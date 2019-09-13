Дудь идет в политику

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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За что Путин выпил двадцать лет спустя

Владимир Путнн на встрече с бывшими ополченцами в БотлихеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин выпил рюмку водки за тост, произнесенный им двадцать лет назад в дагестанском Ботлихе. Тогда местные жители вместе с военными противостояли вторжению банд террористов. Президент вернулся в высокогорное село и выполнил обещание, данное в августе 1999 года дагестанским ополченцам. Но этот глубоко символичный жест касается не только той войны, не только Дагестана – но и всей России. Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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Окружение Зеленского засомневалось в НАТО

Зеленский выразил готовность обсудить «формулу Штайнмайера», чего давно добивалась и МоскваФото: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС
Киев намекнул на свою готовность к уступкам Москве. В окружении Зеленского прозвучали заявления о возможной высылке с Украины американских военных инструкторов и отказе от курса на вступление в НАТО. Радикалы обвинили Зеленского в том, что тот «отдался Кремлю». Впрочем, сам президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время продолжить общение с Путиным. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Дудь идет в политику

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Я уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». На худой конец, новую партию можно назвать «Голос». Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. Подробности...

Россия – это другая Европа

Владимир Можегов, публицист
Нашей стране возможно все. Исторически нам открыты любые векторы и возможности развития. К чему же призвана Россия сегодня? Какую сторону принять ей в спорах между нынешней Европой, Америкой и Китаем? Подробности...
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США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

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Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Александр Малькевич

              Дудь идет в политику

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 13 сентября 2019, 12:18

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              Про Дудя. Бесспорно, талантливого человека / журналиста / лидера мнений. Для молодежи – точно. В сентябре он очевидно – номер один и в традиционных СМИ, и в соцсетях. Обсуждают, спорят, осуждают – или наоборот. Выскажу и я пару соображений; просто тезисы – а спустя пару лет проверим.

              Первое. Он неожиданно перешел от интервью к созданию больших форм, к публицистике. Причем по болезненным для общества темам – Колыма (сиречь Сталин) и Беслан. Совпадение? Не думаю. Вырос из «просто блогерской» шинели – и тем самым существенно расширил свою «электоральную базу», включил в свою орбиту либеральную интеллигенцию.

              Второе. Его речь на торжественной церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ.  Политическая, почти программная: «Говорить, а не молчать». Звучит почти как слоган.

              Третье. Проект «шоумен идет в политику» не нов. Вот буквально на наших глазах разворачивалась совсем недавно (успешная!) история Зеленского: комедийный актер стал главой государства. Запрос на новые лица есть. Государство (власть) теоретически может предложить в 2021 году проект «правой партии» для молодежи во главе с Иваном Ургантом. Для «приличных».

              Но есть (и она куда больше) другая целевая аудитория – и ее вполне по силам накрыть Дудю. Известность, имя – есть. И талант; кто-то начнет спорить... хорошо, талант продвигать себя – он ведь бесспорен! Деньги, как мы видим, тоже имеются – снимать на Колыме, мягко говоря, недешево, и это в разы дороже производства интервью «где-то в Москве».

              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

              «Откуда дровишки?» Реклама в фильме – но потом? Конечно, но еще раз обращу ваше внимание: куда проще поговорить еще с пятью «звездами», чем так вкладываться в «кино» на общественно-политические темы. Это затратно, но ведь и профит тут в ином. Увидим со временем.

              Ну а пока... Я вот уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». Ну и так далее... На худой конец, новую партию можно назвать «Голос» (смотри выше цитату из речи Дудя на вручении премии). Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. С аналогичным (почти) ньюсмейкером. И специалисты как раз освободились.

              P.S. Интересно, что во многом схожие мысли я нашел в постах у опытнейших и мудрых Сергея Веселовского и Влада Шурыгина. Вот и посмотрим все вместе. Ждать недолго осталось...

              Источник: Блог Александра Малькевича


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