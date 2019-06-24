Украину ждет длинная зима

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Украину ждет длинная зима

Глеб Простаков, журналист
Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство Северного потока. А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется. Подробности...

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            Глеб Простаков

            Украину ждет длинная зима

            Глеб Простаков
            журналист
            		 24 июня 2019, 09:00

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            В списке важных геополитических проблем 2019 года газовый транзит занимает первые строчки. Ни много, ни мало, решается судьба газового рынка Европы. В центре событий – Украина и ее транзитный контракт с «Газпромом», который истекает в конце года. А также – Дания, которая затягивает выдачу разрешения на прокладку второй нитки «Северного потока». Уже сейчас очевидно, что проект не будет завершен в срок. А, значит, договариваться о транзите российского газа в Европу на тех или иных условиях Киеву и Москве все же придется.

            Легко представить и то, как будут выглядеть эти переговоры. Киев выдвинет условия по заключению долгосрочного контракта с гарантией прокачки определенного объема газа. Москва будет настаивать на коротких и гибких договоренностях по принципу «сколько дадим, столько и прокачаете».

            Стороны, естественно, не договорятся, и ближе к рождественским праздникам европейские чиновники приедут нагибать дружественную Украину, потому как в вопросах энергетической безопасности Берлин и Брюссель могут проявлять жесткость, что показали украинско-российские газовые кризисы 2006-го и 2009 годов. Именно в эти годы были заключены крайне невыгодные для Украины газовые контракты, которые разрушали существовавшую льготную систему по обеспечению Украины газом. Газ покупался по сходной цене, а значительный его объем засчитывался, как плата за транзит.

            И Украина прогнется. Альтернативы российскому газу в 2020 году не будет – инфраструктура по отправке и приемке американского сжиженного газа будет готова не раньше, чем через два-три года. Заявление Польши о вероятном непродлении газового контракта с «Газпромом» в 2022 году – яркое тому подтверждение. Польский порт Свиноуйсьце – одна из основных точек входа американского СПГ на европейский рынок.

            Теоретически из Польши через систему интерконнектеров американский газ может идти и в Украину. Но снова-таки случится это не раньше, чем через три года. А значит, эти три года будут временем перманентного энергетического кризиса в Украине, своего рода длинная зима, сопровождаемая техногенными авариями, отключениями тепла и электричества, остановкой предприятий и перебоев в работе социальной инфраструктуры.

            Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

            Заявление Владимира Зеленского на встрече с Ангелой Меркель о том, что позиции Киева и Берлина по вопросу Северного потока диаметрально противоположны – это выдох в пустоту. Мнение украинского президента на этот счет никого не интересует. Не интересует оно даже руководство «Нефтегаза Украины», которое озабочено собственным выживанием и поиском места под солнцем в условиях, когда украинская ГТС превратится из прибыльного в дотационный объект. Как иначе можно воспринимать предложение исполнительного директора «Нефтегаза» Юрия Витренко заменить транзитный контракт своп-операциями? Иными словами, принимать российский газ по фиксированной цене на российско-украинской границе и передавать его на определенных условия на границы Украины с европейскими странами.

            Согласование своп-операций на десятки миллиардов кубометров газа – та еще работа. Из схемы исключается «Укртрансгаз», как участник операции, и сохраняется надстройка «Нефтегаза», с которой кормятся его менеджеры, такие как Андрей Коболев и Юрий Витренко. Реформа «Нефтегаза Украины», согласно которой произойдет выделение транспортной, добывающей и сбытовой составляющих в отдельные структуры с перспективой приватизации, будет сорвана. «Укртрансгаз» уже заявил о дефиците средств для закупки технологического газа, необходимого для его работы.

            Но это внутренняя украинская коррупционная повестка. Только на нее и может влиять президент Зеленский, да и то не факт: без контроля над парламентом и правительством сменить руководство «Нефтегаза» он не может, а возможно и не хочет – к Андрею Коболеву благоволит партнер и спонсор президента, крупный предприниматель Игорь Коломойский.

            На самом деле, газовый вопрос решается не в Москве или в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, а в максимальном приближении – в самой Европе, где ключевым интересантам завершения «Северного потока-2» - Германии, Австрии и Франции противостоят страны-сателлиты США, такие как Польша и Дания.

            Судьба этой схватки за влияние внутри Евросоюза определит очень многое, в том числе и в украинском кризисе. И, пока идет эта схватка, Украине предстоит длинная-длинная зима.


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