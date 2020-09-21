Двадцатый век был столетием диктаторов

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...

Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Тимур Шерзад

    Двадцатый век был столетием диктаторов

    Тимур Шерзад
    журналист
    		21 сентября 2020, 09:04

    20 сентября 1979 года был свергнут один из самых наглых и необычных диктаторов мира – Жан Бедель Бокасса. В каком-то смысле он был «выкрученным на максималку» естественным порождением своего века.

    XX век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров».

    Самый нелепый император

    Бокасса, будущий диктатор Центральноафриканской республики и император одновременной империи, начинал, как солдат Французского иностранного легиона. Он поучаствовал в высадке Союзников в Европе в 1944-м – только не в Нормандии, а на юге Франции. Потом бился с немцами на Рейне, а затем с вьетнамскими коммунистами во Французском Индокитае.

    В начале 60-х наш герой вернулся в родную Африку – территория, где он родился, перестала быть колонией, и превратилась в Центральноафриканскую республику. Перспективы у капитана Бокассы явно имелись – президентом молодой страны был его двоюродный брат. Но назначенный на пост начальника Генштаба Бокасса избытком благодарности явно не страдал. И сверг своего родственника в 1966 году. Правда, убивать поверженного брата наш герой не решился, и ограничился домашним арестом. А после этого Бокасса и вовсе назначил свергнутого родственника советником. Как, впрочем, покажут дальнейшие события – зря.

    А пока что Бокасса ни в чем себе не отказывал. Он жестоко расправлялся с политическими соперниками – чем мало бы выделялся среди других африканских диктаторов, если бы не одно «но». А именно, настойчиво циркулирующие слухи о каннибализме – особенно сильно эту тему любили на заочном суде над Бокассой после его свержения. Свидетели на процессе говорили, что Бокасса получал отдельное удовольствие от кормления человечиной гостей – так, что те даже не подозревали, что едят. И, как говорят, успел накормить этим особым блюдом даже французского президента.

    Жил Бокасса на широкую ногу – у него был гарем из полутора десятка наложниц, от которых, в свою очередь, родилось полсотни детей. В декабре 1977-го состоялась коронация, где Бокассу провозгласили императором. На праздник потратили бешеные деньги – треть годового бюджета страны. Они пошли на изысканный европейский алкоголь, лимузины, роскошные одежды и усыпанную драгоценностями корону.

    Фото: Michel Lipchitz/AP/ТАСС

    Бокасса, конечно, успел всех достать своей жестокостью и любовью к неадекватным тратам, но прокололся он вовсе не на этом. Главная ошибка была в том, что новоиспеченный император пытался шантажировать свою «крышу» – Францию, в попытке выторговать условия взаимодействия получше. А так как страна Бокассы поставляла французам стратегически важный уран, терпения последних надолго не хватило. И те свергли дутого императора, использовав для этого раннее свергнутого Бокассой двоюродного брата. Такой вот круговорот переворотов в Центральной Африке.

    Черепа против мотыг

    Если в Африке отличительной чертой диктаторов было людоедство и стремление нелепо копировать «белого человека», то Азия шла своим путем. Тут уже имелись хорошо организованные тысячелетние общества со своей культурой. Азиатские диктатуры носили свое особое лицо – высочайшая степень коллективизма и смесь комплекса неполноценности перед захватившими регион европейцами пополам со стремлением любой ценой «выбиться в люди» и стать не хуже. Одной из самых несчастных постколониальных азиатских стран была Камбоджа. Слабый, но хитрый король, всеохватывающая бедность, сильное иностранное влияние, и десятилетия воюющий с интервентами и сам с собой Вьетнам на границе.

    В этих условиях и формировались «красные кхмеры» – группировка социалистически настроенных камбоджийских радикалов. Они не хотели мировых революций и дружбы народов. Основной идеей было создание в нищей, аграрной Камбодже сильной индустрии – любой ценой и без оглядок на любые обстоятельства. Зачем? Чтобы не зависеть от ненавистных иностранцев. Возглавлял эту группу человек по имени Салот Сар, но в историю он вошел под куда более звучным именем Пол Пот – сокращение от французского «политика возможного». Именно он и направлял все процессы – как только в партии появлялись несогласные, они куда-то таинственно пропадали.

    «Красные кхмеры» победили в долгой партизанской войне в апреле 1975 года. Они овладели Пномпенем – столицей старой Камбоджи. И первым делом выселили из нее почти все население, развезя его трудовым лагерям в сельской местности. Это был жестокий, но политически понятный ход. Опирающиеся на бедных крестьян, «Красные кхмеры» обоснованно боялись заговора городских, которые могли воспользоваться шатающейся ситуацией так же, как и они сами. Поэтому держать «интеллигентов и буржуев» в одном месте полпотовцы не стали.

    Идеей Пол Пота была своеобразная индустриализация Камбоджи – он мечтал превратить страну в одну большую децентрализованную текстильную фабрику на базе деревень. Но для этого надо было купить станки и прочее оборудование. Получить деньги можно было только одни способом – продать за границу продукты сельскохозяйственного труда. На это и работала деревня, превратившаяся в один большой трудовой лагерь с согнанными туда городскими. Но индустриализация с треском провалилась – расчеты производились на основе «идеального сценария», в котором всерьез учитывался, например, «революционный энтузиазм». А вот заплатить страшную цену пришлось – из-за плохого планирования люди массово умирали в трудовых лагерях. К тому же, режим жестко и без сантиментов расправлялся с любыми несогласными. Полпотовцы даже не тратили на них пули – обреченных на казнь просто забивали насмерть мотыгами по голове. Всего во время правления «красных кхмеров» погибло от 1 до 3 миллионов человек – из 7,5-миллионного населения.

    В итоге Пол Пота подвела попытка прикрыть свои неудачи, развязав «маленькую победоносную войну» с Вьетнамом. Но вьетнамцы, уже победившие французов и американцев, легко справились с «красными кхмерами». Проиграв большую войну, те ушли в джунгли и партизанили аж до 90-х годов – вплоть до смерти Пол Пота.

    Как превратить ирреденту в цирк

    Людоедство и массовые смерти сделали наш «диктаторский калейдоскоп» совсем мрачным. Поэтому разбавим его скорее необычной, чем жестокой историей Габриэле д'Аннунцио, диктатора Фиуме. Этот ловелас, поэт и любитель острых ощущений был многим похож на итальянских футуристов, которые, в пику всем «нормальным людям», умудрялись восхищаться кошмаром своего времени – Первой мировой войной. Причем находясь не где-то в тылу, а в самой гуще многочисленных сражений.

    Д’Аннунцио был, как и многие итальянцы, возмущен тем, что Италия почти не получила вожделенных и обещанных ей союзниками территорий – несмотря на то, что входила в число стран-победительниц Первой мировой. И, недолго думая, собрал единомышленников и двинулся на портовой город Фиуме. На мирном конгрессе его собирались включить в состав новообразованного Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (то есть, в будущую Югославию). Захват Фиуме особых технических проблем не представил. Овладевший городом Д’Аннунцио и не собирался долго править – он хотел сподвигнуть Италию на самозахват заселенного, по большей части, итальянцами, города. И поэтому вместо типичного для единоличных властителей расстрела несогласных и возведения себе шикарных дворцов, занялся нетипичными для диктатора делами.

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    Например, он повелел раздавать на улицах кокаин. Писал конституцию в стихах, где гражданам гарантировалась исключительно важная вещь – обязательное музыкальное образование. Легализовывал морское и воздушное пиратство. Захватывал военные корабли, не предпринимая никаких усилий – Италия посылала морем воинские контингенты, чтобы утихомирить д’Аннунцио, но его эскапада с захватом города наделила новоявленного диктатора такой популярностью, что все тут же переходили на его сторону. Тогда в Риме решили схитрить – они просто задвинули фиумскую проблему под сукно. Ждать потребовалось чуть меньше года – к этому времени пассионарные запалы сторонников д’Аннунцио иссякли, и войска перестали переходить на сторону авантюриста. И в итоге армия все-таки добралась до Фиуме. Но не чтобы захватить город уже «официально», а чтобы вышвырнуть оттуда дорвавшегося до власти поэта – на Рим давили со всех сторон, чтобы добиться исполнения подписанных договоров.

    Сопротивляться было бесполезно – д’Аннунцио это отлично понимал. И он не стал упираться, быстро сторговавшись с войсками – он и его люди без проблем выходят из города, и за это не будут преследуемы властями на родине. Так и решили – и самый безобидный диктатор XX века сдался. Ему, кстати, и правда ничего не было – он спокойно прожил на собственной вилле аж до 1938 года.


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