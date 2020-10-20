Вы за провокаторов или за террористов?

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

В отличие от Еревана, Баку оснастил свою армию самым современным оружием mod.gov.az
Азербайджанские войска уверенно движутся к Степанакерту с юга. Главное, что они пробились сквозь оборонительный вал, создававшийся более 25 лет, и теперь отступающей армянской армии приходится защищаться на голой местности. С севера азербайджанцы тоже наступают, хотя и медленнее. Но если так пойдет, то Степанакерт будет отрезан от Армении. Чем для Армении обернется поражение в Карабахе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
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Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Сергей Худиев

    Вы за провокаторов или за террористов?

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		20 октября 2020, 09:24

    Убийство учителя в пригороде Парижа, которое совершил молодой исламист из-за того, что учитель показывал своим ученикам карикатуру на Мухаммеда из печально известного журнала «Шарли Эбдо», вызвало сильное – и совершенно понятное – негодование. Но, как всегда в подобных ситуациях, нам стоит подумать не только над тем, против чего мы выступаем – но и что нам предлагают поддержать.

    Это преступление – как и расстрел редакции «Шарли Эбдо» в 2015 году – искусно загоняет наблюдателя в эмоциональную вилку. Вы за террористов или вы за отважных секуляристов, издевающихся над религией? Эмоциональный шок от возмутительного преступления, тщательно подогреваемый, не дает спокойно разобраться в происшедшем – от вас ожидают перекрашивания аватарок, выражений солидарности и скандирования лозунгов.

    Конечно, террористы не должны указывать людям что им можно, а чего нельзя. Это понятно и бесспорно. Прогибаться под террористов – значит, побуждать их гнуть дальше. Учитель стал жертвой беззаконного убийства, и это тоже бесспорно, и никаких оправданий убийце не может быть. Он должен был (если бы выжил) сесть очень надолго, а те, кто станут его вслух одобрять, тоже должны получить строгое вразумление от государства. Терроризм – наш общий враг, который угрожает всем нам: русским, французам, атеистам, христианам, буддистам и традиционным мусульманам.

    Все это совершенно верно – однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации.

    Конечно, «Шарли» – это нравственная, интеллектуальная и эстетическая вершина французского секуляризма, его зрелый плод. Но с европейской цивилизацией, которую стоило бы отстаивать, у меня ассоциируется нечто другое. Капелла Сен-Шапель, если говорить о милой Франции. Музыка Гийома де Машо. Устремленное ввысь чудо готики. Небесный свет, пробивающийся сквозь витражи. Звуки органа.

    Фото: Andreas Arnold/DPA/ТАСС

    По отношению к этой цивилизации «Шарли Эбдо» – это такая же чуждая и враждебная сила, как и воинствующий исламизм. Популярные похабники не держат оборону внутри крепости европейской культуры – они среди тех, кто обстреливает ее снаружи.

    Это довольно очевидная мысль, но по некоторым причинам она не сразу приходит в голову.

    Мы, естественно, склонны сочувствовать жертве беззаконного убийства. Мы готовы воспринимать человека, пострадавшего от нашего врага, как нашего союзника. Мы готовы не просто оправдывать, но и возвеличивать то, за что он умер. В битве добра и зла фанатик-убийца, разумеется, представляет собой зло, а убитый им – добро. Разве не так? Нет, на самом деле не так.

    Зло может действовать – и часто действует – с двух сторон, зажимая людей в клещи, предлагая в любом случае плохой выбор. Людям предлагают два варианта. Либо убийца – герой, прекративший невыносимые унижения и оскорбления своей религиозной общины, либо герой, напротив, учитель, который демонстрировал ученикам непристойную карикатуру на почитаемую миллионами его сограждан религиозную фигуру. При этом – так устроена эта бесовская ловушка – вы должны принять либо первую, либо вторую точку зрения.

    Мусульманин – сколь угодно умеренный – не сможет принять идею, что непристойное глумление над основателем его религии есть дело хорошее и правильное. Его все это будет выталкивать в сторону одобрения убийцы. Немусульманин, для которого, разумеется, убийца является не более чем опасным головорезом, поддержит рисование похабных карикатур как высшую ценность европейской цивилизации. В результате, как можно ожидать, отношения между двумя группами сограждан неизбежно ухудшатся, а радикальные проповедники будут иметь все основания быть благодарными борцам за «свободу слова», которые буквально заталкивают мусульман в их объятия.

    От этой вилки, однако, можно уклониться – отказавшись прославлять кого-либо здесь как героя. Мы не обязаны горячо поддерживать ни то, ни другое или объявлять одну из сторон «своей».

    То, например, что ИГИЛ* наказывает пьяниц с жестокостью, вызывающей возмущение у всех нас, еще не делает пьянство героической добродетелью. То, что человек стал жертвой беззаконного убийства, еще не обязывает нас горячо одобрять его поведение.

    Учитель – фигура, наделенная властью и авторитетом, а ученики – люди от него зависимые. Когда он начинает наносить тяжкие оскорбления своим ученикам по признаку их религиозной и культурной принадлежности, он проявляет полную профнепригодность. Если он делает это по требованию своего руководства – полную профнепригодность (и безответственность) проявляет оно. 

    Конечно, нам скажут, что в том, чтобы показывать 13-летним школьникам непристойную карикатуру на самую почитаемую в их культуре личность, нет никакого оскорбления. Но в этом-то и проблема – секуляризм по природе своей тоталитарен и принципиально отказывает другим в праве голоса. Именно секуляристы будут говорить вам, что оскорбительно, а что нет, а ваши собственные мысли, чувства, ценности и привязанности не имеют права на существование.

    Это как если бы учитель сказал: «Сегодня мы обсудим социальные аспекты проституции. В качестве иллюстрации я принес рисунок, изображающий мать присутствующих здесь братьев Пиаже в качестве портовой проститутки. Братья Пиаже, я извиняюсь, если вас это огорчает; вы можете выйти из класса». Если же дети сильно возмутятся за свою мать, им скажут, что никакого оскорбления тут нет, и вообще любовь к матери – это странность, неуместная в светском обществе. В конце концов, никто не мешает вам уважать вашу мать у себя дома; но в школе извольте жить по нашим правилам.

    Для людей почитаемые в их культуре религиозные фигуры могут быть не менее дороги, чем отец или мать – и глумление над ними восприниматься не менее болезненно.

    Я интолерантный религиозный консерватор, приверженный догматам своей веры и совершенно чуждый ценностям инклюзивности и многообразия (bigot, как говорят американцы) – и мне в голову не приходит ни рисовать карикатуры на почитаемые в других религиях личности, ни демонстрировать такие карикатуры их последователям. Не потому, что я боюсь террористов – а потому что я просто считаю неправильным измываться над тем, что дорого моим соседям, да и не испытываю никакого желания это делать.

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    Это – еще раз подчеркну – никак не преуменьшает беззаконность этого убийства. Преступно само это деяние, преступны любые попытки его оправдывать.

    Но издеваться над чужой религией – это тоже никак не славный подвиг. Это проявление презрения к людям, которое порождает гражданскую напряженность и только помогает экстремистам.

    Конечно, нам могут сказать, как уже говорили, что в демократическом обществе свобода слова есть святыня великая, а она включает в себя свободу говорить и вещи, кому-то глубоко неприятные. Это неправда во многих отношениях. Начиная с того, что школьный класс – это то, что дети обязаны посещать, и их выбор именно такой программы не является свободным. И заканчивая тем, что в той же Франции превосходно наказывают за слова. Например, французский комик Дьедонне Мбала-Мбала попал под суд из-за неудачной шутки, в которой власти усмотрели «оправдание терроризма». Статья предусматривает до семи лет заключения. Шутка была тупая, но едва ли, в самом деле, оправдывающая терроризм – и в итоге комик отделался двумя месяцами условно.

    Презрительный секуляризм и яростный исламизм подпитывают друг друга, они раскачивают маятник вражды с двух сторон. Мы не должны поддерживать ни тех, ни других. И оскорбительные провокации, вызывающие раздор и смуту, и вооруженный экстремизм должны вовремя пресекаться государством – и тогда множество человеческих жизней будет спасено.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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