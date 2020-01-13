Польша мечтает ограбить Россию

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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Почему Польша столь агрессивна в навязывании собственных исторических представлений (причем настолько, что за их отрицание там даже собираются сажать в тюрьму)? Почему при этом используется прямая ложь, передергивание и дешевая пропаганда? И почему эта агрессия больше всего связана с историческими моментами, имеющими прямое отношение к России? Подробности...

У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

Сергей Мардан, публицист
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              Андрей Колесник

              Польша мечтает ограбить Россию

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 13 января 2020, 20:10

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              Варшава вновь совершила демонстративно антироссийскую выходку. Польский сейм принял заявление, согласно которому СССР и нацистская Германия несут одинаковую ответственность за развязывание Второй мировой войны. А польские политики устроили настоящую истерику по поводу высказываний Владимира Путина об «антисемитской свинье» (такими словами глава российского государства охарактеризовал довоенного главу МИД Польши).

              Это не первый подобный демарш со стороны польских властей. Мы помним и про снос советских военных мемориалов, и про вандализм по отношению к могилам советских воинов. Теперь же звучат слова не только о приравнивании Сталина к Гитлеру. «Советским мифом» объявляется даже спасение Кракова Красной армией! Мол, история о том, как несколько групп советских разведчиков сорвали планы гитлеровцев взорвать важнейшие исторические здания Кракова, – всего лишь «сталинская пропаганда».

              Польша ведет грандиозную историческую битву сразу на нескольких фронтах. Против Германии – требуя от нее новых репараций по итогам Второй мировой и утверждая, что «старые не считаются». Против Украины – в связи с героизацией Киевом бойцов ОУН* и УПА*, безжалостно уничтожавших поляков. Против Израиля, где солидарны в том, что довоенные польские власти помогали осуществлять Холокост. И наконец, против России как непосредственной наследницы СССР. Главный объект исторической атаки – пакт Молотова – Риббентропа и секретные протоколы к нему. Главный упрек – договоренность Москвы и Берлина о разделе и уничтожении Польши.

              Смешно и говорить о том, насколько велика реальная разница между нацистской Германией и СССР. Особенно в том, что касается Польши. Немецкая пропаганда изображала поляков «недочеловеками». Советская – лучшими друзьями СССР. Нацисты вывешивали таблички «полякам и собакам вход запрещен». Советские люди влюблялись в польских актрис. Немецкие войска разрушали польские города. Советские – спасали от разрушения. Нацистская Германия уничтожила польское государство, а Сталин воссоздал его заново. При определении послевоенных границ Польше достались огромные территории, раньше принадлежавшие другим странам – части Западной Пруссии, Силезии и Померании, Подляшье, Данциг (сегодня Гданьск) и Штеттин (сегодня Щецин). Не говоря уж о Бреслау (сегодня Вроцлав, который считается жемчужиной Польши).

              Никто не спорит, что поляки оказались одними из главных жертв Второй мировой войны. И что Сталин воспользовался моментом, чтобы вернуть отошедшие в свое время к Польше исконно русские земли. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Ни за участие своего государства в разделе Чехословакии. Ни за пакт Пилсудского – Гитлера (того самого Пилсудского, что считается одним из героев Польши и похоронен в пантеоне ее выдающихся лидеров). Ни за ультиматум Литве. Ни за соучастие многих поляков в геноциде евреев. Достаточно вспомнить массовое убийство в деревеньке Едвабне в июле 1941 года, когда сотни евреев были сожжены заживо местными польскими жителями.

              Фото: Георгий Коновалов/ТАСС

              Польша пытается выглядеть только жертвой – но отказывается признавать, что сама в это время пыталась быть хищником. По крайней мере, «гиеной Европы», как назвал ее в свое время Черчилль. Просто эта гиена была съедена куда более жестоким зверем тогдашней европейской политики – Гитлером. А Сталин подобрал то, что за ним осталось.

              Красная армия освободила поляков от рабства и уничтожения. Но, похоже, до сих пор не все поляки выдавили из себя рабство.

              Конечно, каждое государство имеет право на собственную – даже весьма циничную – трактовку истории. Но почему Польша так агрессивна в навязывании своих исторических представлений (причем настолько, что за их отрицание там даже собираются сажать в тюрьму)? Почему при этом используется прямая ложь, передергивание и дешевая пропаганда? И почему эта агрессия больше всего связана с историческими моментами, имеющими прямое отношение к России?

              Причин, как видится, две.

              Во-первых, комплекс неполноценности. Несколько сотен лет назад Польша была европейской державой первого ряда. Наравне соперничала с Иваном Грозным. Завоевывала Москву. Однако затем она несколько раз подвергалась разделу и уничтожению (не без участия России, стоит признать). Сегодня польский президент униженно склоняется перед президентом США. Все это не могло не оставить тяжелый след в польской национальной памяти. И сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. В том числе – пытаясь унизить Россию.

              Но есть и более прагматическая причина. Германия, как известно, за нападение на Польшу заплатила не только политически, но и вполне живыми деньгами. Если весь мир воспримет польскую точку зрения на историю – о том, что СССР наравне с Германией несет ответственность за развязывание войны – то логично встанет вопрос и о репарациях от России. Иначе говоря, Польша мечтает не только унизить Россию, но и ограбить ее.

              Что ж, напомним Польше то, что она стремится забыть, переписывая историю. При освобождении Польши погибло свыше 600 тысяч советских солдат. Если бы каждый из них остался жив, сегодня население России было бы больше на несколько миллионов человек. Верните нам живыми погибших за Польшу воинов. Тогда вам точно не придется утруждать себя разрушением памятников над их могилами.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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