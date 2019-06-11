Выйти из порочного круга правового нигилизма

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко

Партия Бойко только вторая по популярности, но сам он – самая популярная кандидатура в премьерыФото: platform.org.ua
Следующим премьер-министром большинство украинцев хотят видеть Юрия Бойко – человека, которого националисты регулярно обвиняют в национальном предательстве. И дело тут не в его личности, а в том, что такой премьер гарантировал бы стране восстановление отношений с Россией. Есть ли шансы на то, что в Раде образуется коалиция Зеленского и Бойко, которая покончит с наследием Евромайдана? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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            Георгий Каптелин

            Выйти из порочного круга правового нигилизма

            Георгий Каптелин
            Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
            		 11 июня 2019, 09:54

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            Самое неприятное во всей этой истории с «делом Голунова» – очередная иллюстрация правового нигилизма в нашей стране! Для меня непреложно и догма, что нельзя власти мстить неугодным и неудобным. Нельзя подбрасывать наркотики, нельзя хватать людей на улицах, нарушать законные права, бить и все это!!! Никого, будь то – журналист, чиновник, дворник, школьник, любой гражданин страны. 

            Но и нельзя кричать власти, что «там все продались» априори. Что надо «через колено», заставить выпустить, идти на «баррикады» и далее по тексту... Призывы к незаконным митингам или еще каким акциям неповиновения – вне правового поля.

            Иначе получается порочный круг! Кто-то совершил правонарушение, ему ответили большим, дальше что? «Агрессивные переговоры», как у желтых жилетов? Жечь машины, бить витрины, нападать на полицию? А они в ответ как должны действовать? 

            Или у нас кому-то можно, а кому-то нельзя? Если за «правильную» правду – то можно? А за «неправильную» – нет?

            Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест вместо камеры, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Я, как журналист, знаю о многих фактах преследования неугодных. Например, Вышинский на Украине.... 

            Фото: Владимир Гердо/ТАСС

            Но судить и принимать процессуальные решения должен не я, а компетентные органы. Не «судьи Линча», самоназначенные «шерифы» и подобные! Мы не на Диком Западе.

            И здесь как раз важная задача власти – это продемонстрировать! Не отмалчиваться, не делать вид, что это незначительный инцидент. А разобраться во всем, на 100 процентов объективно – и наказать виновных! А журналистам – наблюдать, проверить и рассказать аудитории! У всех свои задачи!

            И пусть мы, наконец, научимся уважать законы и гражданское общество!!! Все, без исключений!


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