно я вас слегка отвлеку от коронавируса?  Потому что его место в западной прессе доселе занимала Грета Тунберг. Но если вы думаете, что девушка просто ушла в тень какого-то там вируса, у меня для вас новости.

              Вернее так: немецкое издание Die Zeit взорвало информационную бомбу – за день до Рождества семейный «Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман» («Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation») подал заявку номер 018171380  на охрану товарных знаков Skolstrejk и Fridays For Future в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза.

              Беата Эрнман – младшая сестра Греты Тунберг, и она еще более тяжкий аутист, чем Грета (просто для информации).

              Так мы официально узнали, что, оказывается, у девочки уже есть фондик и он активно действует в области повышения благосостояния семьи. И, конечно, заявка на бренды – это сильно. Очень сильно.

              И дело даже не в том, что если до апреля не появится никаких «против» и заявку одобрят, то все официальные документы и репортажи с упоминанием брендов должны будут заверяться у юристов Греты. Что само по себе прекрасно – теперь так просто не опубликуешь репортажик из Давоса, дескать, там была основательница Skolstrejk и другие лидеры Fridays For Future – будьте добры получить одобрение юристов.

              Фото: Pontus Lundahl/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

              Уже этого бы раньше хватило на то, чтобы статей с портретом косичек было в каждой газете по пять штук в одном номере. 

              Потому что европейская – и немецкая в особенности – пресса так активно раздувала любую инфу от Греты или FFF, что читатель только диву давался. «Лидер FFF Луиза Нойбауэр велела фирме Siemens прекратить контракт с Австралией!», «Грета Тунберг велела прекратить финансировать добычу ископаемых!». Это было похоже на безумие или на тотальную инфантилизацию как политики, так и прессы. И обсасывали это еще неделю на первой полосе. 

              Восемь тысяч фермеров на тракторах, протестующих против зеленой политики, в Берлине? Нет, не слышали. Шесть тысяч в Мюнхене? Вы о чем? У нас тут самое важное: «Грета приказала прекратить»  (далее список требований).

              Но отчего-то заметок про фонд и регистрацию брендов исчезающе мало. И дело даже не в коронавирусе, который забил в топах все остальное. Дело в том, что, по оценкам страховиков, бренды Греты сейчас в социальном сегменте посильней Greenpeace и ООН. Предварительная оценка стоимости брендов – 3–6 миллиардов евро.

              «Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру – уже нет речи о «милой шведской девочке, которая пошла на забастовку к Парламенту». Кстати, раз уже зашла речь – как выяснилось, никакой забастовки–то и не было – все пятничные походы Греты под камеры в Гамластан были по справке – типа девочке нужен «особый режим в связи с медицинскими показаниями». То есть, уже ложь. А вот ее последователи – реально нарушают закон о всеобщем образовании, ходя на самом деле под штрафом для родителей. Все как всегда: лидер в шоколаде – хомячков под нож.

              Кстати, о шоколаде.  Когда представители Фонда Греты-и-Беаты говорят, что они «не собираются вести коммерческую деятельность», то они или нагло лгут, или вообще не в курсе, чем они занимаются.

              Вот, например, бренд–стратег Клаус-Дитер из консалтинговой фирмы Brand Trust напоминает, что «каждый, кто защищает бренд, должен показать и доказать его использование. В данном случае – коммерческое. Неиспользование товарного знака для товара, а также отказ защищать товарный знак в суде по каждому отдельному случаю – это основание для отзыва регистрации товарного знака».

              Перевожу с маркетологического:  Фонд обязан вести коммерческую деятельность и речь не идет о маечках и рюкзачках с накаткой FFF. Иначе регистрацию отзовут. Далее – каждое дело в суде для бренда с такой оценкой в несколько миллиардов евро  будет стоить на каждого адвоката от 100 000 евро.  Отказ от судебной защиты – регистрацию отзывают.

              «Только используемые торговые марки имеют права», – говорит патентный поверенный Марко Финдизен из юридической фирмы Witte, Weller & Partner. Доказательство использования должно быть предоставлено не позднее, чем через пять лет после регистрации, в противном случае права больше не будут применяться в отношении третьих сторон и товарный знак может утратить силу.

              Упс. Похоже, что семейка замыслила немножко заработать. Ну, а  Фонд – отличная крыша для легализации уже имеющихся финансовых потоков, которые сейчас идут в адрес Греты не слишком прозрачными способами.

              То, что сейчас такая щедрая на раскрутку любого бреда от мадемуазель Тунберг пресса прикусила язык  – очевидно. Сейчас немного отойдут и начнут объяснять, что именно это и нужно для того, чтобы спасти планету. Ложь – их естественное состояние. 

              Гораздо сложней будет объяснить восьмидесяти тысячам трудяг, которых под песни о страшном угле и убийственной нефти увольняют в Германии по велению правительства (так называемый «Выход из угля»). А всем остальным, которым вводят новые налоги на СО2, повышают цену на электричество и запрещают ездить на дизельном авто?

              То есть, вы думаете, что они вот будут сидеть без работы, смотреть телевизор, в котором им без конца показывают девочку, чьими бреднями оправдывают их увольнение? И которая по мановению волшебной медиа-палочки на их глазах становится миллиардером? И у них не возникнет желания снести этот телевизор к хренам, а также этих детишек и это правительство? Если нет, то они заслужили свою Грету.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Трансгендеры Древнего Рима

              Максим Соколов, публицист
              Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Русский народ не собирается исчезать с лица земли

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
              Обсуждение: 66 комментариев

              Мы сами натянули колючую проволоку

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
              Обсуждение: 134 комментария

              Донбасс постепенно становится Россией

              Дмитрий Родионов, политолог
              При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Балканы могут взорваться вулканом войны

              Андрей Манчук, политолог
              Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Человек должен оставаться гражданином даже в коме

              Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

              Сергей Мардан, публицист
              Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
              Обсуждение: 235 комментариев

              Все это Russia, и все мы Russians

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
              Обсуждение: 179 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............