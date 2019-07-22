Русских на Западе любят из-за хакеров

У старой, но по-прежнему очень бодрой группы «Металлика» в последние годы есть милая традиция – во время гастролей по разным странам исполнять какой-нибудь местный хит. В Германии это, разумеется, была песня группы «Рамштайн», в Швеции – «Абба», в Чехии – «Йожин с Бажин», у нас это стала «Группа крови» группы «Кино».

Вряд ли музыканты «Металлики» каждый раз перед гастрольным концертом проводят серьезное исследование музыкального рынка страны, где им предстоит выступать. Скорее всего, песню предлагают местные организаторы шоу.

Выбор песни Виктора Цоя тут очевиден: петь «Калинку-малинку» и другие народные песни на стадионном концерте как-то странно, да и глупо. Брать песню авторства кого-то из живых рокеров, того же, скажем, «Ленинграда» – поднимать продажи и гонорары, а зачем делать это бесплатно?

Песню Егора Летова «Всё идёт по плану» тоже все знают, но недавно её перепела группа «Massive Attack», не повторяться же. По сути, выбор был между двумя самыми известными песнями Цоя – «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», но вторая явно сложнее для произношения англоговорящему Трухильо, да и куплетов там больше.

Впрочем, никто не спорит, что выглядело это красиво и зрелищно. Когда «Металлика» в 1991 году впервые выступила в России через год после смерти Цоя, представить, что эти молодые американские боги будут когда-то петь наше посконное «Кино», было невозможно. Сложно было поверить, что они к нам приехали и их можно послушать вживую.

В 2019 году можно представить всё, что угодно. На фоне победившей глобализации локализация особенно ценится, поэтому американские студии снимают различные варианты мультфилов для разных стран, а китайцы режут, как хотят, голливудские блокбастеры, и никто из правообладателей не протестует, потому что деньги, как известно не пахнут.

Словом, в исполнении «Металликой» «Группы крови» никакого особого респекта России нет, это стандартная часть стандартного шоу, порадовались и забыли. Скорее, есть смысл поаплодировать британскому певцу Эду Ширану, который на концерте в Москве надел футболку нашей футбольной сборной с гербом России. На концертах в других странах он футболки национальных сборных вроде бы не надевал.

Несмотря на то, что «Металлика» выступила у нас так же, как в любой другой стране мира, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт.

На эту тему

Из всех видов искусств для нас, живущих в конце второго десятилетия XXI века, безусловно, важнейшим является телесериал. Количество и качество многосерийных фильмов на русскую тематику, снятых самыми главными сериалопроизводителями свидетельствует о том, что мы им явно интересны. Интересны относительно недавние события, связанные с чернобыльской катастрофой. Интересны последние годы Романовых. Интересен период правления Екатерины Великой.

Еще раз напомним, что правят современным миром деньги. Если бы продюсеры не видели у публики выраженного интереса к России, ни один из вышеперечисленных сериалов не был бы запущен в производство. А, судя по тому, с каким успехом прошёл «Чернобыль», следует ожидать волну клонов – как после «Игры престолов» запустилось множество фэнтезийных сериалов со «средневековой романтикой».

Показательно, что ни в 90-е годы, ни в нулевые, такого интереса к России у западных культуртрегеров и дискурсмонгеров не было. Если в фильмах и появлялись русские персонажи, выглядели они просто карикатурно, как космонавт Лев Андропов из «Армагеддона» или убого карикатурно, как коррумпированные русские военные в «Хитмене» или первых «Мстителях».

Почему же возник запрос на «нормальных», а не клюквенных русских, откуда такой интерес к русской истории в западном обществе?

Ответ простой – виноваты русские хакеры. Точнее, легенда о них. Точнее, то количество новостей о вмешательстве России в выборы по всему миру, о российских спортсменах, которые якобы завтракают, обедают и ужинают допингом, о российском оружии, которое угрожает всему миру, о тайных планах вторжения в восточноевропейские страны, о шпионах-отравителях, и так далее, и тому подобное.

Существование русских хакеров, не говоря уж о тайных планах и коварных шпионах – совершенно неочевидно. Но обильное употребление слова «Russian» в передовицах газет и выступлениях политиков – свершившийся факт. А дальше культура просто отражает этот медийный интерес к России в сериалах. Россия – это модно, Россия – это стильно.

Словом, нет ни малейших сомнений, что если упрощение визового режима в ближайшие годы станет реальностью, то нам обеспечен ажиотажный спрос со стороны иностранных туристов. Некоторые, скорее всего, очень удивятся, когда обнаружат, что Чернобыль находится на территории другого государства, но ничего страшного, отправятся смотреть дворцы, построенные Екатериной Великой.

Вряд ли этот интерес будет долгим, но будет просто-напросто глупо не получить свою долю прибыли от интереса ко всему русскому. Na zdorovie, tovarischi!