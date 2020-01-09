Нет ничего плохого в священнике-таксисте

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...

Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

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              Святослав Шевченко

              Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 9 января 2020, 12:12

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              Самой яркой публикацией прошедшего года в православном сегменте Facebook можно считать пост священника Ильи Соловьева, который набрал свыше 2000 лайков, более 500 комментариев и столько же перепостов. Батюшка, который является вторым священником Троицкого храма подмосковного села с эпичным названием Язвище, написал про то, как он стал таксистом. И началось сетевое бурление. Такое, что автору пришлось закрыть пост от просмотров.

              Но весь фокус в том, что данное явление – уже объективная реальность и его не остановить. Этот факт подтвердили и комментарии под постом собратьев по сану, многие из которых признались, что давно подрабатывают на гражданке. Просто в церковной среде об этом не принято говорить публично. Почему? А вот из-за этой неоднозначной реакции. Особенно, если реакция последует от епархиального начальства.

              Скромный доход

              Комментаторы поделились на два противоположных лагеря: тех, кто категорически против совмещения церковного служения и светской работы, и тех, кто приветствует, чтобы батюшки трудились бок о бок с народом. Признаюсь, что тоже немного подрабатываю. Если кратко, в основном работаю с текстами, фрилансом. Поэтому мне понятны аргументы автора нашумевшего поста.

              Предвижу вопрос: по какой причине? Подавляющее большинство работающих священников, которых я знаю – семейные. И скромный доход церковного служащего, не позволяющий полноценно содержать семью – это главная проблема, которая вынуждает батюшек подыскивать альтернативный источник пополнения семейного бюджета. Описанная проблема тебя не коснется, если ты настоятель крупного городского храма. В основном подработку ищут священнослужители на периферии.

              Фото: кадр из видео

              Запрещенные профессии

              О том, что работающий священник становится трендом, говорит и тот факт, что в 2017 году в Русской православной церкви появляется проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Хотя триггером для появления этого проекта стали резонансные события, связанные с победой иеромонаха Фотия (Мочалова) в российском шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина, адресованное патриарху, с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности.

              Документ говорит о том, что Церковь признает обе практики существования священника: «питаться от алтаря» и содержать себя и свои семьи «иной оплачиваемой деятельностью». Правда, по церковным канонам батюшки не могут работать чиновниками, военными, врачами (имеющими дело с пролитием крови), ветеринарами, егерями, ростовщиками, адвокатами. А также нельзя священнослужителям работать в барах, казино, быть танцорами, певцами, актерами, профессиональными спортсменами. Как видим, таксистами быть не запрещается. Впрочем, документ так и остался в статусе проекта.

              Слабые аргументы

              Самое примечательное, что при полемике в защиту работающих на гражданке священников, приводится два основных аргумента. Первый можно охарактеризовать как «поход в народ» – людей посмотреть, себя показать. Дескать, батюшка настоящей жизни понюхает, с людьми познакомится, да и народ увидит, что священник такой же, как они – из плоти и крови. Второй аргумент – это получение некой финансовой независимости от прихода и церковного руководства.

              На мой субъективный взгляд, первая категория доводов не выдерживает никакой критики. Подобные аргументы были бы оправданы, если бы современный священник был сферическим конем в вакууме, полностью оторванным от окружающей реальности. В наших храмах к батюшке идут люди из разных слоев населения, где полно и сермяжной правды. Плюс к этому священнослужители имеют интернет-связь – читают, смотрят, слушают, анализируют информацию извне. К тому же зачастую люди в сане работают на удаленке, а значит, необязательно имеют контакты с большим количеством народа.

              Второй набор аргументов также имеет свои недостатки, но все же в нем есть рациональное зерно. Да, действительно, у священника есть соблазн превратиться в ремесленника, ожидая от верующих финансового поощрения за совершенные требоисполнения. Но это скорее вопрос нравственной работы над собой. Но не совсем понятно – зачем ему независимость от прихожан и церковного начальства? Это спровоцирует другие соблазны – у священника может атрофироваться радение о своих пастырских обязанностях, а также появится искушение превратиться в критикана и брюзгу.

              Рациональное зерно

              Так какое рациональное зерно я имел в виду? Альтернативный источник дохода – это, конечно, один из критериев независимости. Например, апостол Павел был независим от христианских сообществ, над которыми он имел духовное руководство. Потому что имел полезный навык – умел шить палатки, которые в ту эпоху были нарасхват. Это значит, на него не могли повлиять финансово в плане отдания предпочтения той или иной общине, либо подношениями духовнику – ослабить или устранить его критику в адрес порочных практик. Ведь еще древние римляне постулировали, что никто не кусает руку, которая тебя кормит. Павел, как гражданин Рима, не мог этого не знать.

              Более того, этот апостол был независим и от власти государственной. Особенно это было важно в тот момент, когда из уважаемого иудеями учителя он превратился в последователя Христа, которого унизили и подвергли позорной казни. Вплоть до подписания Миланского эдикта к христианам относились пренебрежительно как иудеи, так и римляне. В условиях гонений власть видела в этих верующих потенциальных преступников. Поэтому финансовая независимость в таких условиях очень даже необходимое подспорье.

              Властный транзит

              В этой связи получение какого-то полезного навыка или даже целой профессии для священника – очень полезная штука. Кроме того, что у батюшки такая независимость сформирует альтруистическое отношение к своим прихожанам, которых он спокойно может и поругать за нехристианскую жизнь. Согласитесь, сложно морально обличать спонсора и мецената. А с другой стороны, альтернативный источник доходов поможет человеку в священном сане пережить при необходимости смену политического климата в стране.

              Да, речь о транзите власти, о котором в последнее время все чаще жужжат российские политологи. В Русской церкви прекрасно понимают, что история имеет свойство спирально повторяться. Сменись президент со своей командой, в государстве может поменяться и политический ветер, который может снова выдавить православное христианство за границы общественной жизни, как это бывало в советскую эпоху. Вот тогда батюшки спокойно могут встать у станков, сесть за рули и штурвалы, взять в руки прочие инструменты. Могут продолжить вне рабочей смены совершать богослужения, таинства, помогать людям не потерять нравственные ориентиры.


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