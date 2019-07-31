Владимир Зеленский сел на шпагат

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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС

Подобные акции на Украине происходят ежегодноФото: РИА «Новости»
Обыденное на Украине событие – перезахоронение с почетом пособников Гитлера под видом «борцов за независимость» – внезапно обернулось скандалом. Есть признаки того, что в Киеве начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма. Какой юридический казус в итоге позволяет признать участие ВСУ в подобном перезахоронении незаконным? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Владимир Зеленский сел на шпагат

Глеб Простаков, журналист
Президент США позвонил президенту Украины. Украина интересует Трампа как инструмент влияния на Россию и как источник компромата на возможного конкурента Джо Байдена. Поскольку выборы скоро, вторая задача вышла на первый план. Подробности...

Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Глеб Простаков

              Владимир Зеленский сел на шпагат

              Глеб Простаков
              журналист
              		 31 июля 2019, 12:00

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              Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поинтересовался ходом расследований в отношении сына вероятного кандидата в президенты США от Демпартии в 2020 году Джо Байдена. Нет, конечно, Трамп не называл ни имен, ни фамилий. Но формулировки опубликованного офисом украинского президента пресс-релиза исключали любую двусмысленность. Слушайте между строк, и все поймете.

              Под «завершением коррупционных дел, которые сдерживают взаимодействие между США и Украиной», безусловно, угадывается реанимированное ранее генпрокурором Юрием Луценко расследование в отношении компании Burisma, в которой Хантер Байден был членом наблюдательного совета.

              В 2014 году прокуратура возбудило уголовное дело в отношении собственника компании – экс-министра природных ресурсов времен Януковича – Николая Злочевского. Злочевского обвиняли в незаконном обогащении, а Burisma – в незаконном получении в разработку нефтегазоносных недр. Байден-младший в компании получал немалую зарплату и занимался юридическими вопросами, а также обеспечивал Burisma поддержку иностранных институтов и западных компаний.

              На излете своей работы в генпрокуратуре Луценко продал себя в розницу администрации Трампа, предложив материалы расследования в отношении Burisma, фигурирующей в делах о незаконном получении участков под разработку месторождений нефти и газа на Украине. Украинский генпрокурор – сбитый летчик, и его мотивация ясна. Он хочет избежать участи своего шефа Петра Порошенко, который косвенно проходит уже по восьми уголовным делам. Уйдя на политический покой, Луценко хочет не оглядываться по сторонам.

              У Владимира Зеленского выбор сложнее. Поддержка США ему нужна здесь и сейчас. Ему нужно ехать в Вашингтон, протягивать руку лидеру свободного мира. Ему нужен МВФ, который поставил кредитование Украины на паузу, и эта пауза во многом зависит от США – крупнейшего акционера фонда.

              Фото: pravda.com.ua

              Наконец, Зеленскому нужны заверения Штатов, что санкционное давление на Россию продолжится. В противном случае от Зеленского может отвернуться патриотический электорат, который голосовал за него так же, как и желающие мира с Москвой. И тогда рейтинг президента ускоренно покатится вниз.

              Трампу действительно есть что предложить. В Конгрессе США лежит дюжина санкционных законопроектов на любой вкус. Новые документы о санкциях – причем как от конгрессменов-демократов, так и от представителей Республиканской партии – появляются едва ли не каждую неделю. Приложить руку к тому, чтобы «сдерживать Россию», в США хотят все или почти все. Это мода сезона нынешнего, прошлого и, вероятно, будущего. Эти многочисленные законопроекты – в защиту задержанных украинских моряков, в защиту Скрипалей, против вмешательства в выборы и т. д. и т. п. – преследуют одну-единственную цель: не дать российской повестке уйти из медийного поля в Америке.

              Россия представляет собой удобную мишень, в которую с удовольствием «стреляют» и демократы, и республиканцы. И именно от Трампа зависит то, какому законопроекту дадут ход, а какой застопорят.

              Впрочем, звонок президента США в Киев говорит о том, что тема России ему интересна во вторую очередь. В первую же очередь его интересуют выборы и собственные шансы на победу. А также то, чем может быть полезен президент далекой Украины Зеленский. Не США, не мировой демократии и либеральной идее, а личному ему, Дональду Трампу.

              Иными словами, от украинского президента сейчас требуется сделать выбор: либо подтолкнуть расследование в отношении компании Burisma и дать Трампу возможность раскручивать тему коррумпированности семейства Байденов. Либо ничего не делать, спустив дело на тормозах, и лишиться поддержки метрополии.

              Резон для отказа у Зеленского тоже есть. Ведь уже осенью будущего года все может измениться. Трамп может и не стать президентом повторно. Им вполне может стать тот же Байден. И что тогда? Команда Зеленского, которая после парламентских выборов получила всю полноту власти в стране, а вместе с ней – и всю полноту ответственности, сегодня стоит перед по-настоящему тяжелой дилеммой. Тянуть резину, ожидая официального выдвижения Байдена от демократов либо другого кандидата (тогда тема сойдет на нет), не получится – праймериз слишком далеки. Звонок Трампа ясно дал понять, что решение нужно принимать здесь и сейчас.

              А уж вредить Штаты могут даже лучше, чем помогать. Помощь стоит денег, вредительство стоит лишь связей и умения их использовать.

              Сегодня Владимир Зеленский впервые за свою недолгую карьеру политика сел на шпагат. Время учиться политической эквилибристике.


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