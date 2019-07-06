Русские люди перестали пить

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Сергей Мардан

            Русские люди перестали пить

            Сергей Мардан
            публицист
            		 6 июля 2019, 10:00

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            Советские люди почему много пили? Потому что жили слишком хорошо и беззаботно. На работе никто не убивался, разве что на «северах», где платили от выработки. Дорога до дома – максимум полчаса. В итоге после 5 часов вечера у советского человека в запасе был вагон времени, который куда-то нужно было деть.

            Было еще одно существенное обстоятельство. Плановая экономика не успела придумать интернет и платное телевидение. По телевизору шла только программа «Время» про ударный труд комбайнеров и концерты классической музыки. То есть убить время с помощью телевизора в 1980 году не было ни единого шанса. Современный человек просто потерял бы сознание у этого телевизора ровно через 30 минут. Особенно, учитывая, что он был, как правило, черно-белым и показывал плохо.

            В общем, волей-неволей, а приходилось искать альтернативу в виде живого общения с простыми русскими людьми и, соответственно, – бухать. А уже после 150 грамм жизнь кажется намного ярче. А после 250 – хочется поговорить о вещах, которые действительно волнуют, обсудить то, что по-настоящему накипело.

            После 1991 года весь этот мирный уклад рухнул. Не радовал ни спирт Ройяль, ни осетинская водка в каждом ларьке. Исчезла главная составляющая легендарного русского пьянства – уверенность в завтрашнем дне. Потому что гарантированное завтрашнее похмелье еще как-то можно принять, а вот то обстоятельство, что завтра, возможно, не на что будет купить хлеба, проигнорировать трудно. Как можно пить в таком нервическом состоянии?

            Водку в России (про другие места я просто не знаю) пьют либо от отчаянья, либо в качестве культурного досуга и средства социальной коммуникации. Отчаянья за 20 лет сильно поубавилось. А на человеческое общение перестало хватать времени.

            Фото: Владимир Песня/РИА Новости

            Водка – это строгий напиток. Он приучает к дисциплине и учит основам планирования личного времени. Вот, скажем, решил ты выпить сегодня полбутылки водки. Сразу вспоминаешь все, что запланировал на завтрашний день. Зачеркиваешь весь этот список дел и относишь их «на потом». Потому что ты совершенно точно знаешь – завтра не будет никаких дел. Завтрашний день будет посвящён самобичеванию и переживаниям о тщете всего сущего. То есть – похмелью.

            Современное общество этому самурайскому сознанию чинит массу препон. Прежде всего, очень трудно найти такого работодателя, который на свой вопрос: «Почему тебя три дня не было на работе?» – мог бы спокойно выслушать честный ответ:

            – Я забухал. Извините.

            Я слышал от друзей, что такие люди где-то еще есть. В них полно человеческого сострадания, и они все понимают. Но таких истинных подвижников подлинного русского сознания очень мало. Скорее всего, вы столкнитесь со стеной бесчеловечного непонимания, и мерзавец-начальник с пустыми глазами упыря вас немедленно вышвырнет на улицу вместе с вашим ипотечным кредитом и необходимостью оплатить передний зуб теще.

            Капитализм железной рукой ломает привычки и вековые социальные модели. Даже в пятницу то и дело наблюдаешь такие невыносимые взгляду картины. С виду совершенно нормальные русские люди, не мусульмане, не евреи, настоящие богатыри, покорители Евразии, с окладистыми бородами и страшными татуировками весь вечер пьют единственный бокал пива и являют собой образец мещанского благочестия. Они не орут песни, не задирают прохожих. Они не дерутся с ментами, которые их должны в финале праздника бросить в «обезьянник», где они, согласно классическому сюжету, должны уснуть в собственной моче и блевотине.

            Нет. Они допивают это самое пиво, вызывают такси и трезвые разъезжаются по домам, чтобы завтра утром отправиться за покупками в Ашан. Это не фантазии. Это реальность, данная нам в цифрах. Подушевое потребеление алкоголя в России падает 15 лет подряд. Героем алколегенд давно должна быть Молдавия, где, по данным ВОЗ, на одного жителя приходится 15,2 литра этанола в год или Литва, где бухают примерно столько же. Россия выпивает жалкие 11,7 литра и не входит даже в десятку стран-лидеров.

            Глава крупного водочного холдинга «Белуга Групп» недавно в интервью сказал страшную вещь. Оказывается, потребление водки в Росси за 15 лет упало в два раза. Водочным воротилам приходится покупать виноградники, делать вино, а также придумывать русские джин и виски. Я уверен, во время интервью этот человек вытирал слезы горя. Мир рушится.

            Если бы мне 20 лет назад дали миллион долларов и спросили:

            – Во что ты хотел бы вложить деньги, чувак?

            Я бы ни секунды, не раздумывая, ответил:

            – Давайте, я водку буду делать.

            Любой знал: водочка не подведет, не предаст. Водка советскому бюджету больше, чем нефть, приносила. На водке российские олигархи первые мерседесы купили. Всякий знал: водка – для русского второй хлеб. Да что там второй! Первый! Русский алкаш хлебушка не купит, а на водочку – всегда найдет. А все оказалось совсем нет так. И водка подвела. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность.

            Но надо держаться.


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