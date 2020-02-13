Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Турецкая армия в Идлибе попала в опасную западню

Эрдоган обещает без колебаний дать приказ ударить по целям, которые «представляют угрозу»Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Эрдоган заявил: Анкара готова сбивать самолеты, угрожающие безопасности турецких военных в Идлибе. С учетом того, что в этом регионе возможно появление только российской и сирийской авиации, это можно расценивать как прямую угрозу Москве и Дамаску. Но в реальности положение турецких войск в Идлибе таково, что даже истощенная годами войны армия Асада может нанести по ним сокрушительный удар. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

Сергей Лукьяненко, писатель
Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Подштопать дыры, чтобы наше не утекало, а чужое – не заходило

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Мы должны продвигать свою повестку в социальных сетях, формировать смыслы. Но и ограничивать контрпропаганду тоже. У граждан должен быть выбор – кому верить, чью «картину мира» принимать или отвергать. Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
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              Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

              Сергей Лукьяненко
              писатель
              		 13 февраля 2020, 12:02

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              Лет двадцать назад написал (жаль, похоже, не те прочитали, кому следовало), что Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса.

              Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего.

              Но поразительнее всего, конечно, борцы за мир. Мне из Штатов друг пишет – «ну и смешной же народ к тебе сбегается». Да уж, смешной... не знаю, что и отвечать.

              «Как можно призывать детей воевать» пишут. Призывать? Детей? Воевать? Кто вам дерьма в череп наложил, что вы фотографию ребенка в форме Великой Отечественной считаете призывом отправить детей воевать?

              «Да кому мы нужны, нас завоевывать, к чему воинственность воспитывать» пишут. Кому? К чему? Вы, дебилы, куда голову засунули, что ничего не видите? Что Россия официально объявлена главным и всеобщим врагом – не слыхали?

              Фото: Ковалев Петр/ТАСС

              Ужас-ужас, дети в войну играют. Какой кошмар, сфоткали ребенка в военной форме! С какой бы стати, удивительно! Ведь во всем мире – мир и благорастворение воздухов. Сидят Штаты, в оружии как дворовый пес в блохах, даже из задницы ракеты торчат, военные базы по всему миру, бомбят налево и направо, дети с речевками маршируют и в форме позируют – но это же совсем другое дело!

              Ну азиатские тигры зубы точат – так это совсем нас не касается. Ближний Восток горит – нам что с того? Старый волк Турция, и та до зубов вооружилась и скалится – ну и что? По всему миру войны, в тысяче километрах от Москвы наши братья и сестры шестой год живут под обстрелами – мы глазки закроем, мы стыдливо отвернемся: не наша война, мы за мир, мы все такие воздушные и возвышенные.

              Если придут нас завоевывать – то мы будем флажками махать и умиротворяющие речи произносить, чтобы враги устыдились.

              Такой скотный двор, что Оруэлл за голову бы схватился!

              Сидят в кругах наседлости, в Москве и Питере, квохчущие курицы, кукарекают молодые петушки. Блеют о высоком старые бараны, трясут бородками старые козлы. Грезят о высоком свиньи, важно гогочут жирные гуси. И все дружно осуждают пастухов, что не пускают погулять в темный лес и не позволяют приходить в гости волкам. Ужасаются тому, что сторожевые собаки имеют зубы, а их щенки учатся кусаться.

              К чему, к чему все это в дивном нынешнем мире, никакой надобности нет в охране, защите, патриотизме, все звери – братья, это из-за забора прорычал волк и тигр его поддержал, миру – мир, долой заборы и ограды, спилим рога, вырвем когти, зароем ружья. И дружными рядами, за козлами-поводырями, вон в то длинное красное здание, откуда выезжают фуры...

              Балбесы.

              Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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