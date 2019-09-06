Восточные немцы разочаровались в западных

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Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Алкогольный запрет грозит разжечь молодежь

Вопрос, почему в 18 лет уже позволено воевать, а купить бутылку вина по-прежнему нельзя, может оказаться решающимФото: Смирнов Владимир/ТАСС
В Минздраве назвали срок вероятного повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 – до конца текущего года. У такого шага большое количество сторонников, он представляется здравым сразу с нескольких сторон. Но есть и риски, которые касаются не только экономики и здравоохранения, но и политики, причем в наиболее радикальном ее выражении. Возможен ли в стране «алкогольный майдан»?  Подробности...
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«Дружелюбная уступка» Киева Донбассу содержит в себе коварный подвох

У наблюдателей в Донбассе нет сил повлиять на взаимные обстрелы сторонФото: Baz Ratner/Reuters
Российские военные наблюдатели должны вернуться в Донбасс, считают некоторые украинские представители. Это не первое за последнее время предложение Киева навстречу Москве, и многие восприняли его с воодушевлением. Почему российские наблюдатели в свое время покинули Донбасс, в чем заключалась их роль и какую опасность несет в себе их возвращение? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...

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              Восточные немцы разочаровались в западных

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 6 сентября 2019, 10:32

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              Это было совершеннейшее совпадение – очередной тур выборов в ландтаги некоторых федеральных земель ФРГ прошел ровно в дни, предшествующие юбилею падения берлинской стены. В минувшие выходные прошли выборы в Саксонии и Бранденбурге, следующие – в октябре в Тюрингии.

              Власти и правящая партия настолько озабочены этими выборами, что им пока в голову не приходит говорить о юбилее падения стены по одной простой причине  - тогда придется подводить какие то итоги и говорить какие-то слова.

              И если уж не врать так откровенно, как они последние годы делают, то любой анализ того, как стала жить объединенная Германия, будет так или иначе в пользу оппозиционных кандидатов. То есть вчерашних оппозиционных партий. Точнее, всего одной партии – «Альтернатива для Германии», АдГ. И с результатом под 23 процента в одной земле и 27 процентов в другой она как бы уже и не то, что оппозиционная. Она - вторая партия по величине – и в Бранденбурге, и в Саксонии. При этом встроенная в систему немецкая пресса продолжает называть ее «правыми популистами», «нацистами» и «фашистами». А цепляющаяся за остатки власти партия ХДС  надувает щеки и утверждает, что она с этими гадами в ландтаге на одном километре рядом не сядет.

              Собственно, я только что в нескольких предложениях описал все, что произошло со времени падения Стены. Но они требуют для стороннего читателя некоторых пояснений и расшифровки. 

              Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» (официальное название) в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет.

              Фото: Wolfgang Rattay/Reuters

              Все, что заложили два предшественника Меркель со времен падения стены, и что позволило новой большой ФРГ стартануть в будущее – все уничтожено, развалено и профукано в бесконечной демагогии немецкой политической элиты, лидером которой себя считала партия ХДС. Которая  - вы будете смеяться – еще не так давно значилась, как партия правого центра. Ключевое слово – «правого». Сегодня политики довели общество до того, что все вздрагивают от слова «правый» и за тексты той же Меркель девятилетней давности, озвучь ты их сегодня – получишь ярлык правого экстремиста.  

              То есть, та самая демократия и свобода выражения, к которой так стремились восточные немцы в 1989-м,  вдруг сократилась до пятачка, на котором резвится партия власти, которая все дальше и дальше скатывается в банальную левизну и социалистические бредни, и подчиненная ей пресса. 

              Со времени падения стены экономика новых бывших социалистических земель так и не улучшилась по сравнению с западной, а теперь, когда госпожа Меркель проела все, что досталось ей после реформ Шредера - и, собственно, западная экономика замедлилась настолько, что следующий шаг – рецессия. Именно поэтому сегодня немецкий восток -  чувствует себя не только брошенным, но и глубоко обманутым.

              Восток же голосует за «Альтернативу для Германии» не просто так, типа из-за нелюбви к мигрантам. Там живет достаточно мигрантов в том числе поволжских немцев и немцев из Казахстана. Они голосуют, потому что немецкая пресса называет их «казахами», когда речь идет об убийствах руками «сирийский беженцев».  Они голосуют за АдГ не потому, что они какие-то «правые экстремисты», а потому что немецкая пресса называет их нацистами и фашистами только потому, что они выходят на мирные митинги в Хемнице.  Они голосуют против партии власти потому, что журнал «Шпигель» на развороте, посвященном Восточной Германии, на карте Саксонии рисует гитлеровские усики.

              Восток сегодня - это та территория, которая вдруг поняла, что не верит ни слову из берлинской пропаганды.

              То есть, им обещали свободную прессу и демократические процедуры – в результате дали опять партийную прессу и ярлык нацистов. Ожидали свободу мнений, а получили линию партии, антирыночные законы и экспроприацию жилья. 

              Чем вообще отличается восточный от западного? Восточный немец еще недавно вплотную сталкивался с советской массированной пропагандой и с квази-советской - ГДРовской. И привык отделять эту чушь от собственной нелегкой жизни. И знает двоемыслие и лицемерие партийной элиты. Поэтому восточный немец за 10 километров носом чует любую пропаганду – как пуганая ворона, что куста боится. Это опыт наших поколений – выросших при советской власти. И теперь они видят массированную пропаганду и травлю несогласных под видом «демократии». И они не согласны, когда их убивают новоприбывшие не-граждане и их же за это «уважаемая» пресса шельмует нацистами. 

              Западные жрут эти щи двумя ложками - у них нет иммунитета перед пропагандой. Поэтому восточные их раздражают. Западных, конечно, раздражает и Меркель тоже – и все чаще ей вменяют в вину то, что она … родом с Востока. Не то, что она в 2015 году нарушила Конституцию, не то, что она уничтожает энергетику и автомобилестроение. Нет. То, что она, по сути, тоже восточная.

              Когда ты смотришь на карту выборов в Бранденбурге – а это огромная территория вокруг Берлина, который туда не входит – то видишь, как население голосует за АдГ – 23 процента и за социал-демократов, которые проваливаются все глубже и глубже на всех остальных территориях. Они готовы голосовать, за кого угодно, лишь бы не за партию власти ХДС. Причем надо понимать, что именно земля Бранденбург была основным плацдармом присутствия в Германии Советской армии. До падения стены.

              Русским Горбачев скомандовал уйти, а американцы – остались. Тогда это казалось логичным – объединение народа, все дела, мимими, слезы и бананы в магазинах.

              На самом деле не надо было русским никуда уходить.


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