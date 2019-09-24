Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

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В последние месяцы возникло слишком много сигналов, которые предвещают очередной мировой кризис. Резкое падение экспорта товаров из Южной Кореи сразу на 22% в сентябре является одним из ранних индикаторов надвигающейся рецессии. На важность этого южнокорейского показателя указал в свое время влиятельный экс-управляющий из Goldman Sachs, придумавший термин БРИК.  Подробности...
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Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

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Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

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В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Пушилин: Возвращение активов киевскому бизнесу маловероятно

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В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

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              Глеб Простаков

              Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

              Глеб Простаков
              журналист
              		 24 сентября 2019, 12:12

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              Противоречивые заявления, которые на разных уровнях делает украинское руководство, относительно возможности предоставления Донбассу особого статуса и согласования пресловутой «формулы Штайнмайера», как инструмента движения к этой цели, легко объяснимы.

              Во-первых, небольшая, но агрессивная часть украинского общества, следующая за партией войны, не примет такого компромисса ни под каким соусом. Эту часть общества команда президента Зеленского вполне могла игнорировать – с рейтингом поддержки свыше 70% радикалы не представляют большой опасности. Но неоднородная команда президента, с вкраплениями ура-патриотов и активистов всех мастей, не даст зачистить радикалов, по крайней мере сделать это быстро.

              Во-вторых – что кратно важнее – проблема статуса Донбасса поднимает вопрос существования Украины как унитарного государства в принципе. Как показывают последние опросы, в регионах Украины, особенно приграничных, сильны сепаратистские настроения. Одни хотят широкой автономии регионов, другие – и вовсе присоединения к другим странам. Последних пока не более 2-3% во Львовской и Черновицкой областях, но и эти цифры нельзя назвать мизерными.

              Низкий процент «сепаратистов» на Западной Украине объясняется двумя главными причинами. Во-первых, опрашиваемые в большинстве своем рассматривают отторжение западных регионов в пользу Польши, Румынии или Венгрии как нереалистичный сценарий. А потому даже в опросах не хотят отдавать свой голос за иллюзию. Во-вторых, проект большой украинизации, который воплощался в жизнь экс-президентом Петром Порошенко и пока не слишком тормозится новой властью, дал этим людям ощущение того, что они стали хозяевами всей Украины. Житель Львова более не чувствует себя не в своей тарелке в русскоязычном Киеве, он приезжает туда как носитель правильного украинства и требует брать с него пример.

              Случись вдруг отказ от украинизации, разворот, если не на сто восемьдесят, то хотя бы на девяносто градусов, процент несостоявшихся хозяев страны, которые захотят индивидуальной, а точнее – общинной интеграции в Европу, существенно вырастет. Нужен только повод. И особый статус Донбасса может стать таким поводом. Многообразная, полиязычная и поликультурная Украина захочет таких же, как у Донбасса, прав и свобод. И в этом – главная причина нерешительности команды Зеленского в решении вопросов по мирному урегулированию. Они не столько боятся голосующего пророссийского анклава внутри страны, сколько боятся расползания страны как таковой.

              Фото: Evgeniy Maloletka/ AP/ТАСС

              Влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники рассказывает о том, что в Евросоюзе уже обсуждают раздел Украины по чехословацкому сценарию. Мол, была одна плохая страна – получили две хороших. Судя по всему, на Западе тоже хорошо понимают, что за обсуждением особого статуса Донбасса, «формулы Штайнмайера» и прочих вариантов урегулирования конфликта на самом деле кроется разговор о вероятном распаде Украины в обозримой перспективе. И о том, как сделать этот распад безопасным для самой Европы.

              С точки зрения же украинского руководства, торг идет не за последовательность действий, описанных в Минских соглашениях – проведение выборов в Донбассе, а после контроль Украины над своей восточной границей или наоборот. Загвоздка в том, как дать Донбассу то, чего он хочет, вернуть его в состав Украины и при этом не дать последней развалиться или, по крайней мере, отсрочить деструктивные процессы на неопределенное время. И на сегодняшний день эта задача действительно кажется неразрешимой.

              Вполне возможно, что когда Владимир Зеленский – самостоятельно или с подачи своих более опытных спонсоров – обещал прийти лишь на один президентский срок, делал это не по наитию, а с пониманием того, что не хочет быть могильщиком государства.

              Киев сейчас испытывает колоссальное давление со стороны Германии, Франции и даже официального Вашингтона, которые подталкивают Украину к окончанию войны. Последние преследуют свои собственные цели в мирном диалоге, и цена, которую Украина заплатит за мир, их не особо волнует. И если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. «Лечение» войны, к сожалению, может протекать сложнее, чем сама болезнь.

              Возможно, уже сейчас команда Владимира Зеленского ищет спасительный путь, который позволит не выполнять предвыборные обещания президента, оставить все как есть. Ведь из двух составляющих – прекратить войну и вернуть территории – можно выбрать только первое. Развести войска, прекратить стрельбу, создать зону безопасности под контролем международных организаций и на этом остановиться. Так существуют Азербайджан и Нагорный Карабах, Молдова и Приднестровье, два Кипра – греческий и турецкий и т. п. Нужно лишь затянуть всю эту историю с мирным урегулированием еще на год, а там, глядишь, в США к власти снова придут воинствующие демократы, и мир на Украине снова станет невозможным.

              К сожалению, сейчас на Украине сложилась ситуация, когда ничего не делать намного комфортней, чем предпринимать шаги к миру. В стране нет политического консенсуса на этот счет, и в этом смысле мир Украине действительно может быть только навязан извне. Но мир в Донбассе ценой распада крупного государства в центре Европы может быть шагом к большой войне. Об этом речь, а вовсе не о параметрах «формулы Штайнмайера».


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