Почему Николай II не стал Петром Великим

Взгляд
5 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
Разделы

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...

«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
Обсуждение: 240 комментариев
Перейти в раздел…

Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин рассказал о роли губернаторов в борьбе с коронавирусом в России
    Россия обвинила США в дестабилизации системы ядерного сдерживания Цепкало объявил о подготовке уголовных дел против Лукашенко за рубежом Немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2» Спасатели зафиксировали сердцебиение под завалами в Бейруте
    Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России в сентябре Трамп признал отсутствие у США доказательств «отравления» Навального Названы вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в регионах На Британию напали 200 млрд немецких «пьяных» ос
    Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России Белоруссия назвала причастных к попытке смены власти в республике Украинская община отправила Зеленскому журнал о хорошей жизни украинцев в Крыму Ургант с игрушечным оружием высмеял Лукашенко

    Главная тема


    США грозят дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство

    данные разведки


    Соловьев «очень вежливо» высказался о «записи переговоров Германии и Польши» по Навальному

    специальные меры


    Россия ввела санкции против Порошенко

    «готовится спокойно»


    Ефремов сказал, на какой приговор рассчитывает

    Видео

    следы «Новичка»


    В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

    Новый газопровод


    «Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

    комплексы «Калибр»


    Как встали планы увеличить мощь российских подводных лодок

    бывший ссср


    Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

    случайные совпадения


    Алексей Зензинов: Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

    тоталитарная секта


    Андрей Бабицкий: Большевикам доверять нельзя

    война за газ


    Глеб Простаков: «Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в Европе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица ?
    Тимур Шерзад

    Почему Николай II не стал Петром Великим

    Тимур Шерзад
    журналист
    		5 сентября 2020, 12:00

    105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа над сильным врагом, а революция и гражданская война.

    Великое отступление

    С немцами в Первой мировой у наших предков были серьезные проблемы. Если и получалось побеждать, то в основном эпизодически и временно. Зато австро-венгры – другое дело. Раздираемая национальными противоречиями и менее развитая, чем Германия, «Дунайская империя» была хорошей целью. И к весне 1915 года русская армия поставили Вену в очень сложное положение. Если вообще не на грань поражения.

    Это спровоцировало реакцию Германии – Берлин не собирался оставаться без союзников, поэтому 1915 год было решено использовать для того, чтобы «разобраться» с Россией. На Западном фронте немцы перешли к обороне и сосредоточили силы на Восточном. Результат оказался сокрушительным – стартовавший в мае удар, несмотря на яростное сопротивление русских, в итоге выдавил наших из захваченных Галиции и Польши.

    Ситуация была неприятная – и дело не только в военном поражении, но и в последовавшем за ним «Великом отступлении». Все, имеющее военную или промышленную ценность, уничтожалось, резко победневшее население бесконечными вереницами двигалось вглубь России, разнося по ней панические и пораженческие настроения. Они передавались купцам, фабрикантам и прочим влиятельным людям. Всем мерещилась потеря столицы и Москвы. Ропот общественности усиливался, и на него надо было как-то реагировать.

    Результатом стало понижение главнокомандующего – великого князя Николая Николаевича, которого назначили наместником на Кавказе. А непосредственное руководство военными операциями взял на себя сам царь. Предполагалось, что это всколыхнет в людях память о Петре Великом, который тоже лично командовал в войне против шведов, и укрепит уверенность в победе.

    Великая бессмыслица

    На деле вышло несколько иначе. В первую очередь, потому, что со времен Петра войны кардинально изменились. Количество людей на фронте выросло даже не в десятки, а в сотни раз. Армии стали крупными и трудноуправляемыми. Один, пусть и гениальный, полководец, уже не мог решить исход битвы. Войны стали индустриальными и всеохватывающими. Им требовались десятки тысяч орудий, пожирающих миллионы снарядов. Иными словами, согласованность «винтиков» этой машины и количество ресурсов значили куда больше, чем временный психологический подъем.

    А ничего, кроме этого подъема, царь дать армии не мог. В вопросах ведения войны он, конечно, не был полным нулем, но сильно уступал Николаю Николаевичу, занимавшемуся военным делом профессионально.

    Фото: Global Look Press

    Да и масштабы этого подъема от прибытия царя в Ставку были не очевидны. Солдаты, конечно, были рады прейти под непосредственное командование императора. Только вот старый командующий нравился им ничуть не меньше. Причем не в рамках эфемерной монархической традиции, а за дела. Николай Николаевич, несмотря на заранее обеспечивающую ему все, что угодно, родовитость, имел стойкую репутацию глубоко разбирающегося в военном деле человека, не щадящего ни себя, ни других, строгого, но справедливого. Его глубоко уважали.

    Правда, Николаю II удалось успокоить генералитет и высшее офицерство. Но не из-за принятия командования самим царем, а из-за назначения начальником Генерального штаба генерала Алексеева. Высший командный состав прекрасно понимал, что на самом деле войной будет руководить именно он. 

    Великие перемены

    Как видно, плюсов у принятия командования было немного. А вот минус был жирным. Приняв командование, царь львиную часть времени проводил не в столице или Царском Селе, а в ставке в Могилеве. И тем самым почти лишался возможности как-то влиять на происходящее в столице.

    Это подстегивало всевозможные слухи, включая самые бредовые. Например, о том, что императрица – изменница и имеет прямой телеграф с Германией, ведущий в личные покои. Или о том, что на деле страной руководит Распутин, параллельно сожительствующий с той же императрицей, пока «царь-дурак» торчит в Ставке. Все это, конечно, Николаю II авторитета не прибавляло.

    А война оказалась затяжной и тяжелой. В империи давно назревали глубокие неразрешенные вопросы – земельный, рабочий и национальный. А стабильный поток гробов с фронта при отсутствии глобальных результатов все это подогревал. Кроме того, большая война создавала фактор вооруженного народа – к 1917 году старая, «корпоративная», армия большей частью уже погибла на полях сражений. И в окопах сидели, фактически, вооруженные крестьяне, которыми непосредственно командовали прапорщики из «третьего сословия». Разложить эту массу антигосударственной пропагандой было очень просто.

    Другие материалы автора

    Кто знает – ограничься дело всем этим, займись Николай II активной пропагандистской работой в столице, где его влияние сильнее всего, быть может, нам удалось бы «пройти по лезвию» и не допустить революции в разгар мировой войны. Но отсутствие императора в Петрограде похоронило последние шансы на сохранение лояльности элит.

    В итоге царь стал считаться одной из причин, мешающих победить в войне, а заговоры против монарха не обсуждались разве что в его присутствии. И, когда грянули хлебные бунты февраля 17-го, элита никак не попыталась спасти монархию. Напротив, она помогла ее радостно потопить. И эти действия стали той самой последней соломинкой, что ломает хребет верблюду.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •