Владимир Зеленский сел на шпагат

Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поинтересовался ходом расследований в отношении сына вероятного кандидата в президенты США от Демпартии в 2020 году Джо Байдена. Нет, конечно, Трамп не называл ни имен, ни фамилий. Но формулировки опубликованного офисом украинского президента пресс-релиза исключали любую двусмысленность. Слушайте между строк, и все поймете.

Под «завершением коррупционных дел, которые сдерживают взаимодействие между США и Украиной», безусловно, угадывается реанимированное ранее генпрокурором Юрием Луценко расследование в отношении компании Burisma, в которой Хантер Байден был членом наблюдательного совета.

В 2014 году прокуратура возбудило уголовное дело в отношении собственника компании – экс-министра природных ресурсов времен Януковича – Николая Злочевского. Злочевского обвиняли в незаконном обогащении, а Burisma – в незаконном получении в разработку нефтегазоносных недр. Байден-младший в компании получал немалую зарплату и занимался юридическими вопросами, а также обеспечивал Burisma поддержку иностранных институтов и западных компаний.

На излете своей работы в генпрокуратуре Луценко продал себя в розницу администрации Трампа, предложив материалы расследования в отношении Burisma, фигурирующей в делах о незаконном получении участков под разработку месторождений нефти и газа на Украине. Украинский генпрокурор – сбитый летчик, и его мотивация ясна. Он хочет избежать участи своего шефа Петра Порошенко, который косвенно проходит уже по восьми уголовным делам. Уйдя на политический покой, Луценко хочет не оглядываться по сторонам.

У Владимира Зеленского выбор сложнее. Поддержка США ему нужна здесь и сейчас. Ему нужно ехать в Вашингтон, протягивать руку лидеру свободного мира. Ему нужен МВФ, который поставил кредитование Украины на паузу, и эта пауза во многом зависит от США – крупнейшего акционера фонда.

Наконец, Зеленскому нужны заверения Штатов, что санкционное давление на Россию продолжится. В противном случае от Зеленского может отвернуться патриотический электорат, который голосовал за него так же, как и желающие мира с Москвой. И тогда рейтинг президента ускоренно покатится вниз.

Трампу действительно есть что предложить. В Конгрессе США лежит дюжина санкционных законопроектов на любой вкус. Новые документы о санкциях – причем как от конгрессменов-демократов, так и от представителей Республиканской партии – появляются едва ли не каждую неделю. Приложить руку к тому, чтобы «сдерживать Россию», в США хотят все или почти все. Это мода сезона нынешнего, прошлого и, вероятно, будущего. Эти многочисленные законопроекты – в защиту задержанных украинских моряков, в защиту Скрипалей, против вмешательства в выборы и т. д. и т. п. – преследуют одну-единственную цель: не дать российской повестке уйти из медийного поля в Америке.

Россия представляет собой удобную мишень, в которую с удовольствием «стреляют» и демократы, и республиканцы. И именно от Трампа зависит то, какому законопроекту дадут ход, а какой застопорят.

Впрочем, звонок президента США в Киев говорит о том, что тема России ему интересна во вторую очередь. В первую же очередь его интересуют выборы и собственные шансы на победу. А также то, чем может быть полезен президент далекой Украины Зеленский. Не США, не мировой демократии и либеральной идее, а личному ему, Дональду Трампу.

Иными словами, от украинского президента сейчас требуется сделать выбор: либо подтолкнуть расследование в отношении компании Burisma и дать Трампу возможность раскручивать тему коррумпированности семейства Байденов. Либо ничего не делать, спустив дело на тормозах, и лишиться поддержки метрополии.

Резон для отказа у Зеленского тоже есть. Ведь уже осенью будущего года все может измениться. Трамп может и не стать президентом повторно. Им вполне может стать тот же Байден. И что тогда? Команда Зеленского, которая после парламентских выборов получила всю полноту власти в стране, а вместе с ней – и всю полноту ответственности, сегодня стоит перед по-настоящему тяжелой дилеммой. Тянуть резину, ожидая официального выдвижения Байдена от демократов либо другого кандидата (тогда тема сойдет на нет), не получится – праймериз слишком далеки. Звонок Трампа ясно дал понять, что решение нужно принимать здесь и сейчас.

А уж вредить Штаты могут даже лучше, чем помогать. Помощь стоит денег, вредительство стоит лишь связей и умения их использовать.

Сегодня Владимир Зеленский впервые за свою недолгую карьеру политика сел на шпагат. Время учиться политической эквилибристике.