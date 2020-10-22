Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Ответ лежит как в идеологической, так и в экономической сфере. В Стамбуле не скрывают, что собираются консолидировать вокруг себя все тюркские народы, то есть продвигают идею пресловутого пантюркизма (объединение всех территорий, населённых тюрками, в единое государство). Такие сверхамбициозные планы встречают множество препятствий, прежде всего – отсутствие прямой границы между Турцией и другими тюркскими странами. Что делает невозможным тесную экономическую и военную интеграцию между ними, поскольку транзитные маршруты проходят по странам, которые нельзя назвать дружественными и надёжными.

Современная Турция, изрядно уменьшенная по сравнению с империей пятисотлетней давности, стремится любым путём расширить свою зону влияния. Для этой цели турки выбрали три проекта: пантюркистский, османский (имперский) и исламский. Причём идти к ним решили одновременно, несмотря на явную несовместимость.

Путь к лидерству в исламском мире сильно забуксовал, слишком много сильных конкурентов, которые перед лицом общего врага решили загодя выстроить совместную линию обороны. Да и в самой Турции слишком много светской оппозиции, которая мешает религиозным фанатикам превратить страну в аналог Саудовской Аравии. Сами арабы хорошо помнят застойный, унизительный для них период османского завоевания, когда почти все арабские государства сдались туркам. На этом фоне даже «сионистская» угроза уже не кажется первостепенной, арабы мирятся с Израилем с перспективой создания единого оборонительного союза против Турции (и Ирана).

Создание Османской империи 2.0. увязло на севере Сирии: захватив часть территории, турки не смогли решить поставленных задач по разгрому курдских отрядов самообороны. Всё больше населённых пунктов признают власть официального Дамаска, который не остановится, пока не изгонит всех иностранных интервентов. В Средиземном море и вовсе не удалось куда-либо продвинуться. Кипрские и континентальные греки при поддержке Франции не намерены делать никаких территориальных уступок.

От Марокко до Аляски

Наибольшие подвижки у турецкой экспансии (в идеологическом плане) вышли на пантюркистском направлении - и Эрдоган стремится всеми силами развить успех. Этому немало поспособствовал Карабахский конфликт, который толкнул Баку в объятия Стамбула. В девяностые годы Азербайджан был полностью разгромлен, армянская армия уже планировала наступление вглубь азербайджанской территории, лишь угрозы Турции вмешаться смогли заморозить войну.

Сильно потрёпанный Азербайджан, потерявший 20% своей территории, остро нуждался в союзниках для военного реванша. Турки были единственными, кто открыто поддержал реваншистские планы по освобождению оккупированных территорий военным путём. Взамен азербайджанцам (которых в царские времена называли закавказскими татарами) пришлось признать, что они являются с турками одним народом, живущим в двух государствах. Возникший тандем стал первым кирпичиком в создаваемом новом «великом Туране».

Туран – первоначально так называли объединение ираноязычных кочевых племён на обширной территории Средней Азии. Затем, когда эту территорию стали населять тюркоязычные племена, они сохранили этот термин за собой, значение которого весьма размыто, но подразумевает собой объединение всех тюркоязычных народностей. Фактически идеологии «пантюркизма» и «туранизма» во многом схожи.

К тюркским странам, кроме Турции, относят Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан и Северный Кипр. К ним же пытаются причислить население Венгрии и Монголии, имеющее кочевых предков, хотя они являются совсем другими этносами.

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Территории, населенные или когда-то бывшие населенными тюркскими народностями, тоже причисляют к будущему Турану. В России это – Среднее и Нижнее Поволжье, Крым и почти половина Сибири и Дальнего Востока вплоть до берегов Берингова пролива. В Китае это – Синьцзян-Уйгурский автономный район, его чаще называют Восточный Туркестан, который занимает 1/6 часть КНР. На Ближнем Востоке к этим территориям можно отнести северные части современного Ирана, Афганистана и Ирака.

И неважно, что раньше такого громадного государства никогда не существовало, даже Чингисхан не стал слишком глубоко залезать в Сибирь. Современных апологетов пантюркизма это нисколько не волнует. На картах, которые они усердно рисуют и распространяют по интернету, регион Турана прихватывает даже совсем посторонние территории. Эти карты, в свою очередь, накладываются на все мусульманские страны, в итоге получается территория, размером больше Британской колониальной империи.

Восточный заслон

«География – это судьба». Высказывание Наполеона актуально и в XXI веке. Основной проблемой амбициозных планов пантюркизма является отсутствие общей сухопутной границы с новоявленным центром. Турция граничит лишь с Нахичеванским районом – азербайджанским анклавом, который соприкасается с турецкой территорией мизерными 10 километрами. В остальном Турция окружена нетюркскими государствами разной степени враждебности. Кольцо, согласно турецким амбициям, необходимо разорвать, без этого немыслимы интеграционные проекты на этнической основе.

Кто располагается между Турцией и Азербайджаном? Этому государству явно не повезло, и дело не только в том, что через его территорию пролегает кратчайший логистический путь по Южному Кавказу. Армения самим фактом своего существования в нынешних границах является барьером, из-за которого невозможно создание эффективных надгосударственных объединений, которые конструирует Эрдоган. Нельзя построить «великий Туран», если всё снабжение будет идти через Грузию и Иран…

Не случайно в декабре в Баку пройдёт заседание Совета Сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Обычно на этом мероприятии обсуждаются вопросы гуманитарного и экономического сотрудничества тюркских стран. Теперь же на первый план Турция будет выдвигать вопрос о военном сотрудничестве. При этом Турция и Венгрия находятся в НАТО, а Казахстан и Киргизия в ОДКБ. На информационном фронте турецкие эксперты давно вбрасывают идеи создания единой «туранской армии», но официальными лицами это ещё не озвучивалось.

Нейтральные Туркмения, Узбекистан и Азербайджан, которые официально не входят ни в какие военные или экономические союзы, теоретически могут стать основой для более тесной военной интеграции, к тому же через Каспийское море они непосредственно соприкасаются друг с другом. Не хватает только моста в Турцию, который может пройти либо через Иран, что маловероятно, либо через Армению.

Непосредственно Азербайджан и Турцию разделяет небольшая полоска армянской территории, плюс несколько подконтрольных армянам азербайджанских районов, которые они оккупировали в 90-е годы. Именно на эти районы сейчас идёт главное наступление азербайджанцев.

Повод же перенести боевые действия на саму Армению можно быстро найти.

Баку уже заявлял, что Нахичеванский анклав подвергся ракетным обстрелам (Ереван отрицает свою причастность). Ещё несколько таких обстрелов, и можно заявить «исторические» права на южную Армению, которая была захвачена и разделила территорию Азербайджана на две части. Причём в качестве своеобразной компенсации можно признать часть горных районов Карабаха за Арменией и, таким образом, объявить мировому сообществу, что произошёл обмен территориями.

Вытеснить Китай

Разумеется, такое развитие событий невозможно в ближайшее время, но Эрдоган, как и любой другой идейный фанатик, работает на перспективу. Тут главное не время, а сам тренд, импульс - в нужном направлении. В конце концов, и Османская империя возникла не сразу, каждый новый султан завоёвывал всё новые и новые владения, пока под Веной им не указали дорогу назад. Так и нынешний «султан» пытается направить Турцию на путь экспансии по всем вероятным направлениям, поджигая военные конфликты, чтобы ввести войска на территорию ослабленного государства, и уже не уходить.

И пока на юге и западе стоит плотный заслон из объединённых западных и арабских стран, то на востоке можно поживиться нестабильными постсоветскими странами. Турецкая пропаганда давно успешно работает в Средней Азии. Это и популярные турецкие сериалы, музыка, вузы, и экономические инвестиции. Правда, такой напор на восток всё больше натыкается на другой, идущий в противоположном направлении.

По заветам Конфуция, Пекин постепенно увеличивает своё влияние в среднеазиатских и кавказских странах. Сухопутная часть проекта «Один пояс, один путь» предполагает создание надёжного транспортного коридора от Китая до Европы из лояльных стран. Турция и Южный Кавказ в этом случае сами становятся объектом китайской экономической экспансии. Пока же турецкие товары, не считая продукции сельского хозяйства, составляют конкуренцию китайским, торгуясь примерно по одной цене. Это не нравится Китаю, который привык пользоваться ценовыми преимуществами для своих товаров.

При этом среднеазиатские страны свой экспорт, который в основном представлен сырьём (углеводороды, металлы), всё больше перенаправляют в Китай, что уже не нравится туркам. Турция давно лоббирует прокладку транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан для наращивания экспорта газа в Европу. В этом случае, как и Украина, на одном только транзите турки смогут зарабатывать миллиарды долларов, фактически ничего не делая.

Кроме экономических поводов, Китай будет резко против турецкого влияния и из идеологических соображений. На обширных азиатских степных просторах гунны, тюрки, монголы и другие кочевые народы создавали могущественные кочевые империи (каганаты). Они создавались для двух целей: 1) грабить Китай; 2) грабить Персию.

Сама перспектива создания огромного государственного образования на основе возвращения к кочевым традициям вызывает противодействие соседних стран, основанных на земледельческой культуре. Партнёрство России, Китая и Ирана рассматривается как вынужденное - для противостояния агрессивной политике США. Но, похоже, появился ещё один игрок, против которого будет действовать данный тройственный союз.

Какова же будет роль России на этом празднике жизни? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. При желании Москва могла бы остановить войну в Карабахе одним только заявлением, что каспийская флотилия готова прийти на помощь своему союзнику по ОДКБ (на Каспии флот РФ сильнее, чем у остальных четырёх стран, вместе взятых). Однако это сразу превратит Азербайджан во вторую Грузию. Наживать себе ещё одного врага точно не стоит, по крайне мере, пока Армения строит своё собственное националистическое государство. Напомним, что Ереван считает Крым украинским. А чей тогда Карабах?

Армению от турецкой экспансии спасать нужно, но отнюдь не любой ценой, а лишь в той мере, которая не слишком вредит российским интересам. Нельзя допустить полного слияния Турции и Азербайджана. Они хоть на двоих и не смогут построить пантюркистскую империю (это всё равно, что Польша и Чехия заявили бы о создании совместной панславянской империи), но их объединение откроет ворота для турецкой экспансии на всём Кавказе и Средней Азии. Этого тоже нельзя допустить.