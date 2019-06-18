Принципиальная разница между консерватором и революционером

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Москва готова заменить Китаю Америку

Эксперты предлагают залить Китай российским кефиромФото: Егор Алеев/ТАСС
Китай готов нарастить закупки у России не только нефти и газа, но и продуктов питания. Отечественное мороженое там уже на хорошем счету. Перспективным направлением для экспорта называют, к примеру, кефир с ряженкой. У России действительно есть чем еще порадовать китайского покупателя, особенно на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Однако существует ряд сложностей при выстраивании бизнес-процессов с Поднебесной. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к олигархату, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Нужно ли Путину соглашаться на встречу с Мэй

В Японии Владимир Путин и Тереза Мэй увидятся в последний разФото: Sputnik Photo Agency/Reuters
Премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет провести встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце следующей недели в Осаке. По крайней мере, на это намекает британская пресса. Нужно ли президенту России соглашаться на официальную встречу с Мэй, учитывая как ее роль в деле Скрипаля и замораживании отношений двух стран, так и скорую отставку? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...

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Русский язык – залог сохранения Украины

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            Сергей Худиев

            Принципиальная разница между консерватором и революционером

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 18 июня 2019, 09:12

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            Читая оппозиционные форумы – особенно в ходе недавней травли известной благотворительницы Нюты Федермессер – невозможно не заметить, что борцы с режимом отнюдь не превосходят сам режим в добродетели. Их не отличает ни сдержанность, ни благоразумие, ни милосердие, ни уважение к чужим правам. Примеры являются во множестве по самым разным поводам.

            Дело не в том, что борцы с режимом какие-то особенно плохие люди. Дело в том, что люди вообще грешны; некоторые отдают себе в этом отчет – некоторые, напротив, верят в свою добродетель, и это обычно приводит к печальным последствиям.

            Революционеры и консерваторы отличаются не только взглядами на тот и иной конкретный политический режим, но и на саму человеческую природу. Особенно на природу зла. Для всех революционных движений характерно представление, что зло сосредоточено в злых людях, которых можно уничтожить, или хотя бы лишить возможности творить зло, и тогда явится дивный новый мир, в котором хорошие люди покажут всю свою хорошесть. Уберите условия, которые делают людей плохими – и люди проявят свои лучшие качества.

            Напротив, согласно консервативному взгляду на вещи, зло укоренено в человеческом сердце. Это такая же глубоко прискорбная, но, в этом мире, непреодолимая особенность человеческой природы, как смертность. Конечно, можно – и нужно – противостоять злу. Как можно – и нужно – бороться за продление жизни. Но не стоит ставить нереалистичных задач. Это как хроническая болезнь – вы можете научиться жить с ней более или менее комфортно, долго и даже плодотворно, но не раньше, чем признаете ее наличие – и неизлечимость.

            Первый, оптимистичный взгляд на человека восходит к французскому мыслителю Жан-Жаку Руссо, второй глубоко укоренен в христианской традиции, где бедственное состояние человеческой природы объясняется грехопадением.

            Фото: Дмитриевский В. К., Евстигнеев И. В.

            На революционном оптимизме был основан такой грандиозный социальный эксперимент, как Марксизм-Ленинизм. Считалось, что проявления жадности или эгоизма – это «родимые пятна» капитализма, и, по мере развития нового общества, появится новый тип человека – честного, доброго, преданного общему благу, а государство как машина принуждения отомрет сама собой за ненадобностью.

            Но не только марксизм – такая популярная западная идея как «продвижение демократии» основана на тех же представлениях. Злые тираны мешают хорошим народам устроить у себя мирную, богатую и привольную жизнь. Надо снести тиранов, и повсюду появятся процветающие демократии. Иногда – как марксизм – это продуманная мировоззренческая система, иногда – скорее эмоциональное настроение, как на киевском майдане, где люди переживали невероятно теплое чувство своей хорошести и единства, или среди наших борцов с режимом – опять таки, невероятно чудесных людей, которые противостоят жуликам и негодяям. Надо только снести режим, и явится прекрасная Россия будущего.

            В таком оптимистическом взгляде много привлекательного – он дает надежду, четкие ориентиры в жизни, преодоление одиночества в компании соратников. Он способен увлечь, породить пламенную, даже фанатичную преданность. У него только один недостаток. Он не работает.

            После всех жертв, лишений, трудов, преступлений и мук светлое царство коммунизма так и не приходит. После свержения кровавых диктаторов страны превращаются не в воодушевляющий пример демократии, а в пример хаоса и войны всех со всеми. При диктаторах было и то лучше. После того, как майдан одерживает упоительную победу, все общественные язвы, против которых он выступал, становится намного хуже.

            Как всегда, правое дело почему-то перехватывают злые и испорченные типы, старые товарищи оказываются перерожденцами. Более того, глубоко сострадательные, тонко чувствующие, остро переживающие всякую неправду и несправедливость люди – такие как, например, Робеспьер, Свердлов или Дзержинский – в процессе построения прекрасной страны будущего превращаются в массовых убийц.

            Попытки устроить рай на земле всегда приводят к тому, что ситуация проваливается куда-то гораздо ближе к аду. С консервативной точки зрения это абсолютно предсказуемо – старые государственные, культурные, религиозные механизмы, обуздывающие разгул человеческого зла, разрушаются, или, по крайней мере, резко ослабляются, и наступает потоп, который они, плохо ли, хорошо ли, сдерживали.

            Там, где революционер видит оковы тяжкие – «режим», который надо свергнуть, традицию, которую надо пресечь, Церковь, которую надо переделать в овощехранилище, ненавистные «скрепы», которые не пускают нас в светлое будущее, консерватор, напротив, видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав?

            На этот вопрос нетрудно ответить, потому что в истории – и мировой, и, особенно, отечественной, революционер уже неоднократно разрывал цепи и разбивал оковы. Результаты известны. Но одна из особенностей революционной субкультуры – неспособность извлекать уроки из прошлого. Как сказал поэт, «в кодексе чести считалось существенным не приходить на урок». Революционность полностью соответствует известному определению безумия – «делать то же самое, ожидая другого результата».

            Однако охранителя тоже может поджидать опасность впасть в революционное мышление, которое лучше всего характеризуется словами «зло – это они». Зло не сосредоточено в борцах с режимом – как оно не сосредоточено в какой-то отдельной группе людей вообще. Ничто не мешает политически «нашему» человеку быть негодяем или преступником. Вера в то, что все негодяи собрались под знамена противника, характерна как раз для революционеров – и она ни на чем не основана. Более того, она быстро ведет к деградации, потому что не дает ни противостоять злу в своей среде, ни хотя бы заметить его.

            Как показывает, например, недавнее дело Голунова, в нашей, государственнической, консервативной среде могут быть преступники – преступники могут быть вообще везде – а благонамеренные люди среди нас могут совершать ошибки. Это ожидаемо, такова человеческая природа. Она не становится лучше от революций. Она вообще не становится лучше.

            Люди веками выстраивают и совершенствуют механизмы – государственные, социальные, религиозные, культурные – которые помогают сдерживать силы хаоса и разрушения. Это требует мудрости и огромного терпения. Сами эти механизмы состоят из грешных людей и неизбежно сами инфицированы злом. Его невозможно искоренить полностью – а возможно только сдерживать.

            Принципиальная разница между консерватором и революционером в том, что консерватор видит себя грешником в окружении грешников, он понимает, как легко сделать хуже и наломать дров; революционер видит себя праведником в компании праведников – и считает, что, как только они, праведники, низвергнут негодяев, со злом будет покончено. Что же, и опыт истории, и простое наблюдение за человеческим поведением показывает, кто из них прав.


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