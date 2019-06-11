Выйти из порочного круга правового нигилизма

Самое неприятное во всей этой истории с «делом Голунова» – очередная иллюстрация правового нигилизма в нашей стране! Для меня непреложно и догма, что нельзя власти мстить неугодным и неудобным. Нельзя подбрасывать наркотики, нельзя хватать людей на улицах, нарушать законные права, бить и все это!!! Никого, будь то – журналист, чиновник, дворник, школьник, любой гражданин страны.

Но и нельзя кричать власти, что «там все продались» априори. Что надо «через колено», заставить выпустить, идти на «баррикады» и далее по тексту... Призывы к незаконным митингам или еще каким акциям неповиновения – вне правового поля.

Иначе получается порочный круг! Кто-то совершил правонарушение, ему ответили большим, дальше что? «Агрессивные переговоры», как у желтых жилетов? Жечь машины, бить витрины, нападать на полицию? А они в ответ как должны действовать?

Или у нас кому-то можно, а кому-то нельзя? Если за «правильную» правду – то можно? А за «неправильную» – нет?

Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест вместо камеры, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Я, как журналист, знаю о многих фактах преследования неугодных. Например, Вышинский на Украине....

Но судить и принимать процессуальные решения должен не я, а компетентные органы. Не «судьи Линча», самоназначенные «шерифы» и подобные! Мы не на Диком Западе.

И здесь как раз важная задача власти – это продемонстрировать! Не отмалчиваться, не делать вид, что это незначительный инцидент. А разобраться во всем, на 100 процентов объективно – и наказать виновных! А журналистам – наблюдать, проверить и рассказать аудитории! У всех свои задачи!

И пусть мы, наконец, научимся уважать законы и гражданское общество!!! Все, без исключений!