Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
Разделы

Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
              Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 годаУ санатория под Полтавой начались столкновения митингующих с полициейТурция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в ИдлибеАмериканец задержан в Москве по делу о взяточничестве
              Китай решил создать свободную медицинскую зону с РоссиейЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монетПлавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в РоссиюЗащита Ассанжа решила получить для него политубежище во Франции
              Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в РоссииВ Пентагоне произошла утечка данных сотрудниковПожаловавшегося на русский язык латвийского депутата раскритиковали в СетиПлющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

              Главная тема


              Российский рубль устоял перед американскими санкциями

              противоракетная оборона


              Турция попросила у США Partiot для защиты от России и Сирии

              «мог бы заработать больше»


              Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

              утечка информации


              Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?


              Дмитрий Дробницкий

              Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 19 февраля 2020, 09:12

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Россия взялась за изменение своей Конституции в сложное для всего человечества время. Так называемое мировое сообщество, упоминаемое в преамбуле Основного закона, принятого в 1993 году, рассыпается и фрагментируется на глазах.

              В активную фазу своей жизни вступило поколение, которое впервые за послевоенную историю единого Запада не уверено в том, что будет жить лучше своих родителей. Не факт, что оно будет жить хотя бы так же! Да и сам единый Запад больше не является чем-то само собой разумеющимся. Хуже того, он все чаще воспринимается гражданами западных стран как проект, зашедший в тупик.

              Этот внешний, казалось бы, по отношению к нашей стране контекст очень важен. На мой взгляд, без него невозможно в полной мере понять и оценить слова Владимира Путина о том, что изменения в Конституции призваны «ответить на вызов времени».

              Разумеется, внутриполитические вызовы тоже важны. Перемены произошли и в России. В основном – к лучшему. Несмотря на наличие серьезных проблем, требующих решения уже сегодня, основное беспокойство народа связано именно с будущим. Да, выросло целое поколение, чье взросление и сознательные годы пришлись на 2000-е и 2010-е. Но остальные прекрасно помнят, насколько быстрыми и драматичными могут быть перемены, как стремительно может поменяться вектор движения страны и какими неприятностями и даже трагедиями это чревато.

              Это не значит, что люди ничего не хотят изменить. Это значит, что любые трансформации должны быть предсказуемыми и менять жизнь людей к лучшему. Как минимум – не ухудшать ее. Тем более – не разрушать, как это уже случалось в прошлом.

              Фото: Matt Alexander/ТАСС

              Социальные гарантии, прописанные в проекте поправок к Конституции, обеспечивают определенную стабильность для части населения. Но уверенность в завтрашнем дне даст только такая государственная политика, которая понятна людям и соответствует их представлениям о развитии страны, свободе и справедливости.

              Представители прозападной оппозиции скажут вам, что рецепт формирования такой политики давно известен. Это демократия. Мол, незачем изобретать велосипед. «Цивилизованные страны» все уже придумали. Их политические системы стабильны, уровень жизни высок, будущее предсказуемо, а политика контролируется народом благодаря общественно-государственным институтам и сменяемости власти.

              Но в том-то и дело, что весь политикум Запада, все его институты сегодня находятся в глубочайшем кризисе. Не потому, что развитые страны переживают непростые годы – такое случалось и раньше. И не потому, что их народы отказывают в доверии давно сложившимся политическим элитам – это как раз должно было бы доказать действенность демократических процедур и институтов. А потому, что противоречия внутри этих стран не могут быть разрешены в рамках существующих политических систем.

              Кстати говоря, любопытна реакция либеральной общественности (в том числе и у нас в стране) на неожиданные электоральные события на Западе в 2016–2020 годах. Брексит, избрание «невозможного» Дональда Трампа в США, приход к власти евроскептиков и популистов в Италии и Австрии, серьезные успехи «несистемных» партий в Нидерландах и Германии – все это могло бы быть представлено адептами либерального миропорядка как торжество демократии, как триумф сменяемости власти.

              Но такая «сменяемость» многим «демократам» пришлась не по нраву. Какими только эпитетами не награждали лидеров так называемой популистской волны! Они оказались и «фашистами», и «сексистами», и «тиранами»... В конце концов политический и медийный мейнстрим объявил их «агентами Кремля». Мол, только злонамеренными действиями Москвы и можно объяснить их успехи.

              Хотя, казалось бы... Не справилась старая элита с рядом проблем – ей на смену приходит другая, которой народ (в полном соответствии с принципами демократии и «сменяемости») доверил попробовать решить эти проблемы другим способом. Все процедуры соблюдены, все институты остались в целости. Но нет! Против так называемых популистов не только была развернута информационная война, на них обрушилась вся мощь спецслужб и правоохранительных органов.

              Президент США Дональд Трамп только что был оправдан сенатом в ходе процедуры импичмента. И вот лидеры Демпартии грозят ему новым расследованием и новым импичментом. На сей раз вместе с ним требуют «призвать к ответу» и генпрокурора, посмевшего занять принципиальную позицию. Может быть, хозяин Белого дома действительно нарушил закон? Отнюдь! Все обвинения в его адрес не проходят так называемый тест Обамы – аналогичные действия, совершенные предыдущим главой государства, Бараком Обамой, пресса и бюрократия сочли бы правомерными и даже необходимыми для защиты «завоеваний демократии», а вот Трампу так поступать нельзя.

              В Италии под следствием оказался депутат парламента, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Его «преступление» состоит в том, что он, будучи министром внутренних дел, в полном соответствии с предвыборными обещаниями и правительственным мандатом, не пустил на территорию страны незаконных мигрантов из Африки. В Британии под пристальным вниманием компетентных органов оказались основные идеологи Брексита, причем следователям с Туманного Альбиона активно помогают их коллеги из США. От быстрой расправы Аррона Бэнкса, Найджела Фараджа и других лидеров кампании Leave.EU спасла только триумфальная победа Бориса Джонсона и его партии на внеочередных выборах в палату общин и окончательное решение по выходу Великобритании из ЕС. Заметим, что «международная кооперация» в политическом по своей сути деле – это как раз то, в чем обвиняли Трампа в ходе импичмента.

              Политическая борьба перешла в стадию, которая, как нас убеждали, невозможна в «цивилизованных» странах – своих оппонентов либеральная элита попыталась попросту посадить. Конечно, сложившуюся ситуацию можно объяснить вырождением современного либерализма, его трансформацией в тоталитарное, не терпящее альтернатив учение. Это отчасти верное объяснение, но неполное. За стремлением решить политический вопрос юридически просматривается фундаментальная проблема современных политических систем Запада. Да и не только Запада.

              «Сменяемость власти» неплохо работает, когда на смену относительно левым партиям приходят относительно правые. Налоги слегка увеличиваются или уменьшаются. Социальных гарантий становится больше или меньше. Свобода для ревнителей «расцветания всех цветов» расширяется или сужается. И если в одном месте убыло, в другом прибывает. Например, повышение налогов оправдывается развитием инфраструктуры, а сокращение «социалки» компенсируется через создание новых рабочих мест.

              В Европе и Соединенных Штатах (а также в некоторых других странах, не чуждых демократии) именно так и происходило примерно до конца 1980-х. Классический политический маятник поддерживал общественную стабильность и служил инструментом развития.

              Самоидентификация западных демократий не оспаривалась ни левыми, ни правыми. Во многом этому способствовала холодная война с советским блоком. Но не она одна. Запад продолжал развиваться, а формирующаяся глобалистская элита сулила светлое будущее, еще не требуя от людей беспрекословного соблюдения норм политкорректности и прочих правил «дивного нового мира».

              Тогда одна половина британцев могла голосовать за тори, а другая – за лейбористов, пол-Америки – за республиканцев, а пол-Америки – за демократов, и в этом не было никакой проблемы. Каждый избиратель «дожидался своей очереди», не опасаясь, что ткань общественно-государственного устройства будет необратимо перекроена или вовсе порвана.

              Сегодня все иначе. На Западе друг другу противостоят непримиримые идеологии, предлагающие несовместимые модели развития – либерал-глобализм и национал-популизм. У руля власти евроскептики не могут меняться местами с евроинтеграторами, а трамписты – с американскими империалистами каждые пять–восемь лет с той же легкостью, как раньше это делали условно левые и столь же условно правые. А ведь соотношение электоральных сил за ними практически такое же – 50 на 50.

              Не может Соединенное Королевство то выходить из ЕС, то снова интегрироваться в единое европейское пространство. Нельзя несколько лет вести «торговую войну» с Китаем, а затем примерно столько же – сращивать экономики двух великих держав. Смена циклов реиндустриализации и экспорта производств неосуществима с периодом в десятилетие. Невозможно то полностью открывать миграционные шлюзы, требуя от местного населения принять «разнообразие» и устыдиться своей «маскулинно-расистской культуры», то возбуждать в нем чувства цивилизационной идентичности и национальной гордости. И совершенно непредставимо, как будут меняться после очередных выборов представления о браке, семье, воспитании детей и так называемых гендерных взаимоотношениях.

              «Сменяемость власти» в нынешних условиях – это верный рецепт непрерывной череды кризисов и катастроф. Именно поэтому каждая из сторон старается победить убедительно и «окончательно», силовым путем. Если получится – юридически. А если нет – то в ходе ограниченной гражданской войны. Ее возможность сегодня на полном серьезе обсуждают ведущие западные общественно-политические издания. Одна из идеологий должна взять верх. Хотя бы для того, чтобы снова «заработали институты», которые сегодня на Западе превратились из гарантов гражданских прав и свобод в средство непримиримой политической борьбы.

              Мы тоже не можем вступить в критически важное для мира третье десятилетие XXI века, колеблясь между суверенитетом и пиететом перед «международным сообществом» (которое и само-то не очень понимает, куда идет), между нашей исторической преемственностью и выбором одного из «проверенных» путей – европейского, китайского и т. д.

              У нас сегодня есть уникальный шанс не только осуществить «тюнинг» Конституции, но и без особых потрясений выбрать свою основополагающую идеологию. Без нее, как показывает столь дорогой нашему сердцу международный опыт, в новом столетии делать нечего.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

              Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
              Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

              На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

              Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
              Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

              Глеб Простаков, журналист
              Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...
              Обсуждение: 159 комментариев

              Украина не прошла очередной тест на адекватность

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              История страны – это карма, которую мы отрабатываем

              Алексей Алешковский, сценарист
              Прошлое нельзя вычеркнуть из нас точно так же, как и нас из него. Никакой юридический акт не освободит нас по щучьему велению от ответственности, которую невозможно разделить между правыми и неправыми. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Павел Волков, публицист
              Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Православным в России есть чего опасаться

              Наталья Холмогорова, правозащитник
              «Варварская» Россия оказалась цивилизованнее многих прочих: в нашей стране представители национального или религиозного меньшинства могут жить спокойно и ничего не опасаться. Но насколько безопасно и защищенно чувствует себя религиозное большинство? Подробности...
              Обсуждение: 482 комментария

              Генералам ЛНР нельзя отмалчиваться

              Игорь Димитриев, политический консультант
              Сегодня ВСУ напали на Луганскую республику. Но в глазах общественности это выглядит так, будто ЛНР обстреливает Украину. Уже сколько раз объясняли генералам, что нельзя отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............