Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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Липецкая область ищет бульдозеристов и чиновников

Игорь Артамонов (в центре) на одном из объектов крупнейшего налогоплательщика области, НЛМКФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Мы находимся в постоянном поиске чиновников – но не простых, а тех чиновников, которые любят людей». И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал спецкору газеты ВЗГЛЯД об управленческих парадоксах, а также о том, как повышать людям зарплаты, помогать бизнесу и переводить налоги из Москвы в регион. Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...

Синдром отмены государства

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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

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              Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 4 сентября 2019, 11:56

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              Любое государство во все времена решает для себя вопрос о степени жесткости своей системы, устанавливаемых правил и наказаний за их нарушение.

              Вообще-то аналогичная проблема стоит перед властью в любой иерархической структуре, будь то бизнес или семья. Но сегодня речь о государстве.

              Суть в общем проста: необходимо найти свою точку равновесия между насилием и гуманными методами для удержания статус-кво и своей власти. С одной стороны, нужно быть достаточно грозным, чтобы мало кто из окружающих и подчиненных сомневался в прочности системы и рисковал бросить ей вызов. А с другой – важно не передавить, чтобы нижестоящие не достигли точки отчаяния, не взбунтовались от безысходности и не получили шанс в своей ненависти снести систему.

              Российское государство традиционно воспринималось как достаточно суровое – да и было таковым на самом деле.

              Для этого имелись многочисленные и абсолютно объективные причины, начиная с многовековой борьбы страны за выживание в буквальном смысле этого слова и заканчивая гигантской территорией. Этот самый фактор территории обеспечивал очень сильный затухающий эффект любому управленческому решению и одновременно резко повышал значение казуса исполнителя. В общем, феномен «строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения» во всей своей красе.

              Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

              Однако прошлый век внес очень серьезные коррективы в такое положение дел. Дважды за столетие государство в России терпело полномасштабный крах и оказывалось на краю гибели, причем оба раза важную роль играло то, что критически значимая часть населения достигала состояния глубокого неприятия системы и готовности ее ликвидировать.

              Оба раза это оборачивалось катастрофическими последствиями для страны в целом и наносило серьезную травму национальному самосознанию – и обществу, и элитам, и государственной системе, как таковой. Кстати, не стоит воспринимать эту травму как нечто исключительно отрицательное – но это тема для отдельного разговора.

              Как бы то ни было, прямо сейчас Россия находится в очень важном и сложном периоде – она нащупывает для себя принципиально новую точку равновесия в вопросе жесткости-либеральности государства и его политики в отношении собственных граждан. Точку, которая должна обеспечить на долгосрочный период стабильность страны, не доводя дело до «срыва резьбы», но и не допуская ослабления, которое было бы опасным для государства. Чтобы меры по принуждению к соблюдению установленных государством правил обладали внушительным вразумляющим эффектом, но при этом не воспринимались обществом как бессмысленная жестокость, которая превращает нарушителей в безвинных жертв.

              Это весьма длинное вступление к последним судебным решениям в отношении представителей оппозиции, обвиняемых в нарушении закона.

              Ключевые моменты хорошо известны:

              – Владислав Синица, призывавший в Twitter к насилию в отношении детей правоохранителей, приговорен к пяти годам колонии общего режима;

              – Иван Подкопаев, распыливший 27 июля газовый баллончик в сотрудников правоохранительных органов, получил три года колонии;

              – Данила Беглец, напавший 27 июля на сотрудника полиции, приговорен к двум годам колонии;

              – Любовь Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов;

              – сняты уголовные обвинения с пяти человек, проходивших по статье о массовых беспорядках. Их дела переквалифицированы в административные;

              – суд отказал в лишении родительских прав четы Проказовых, взявших на несанкционированную акцию протеста годовалого сына.

              Что можно сказать по поводу перечисленного?

              Ну, во-первых, ничего из ряда вон выходящего в этих решениях нет. Суд продемонстрировал уже вполне привычный уровень рестрикций в адрес оппозиционеров, обвиненных в нарушении закона. Для большей части все ограничивается административными делами и штрафами (размер зависит от обстоятельств), немногочисленные буйные граждане получают уголовное дело и наказание в районе 2-3 лет колонии общего режима. Отдельным особо отличившимся светит аж 5 лет заключения.

              Во-вторых, вынесенные судом вердикты в глазах российского общества никак не тянут на жестокие и необоснованные. Наоборот, выглядят достаточно мягкими и соответствующими вменяемым обвинениям.

              Дело Владислава Синицы особенно показательно, поскольку в отношении приговора сложился общественный консенсус, охватывающий в том числе и значительную часть людей с оппозиционными и даже жестко оппозиционными взглядами: он по существу справедлив. Кто-то безусловно считает, что срок стоило бы дать поменьше, кто-то наоборот полагает, что недодали чуток. Но в целом абсолютное большинство согласно, что блогер получил наказание, адекватное своему проступку.

              Зато для меньшинства, которое не понимает и возмущается, что человеку дали «пятерик за твит», его пример будет действенной профилактикой против аналогичных действий. Очень многих диванных революционеров, самовыражающихся в интернете, произошедшее заставит задуматься, прежде чем писать или говорить что-то подобное.

              В-третьих, несмотря на относительную мягкость, применяемые государством меры против преступающих закон оппозиционеров демонстрируют достаточную степень эффективности. Для людей принципиальных и убежденных (ну или превративших свою политическую деятельность в успешный бизнес) они не могут быть причиной свернуть с этого пути. Зато тем, для кого это просто фан и движ, все это создает достаточное количество неудобств – чтобы задуматься, а стоит ли драка с полицейским пары лет в колонии общего режима, испорченного резюме и разнообразных жизненных проблем, вроде трудностей с получением ипотеки.

              В-четвертых, российские правоохранительные органы производят весьма внушительное впечатление своей подготовкой и общим оснащением. Это обеспечивает интересный и очень ценный эффект в глазах общества, когда все понимают, что государство в лице силовиков может размазать всех недовольных тонким слоем по асфальту. Но не делает этого! Понимая свою силу и ответственность, и вообще будучи осознанно гуманным.

              В результате получается сбалансированная и достаточно эффективная система, которую часто упускают из виду предсказатели скорого краха «антинародного режима».

              Российское общество видит и вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Эти достоинства без усилий перекрывают все ее немалочисленные недостатки и пороки, также, разумеется, присутствующие.

              И эта общественная убежденность, которая становится все шире, обеспечивает государственной системе такой запас прочности, какого у России не было уже очень давно.


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