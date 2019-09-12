Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

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Россия и Саудовская Аравия разошлись в цене на нефть

Эксперты ждут продолжения падения цен на нефть Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Рынок нефти лихорадит: черное золото то дорожает, то уходит вниз. Многие ждут продолжения падение цен на нефть. Однако Россию это беспокоит не так сильно, как Саудовскую Аравию. Саудитам нужна более дорогая нефть, тогда как российская экономика чувствует себя вполне стабильно и при текущих ценах. Чего ждать от черного золота? Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...

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          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
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              Алексей Алешковский

              Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 12 сентября 2019, 12:54

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              «Ну все! Храмы сносим, бассейны строим!» — весь в смайликах, пост в общедоступной фейсбук-группе одного из округов, где победило «умное голосование». «Сразу видно, что вата — это присоски-понаехи в успехорайонах» — это другой пост, с инфографикой УГ по Москве. «В десятках миллионов россиян разглядеть человека давно не реально», — пишет комментатор с интеллигентной фамилией под робким замечанием какой-то женщины: «Я категорически против слова «вата». Если не видеть в другом человеке человека, то зачем вот это все?»

              Картина маслом, как говорится. Будучи охранителем, я вижу проблему не в протестах, которые мне хорошо понятны эмоционально как реакция на несправедливость. Проблема в содержательности протеста. Жванецкий давно заметил: «История России —борьба невежества с несправедливостью». К сожалению, приходится констатировать, что протест, — стихийно или специально, но почти всегда, — ограничен эмоциональной сферой. В некотором роде это естественно: все разумное требует компромисса. Поскольку мир не идеален, а, по некоторым данным, и вовсе несправедлив, даже в передовых демократиях борьба за элементарные права длилась десятилетиями.

              Советские люди искренне смеялись над кинематографическим злодеем, который пытался скомпрометировать всенародную любимицу Любовь Орлову криком «У этой женщины — черный ребенок!» На законодательном уровне СССР покончил с ксенофобией и расовой сегрегацией задолго до США. Другое дело, в отличие от Советского Союза, Соединенные Штаты не развалились под грузом межнациональных проблем. Как говорил другой американский киногерой, «у каждого свои недостатки» — скажем, любителям поговорить о рабской России стоит вспоминать, что в США рабство было отменено на 4 года позже. Но речь не о сравнении истории несправедливостей. 

              Основное содержание наших протестов — «за все хорошее и против всего плохого». Если они и имеют причины, то последствия у них практически отсутствуют. Потому что власть тоже за все хорошее и против всего плохого, только вот понимает это по-другому. То есть, точек пересечения не возникает. А пока содержательная коммуникация отсутствует, рулить продолжают кнут и пряник. Замкнутый круг. Нельзя сказать, чтобы это была проблема одной лишь оппозиции: искать общий язык никому не с руки. Потому что сложно. Нужно понимать правоту другого, договариваться, искать компромиссы. Проще ведь обойтись привычными лозунгами, которые все прекрасно объясняют и без подключения мозга.

              При этом, если власть все-таки периодически идет на компромиссы (ей-то, в отличие от оппозиции, нужно балансировать), то лидерам протеста это кажется бессмысленным: «мы здесь власть». Прекрасным примером явилось дело Голунова, когда несанкционированный митинг за его свободу с массовыми задержаниями состоялся на следующий день после освобождения журналиста. Понятно, что тактика оппозиции — «качать режим», создавая ему имидж кровавого. Но, когда теория управляемого хаоса оборачивается практикой абсурда, можно только констатировать отсутствие каких-либо конструктивных задач (если, конечно, под конструктивностью мы понимаем осмысленную коммуникацию для выстраивания игры с ненулевой суммой).

              Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

              Пока вы поступаете так, как привыкли, вы будете получать то, что получали всегда, — гласит управленческая мудрость. В определенном смысле, нынешние идеологические оппоненты тоже остаются при своих: одни — при власти, другие — при глубокой убежденности в собственной моральной правоте. Но если власть у нас передается в результате каких-никаких, но демократических процедур, то моральная правота — не то воздушно-капельным, не то половым путем. «В десятках миллионов россиян разглядеть человека давно не реально», — бросает со своего нравственного монблана никому не известный упырь, которому фейсбук дал голос. Проблема не в высказываниях бобчинских и добчинских, проблема в том, что они заразны.

              Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Мне вспоминается едва ли не единственный содержательный лозунг с Болотной: «вы нас даже не представляете!» Жулики, хипстеры, либералы, воры, предатели родины, ватники, пятые колонны, каратели, анчоусы, другой биологический вид: понятно, что нашему сознанию необходимо классифицировать объекты, но коммуникация нуждается в эмпатии. Когда перед нами — не человек, а черный ящик, на котором написано «патриот» или «либерал», «козел» или «дура», мы заранее знаем, что будет на выходе из этого ящика, какую информацию в него не заложи.

              Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл разглагольствовать о свободе и демократии? Без уважения друг к другу гражданское общество невозможно в принципе. Если крепостное или советское рабство давно остались позади, то духовное никуда не делось. Мы живем в состоянии гибридной гражданской войны, — и при наличии разрухи в головах это совершенно неудивительно. «Никогда я не буду голосовать за коммунистов/яблочников/едроссов!» — наперебой талдычат друг другу неравнодушные граждане в социальных сетях. Хотя в любой партии могут быть достойные люди. Просто у них другая жизнь, другой опыт, круг чтения и общения, интересы, проблемы и ответственность.

              Если партия, которая вам не нравится, представляет большую часть ваших соотечественников, не стоит считать их другим биологическим видом. Если за идеологическими лагерями вы не видите людей, то и до концентрационных рукой подать. Кто был ничем, тот, разумеется, не против стать всем. Но когда единственным показателем перемен оказывается появление новых лишенцев и новых бенефициаров, речь не о развитии гражданского общества, свободе, равенстве или братстве. Разве что об очередном переделе собственности, перекрашивании стен и уценке ценностей. Худой гражданский мир лучше доброй гражданской войны.

              Государство может защитить людей друг от друга, но не от глупости. А ум не передается вместе с партбилетом. В 1991 году это еще было очевидным. А потом наступила демократия, партии стали плодиться как кролики и люди растерялись: раньше мы были за или против КПСС, а теперь — еще поди выбери, как из десятков шампуней на полке в супермаркете. Есть хороший анекдот про еврея, который попал на необитаемый остров и построил там две синагоги: «чтоб в одну — ни ногой»! Мы привыкли к образу идеологического врага, который придает нашей жизни смысл и цель. А вот научиться не видеть врага в оппоненте – почти непосильная задача. Ведь если оппонент — не враг, то с ним нужно договариваться. А как?


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