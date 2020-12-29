Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Одна из постоянно висящих в топе конфликтных тем – это отношение к истории России, и, особенно, истории ХХ века. Мы являемся свидетелями попыток реанимации если не коммунистической идеологии – то, по крайней мере, ее лозунгов, символов и ключевых фигур – таких как Ленин, Дзержинский или Сталин.

У этих попыток много причин – которые стоит рассматривать отдельно. Но они ставят перед нами вопрос о том, как нам следует видеть нашу историю – особенно такие тяжелые ее страницы, как революция, гражданская война, диктатура и репрессии – и как преподавать ее детям.

Об этом ведутся бурные дискуссии. Люди эмоционально реагируют на то, что кажется им обидным, или, напротив, лестным, оставляя за кадром те вопросы, который надо уточнять в первую очередь. Где лежат наши корни? Какова наша идентичность как национального, культурного, цивилизационного сообщества?

В самом деле, чтобы оценивать те или иные явления в отечественной истории, мы должны определиться с критериями оценки, с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Каковы наши убеждения и ценности. Без этого мы обречены наблюдать довольно бессмысленную перепалку между представителями двух идеологических лагерей – либералами и красными, или, как их еще можно было бы назвать в отношении их подхода к истории, «очернителями» и «лакировщиками».

Для «очернителей» практически все в нашей истории ужасно и отвратительно и свидетельствует о какой–то врожденной испорченности России со времен если не князя Владимира, то, по крайней мере, татаро-монгольского ига. Трагические события ХХ века используются для обоснования тезиса о вечной и уникальной плохости России. Еще в романе Достоевского «Бесы», действие которого разворачивается в 1870-ые годы, революционный интеллигент восклицает: «Но никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора»

За истекшие бурные 150 лет эта субкультура ничуть не изменилась – и ничему не научилась – и продолжает обличать всю ту же «позорную Россию», ухватившись за трагические события ХХ века как за очередное доказательство ее позорности. То обстоятельство, что катастрофу 1917 года долго и старательно готовила именно революционная интеллигенция, упорно шатая скрепы и внушая людям презрение к религии, к истории и к государству, ею не замечается. Более того, в этой среде обычно принято поддерживать февральскую революцию – потому что Российская Империя «себя изжила». Монархию, мол, свергли правильно – но тут откуда ни возьмись внезапно выскочили большевики и все испортили.

Эти усилия по риторическому уничтожению России, изображению ее страной, которая не имеет права на существование – и уж точно не имеет права на преданность своих граждан – вызывают совершенно понятное отторжение, которое переходит в тенденцию рассматривать все те фигуры, которые либералы подают со знаком «минус» – со знаком «плюс». Если люди, которые сильно и открыто вас не любят, одновременно сильно не любят Ленина, Дзержинского и Сталина – и, более того, используют их для обоснования своей нелюбви к вам – соблазн назло врагам ухватиться за эти имена будет почти непреодолимым.

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«Лакировщики» справедливо указывают на то, что воспитывать людей в презрении и отвращении к своей стране есть национальное саморазрушение. Они исходят из того, что ничего подлежащего осуждению в нашей истории не было, а была длинная череда славных достижений и побед, в тени которых отдельные недостатки совершенно теряются. Так что «не позволим очернять наше славное прошлое», и назло врагам будем прославлять тех, кого они разоблачают.

Однако нет ничего более неразумного, чем делать что-то «назло врагам». Борьба с очернительством в эпоху интернета – нерешаемая задача. Залакированная версия истории возможна только в тоталитарном государстве, где доступ граждан к информации надежно ограничен. Это и в СССР, в итоге, не получилось, а в наши дни это тем более невозможно. Попытка лакировать историю в ситуации, когда любой школьник может достать из кармана смартфон и навести справки, будет контрпродуктивной.

Замалчивая факты, которые легко доступны, можно убедить аудиторию только в одном – что ей лгут. Это, в свою очередь, сделает ее беззащитной перед новой волной разоблачителей и открывателей глаз.

Лакированный патриотизм предполагает, что преданность возможна только по отношению к безупречной Родине с безупречной историей, в которой нет ничего, кроме поводов для восхищения. Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, такой лакированный патриотизм рушится. Поэтому важно понять, из чего мы исходим, давая те или иные оценки – как мы определяем нашу культурную и цивилизационную идентичность. И эта идентичность вполне очевидна. Наши подлинные корни – в Крещении Руси, наша история формируется под влиянием православного христианства, именно оно создает идеал нашей личной и общественной жизни.

Вы можете не иметь личной веры – но все мы принадлежим к культуре, которая, как и другие великие культуры, была сформирована устремлением человека к вечному спасению. Наши цивилизационные ценности, конечно, разделяются и неверующими людьми – но сложились они именно в пространстве веры.

В свете христианского идеала мы можем признать в нашей истории и грех, и тяжкие отпадения – но более всего этот свет дает нам увидеть, что в жизни России (и каждого из нас) есть смысл и предназначение. Одна из наших цивилизационных ценностей – истина. Истина имеет значение. В последовательно обезбоженном мире мы вольны верить в то, что нам больше нравится или больше соответствует нашим планам и интересам. В христианской картине мира мы все неизбежно – хотим этого или нет – столкнемся с истиной и праведным судом Божиим. Любой обман неизбежно вскроется.

Мы можем обманывать других людей и самих себя – мы можем выстраивать сложные системы взаимообмана и почти искренне верить в них. Но каждый из нас неизбежно приближается к тому моменту, когда все это рухнет – мы столкнемся с истиной, которую уже не сможем отрицать. При этом существует огромная разница между заблуждением, вызванным неосведомленностью или ошибками в суждении – и готовностью отрицать истину, потому что так кажется удобнее. Попытки выстроить «полезную» и при этом ложную картину истории неизбежно кончатся тем, что она окажется и бесполезной.

Для христианской цивилизации основополагающим текстом является Библия – и в ней народ Божий это никоим образом не безупречный народ с безупречной историей. Он проходит через тяжкие отпадения, которые влекут за собой великие бедствия. Но в нем остается верный остаток – те, кто отказываются преклонить колени пред Ваалом – и благодаря которому народ возрождается. Потому что у народа есть его подлинное предназначение – от которого он временами может отпадать, которому он может изменять – но которое, собственно, и делает его народом, и оправдывает его существование перед лицом Божиим. Верность своему народу – это не верность его изменам и падениям, но верность его подлинной идентичности и подлинному предназначению.

Другое библейское по своим истокам представление – то, что человек создан по образу Божию и призван к вечной жизни. Каждый из нас – вечен, и земная жизнь – это время, когда мы принимаем решения, которые обернутся для нас вечной жизнью или вечной гибелью. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мар.8:36). Есть вещи, которые нельзя делать, потому что они оскверняют и губят душу. Даже ради строительства коммунизма – или чего бы то ни было еще. Макар Нагульнов в «Тихом Доне» говорит: «Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл. Для революции надо… Я их из пулемета всех порешу!»

Макар готов на несомненные злодеяния, которые ввергнут его душу в ад – потому что ему внушили, что души у него нет, всякое сознательное бытие навсегда обрывается со смертью, и вера в то, что Бог взыщет за кровь неповинную «дедов, детишек, баб» – это поповский обман.

Мы, русские – христианский, православный народ, а «красный проект» требовал решительного отречения от этой нашей идентичности. Сейчас люди пытаются интегрировать православные и коммунистические символы.

Но это – самообман с самого начала, нелепый и оскорбительный как для искренних верующих, так и для искренних коммунистов. Коммунизм, Ленина, Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией, преподобным Сергием Радонежским и Андреем Рублевым. Примирение возможно между людьми – люди меняются – но не между мировоззрениями.

Тезис «Бога нет, Церковь – как и всякое богопочитание – подлежит искоренению» невозможно примирить с верой в Бога и созданную Им ради спасения людей Церковь. Невозможно одновременно считать благом православную веру и насильственное насаждение атеизма при коммунистах. Попытки задним числом записать Сталина в православные поражают возмутительным неуважением к его собственной, недвусмысленно заявленной позиции.

Гонения большевиков на Церковь – не случайный эпизод и не трагическое недоразумение; это неизбежное порождение идеологического проекта, в котором всякая религия рассматривалась как обман трудящихся. Высказывания В.И. Ленина о вере в Бога мы здесь приводить не будем в силу их крайнего экстремизма, они достаточно хорошо известны. Невозможно быть и наследниками святой Руси, и наследниками тех, чью позицию «принявший революцию» поэт обозначил словами «пальнем-ка пулей в святую Русь».

Если мы принадлежим к тысячелетней православной цивилизации, мы не можем считать своей идеологию, которая ставила прямо заявленной целью ее разрушение. Мы можем только признать, что эта идеология была тяжким заблуждением, изменой нашей национальной и цивилизационной идентичности, которая повлекла за собой самые ужасные последствия.

При этом оценка коммунистической идеологии – и ее деятелей – и оценка советских людей в целом – это разные вещи. Люди, которые жили в этот период нашей истории, были, как и всегда, очень разными – мерзавцами и героями, идеологическими фанатиками и мирными обывателями, которые старались жить по совести. Каждый человек имеет право на справедливое рассмотрение его личного дела, а многие из тех, кто работал или сражался в те годы, имеют право на нашу благодарную память.

Но вот прославление идеологических маньяков, которые залили страну кровью – таких, как Ленин, Дзержинский, Сталин, Войков или Бела Кун – возможно только при отречении от нашего тысячелетнего наследия, при отказе быть народом христианской культуры. И это гораздо более разрушительно, чем осознание (в любом случае неизбежное) того, что в истории нашей страны были страшные падения – как и в истории других стран. Мы вообще живем в падшем мире с очень трагической историей.

Если люди способны любить Родину только при условии ее безупречности – значит они вообще неспособны ее любить. Поэтому нам стоит принять, что мы – христианский народ с тысячелетней историей, который знал и взлеты, и падения, и святых, и негодяев. И нас есть унаследованные от нашей традиции ценности, которые позволяют отличить первых от вторых.