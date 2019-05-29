Кто заплатит за печеньки на российском майдане

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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
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Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...

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Выйти из бункера единомыслия

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            Сергей Худиев

            Кто заплатит за печеньки на российском майдане

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 29 мая 2019, 20:11

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            Дискуссии в сетях, которые возникают при сколько-нибудь массовых выступлениях, (мы их видели в связи с недавними екатеринбургскими волнениями, и увидим еще много раз), отличает одна характерная особенность. Демонстранты видят свои цели и мотивы совершенно иначе, чем их оценивают внешние наблюдатели.

            Снаружи видят майдан, разборки между конкурирующими строительными фирмами, интересы внешних игроков – изнутри люди находят такие предположения вопиюще ложными и глубоко оскорбительными. Они вышли не за госдеп и не за чьи-то корпоративные интересы, и не чтобы один чиновник подсидел другого – а за что-то чистое, светлое и глубоко справедливое, вышли в компании хороших, славных, заслуживающих доверия людей, и уж точно никакой госдеп (или какие-то еще заинтересованные группы) им не платили ни копейки.

            Большинство участников при этом не врут – то есть они вполне искренне говорят о своих мотивах и переживаниях. Изнутри их опыта, их глазами ситуация выглядит именно так. Это их видение, однако, может не совпадать с тем, как ситуацию воспринимают, скажем так, организаторы среднего уровня. Они понимают, что для того, чтобы банкет состоялся, он должен быть кем-то запланирован и оплачен. Это требует усилий и вложений. Людей, работающих на полную ставку. Это не означает, что человек, получающий деньги за свою политическую борьбу, циничный наемник и не верит в то, за что борется.

            Человек может быть абсолютно искренним, мотивированным, воодушевленным и преданным борцом за все хорошее (или то, что ему таковым представляется), посвящающим этой борьбе все свое время и силы. Но его в это время кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ, интернет и прочую прозу жизни. В свободное от работы время ничего особенного не организуешь. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится.

            Человек может быть абсолютно искренним в своих убеждениях – а кушать-то все равно надо. Вопрос о том «кто оплачивает?» не подразумевает того, что борец – человек неискренний и продажный. Он подразумевает, что кто-то достаточно заинтересован в его, борца, деятельности, чтобы поддерживать ее финансово. Как говорит мудрая американская поговорка, «There is no such thing as free pizza»  «Бесплатной пиццы не бывает». Если вы получаете пиццу бесплатно, значит, за нее заплатил кто-то другой. Кто-то, кто счел это оправданным вложением своих денег.

            Фото: Донат Сорокин/ТАСС

            Конечно, сам борец может собирать деньги с сочувствующих в интернете, но это проходит по разделу приятных мелочей, источник скудный и нестабильный. Если только под видом анонимных доброхотов в интернете не скрывается кто-то более солидный.

            Чтобы вести политическую работу, нужны какие-то основательные спонсоры. Организатор среднего уровня берет их деньги. При этом он вполне может не разделять целей тех, кто их дает, и исходить из принципа, высказанного одним известным революционером – можно заключать союз хоть с чертом, если в итоге ты обманешь черта, а не он тебя. Например, украинские националисты или «умеренная сирийская оппозиция» идеологически не имеют ничего общего со своими американскими покровителями, что не мешает им принимать их помощь. 

            Таким образом, на разных уровнях движения представления о его целях и ценностях могут быть совсем разными. Рядовые участники могут вполне искренне не понимать целей тех, кто оплачивает банкет – и обижаться до глубины души, когда кто-то говорит им об этих целях. Они вышли на улицу не за этим. Конечно. Вот только для заказчиков имеет значение не мотивация участников – а реальные цели, которые будут достигнуты с их помощью.

            Это потом уже люди задаются горьким вопросом «за это ли стоял майдан?». С точки зрения рядовых участников – нет, конечно, не за это. С точки зрения организаторов – именно за это, и своих целей он достиг. Это называется манипуляцией – когда людей побуждают действовать против их собственных интересов – и, как правило, держа в тени подлинные цели манипулятора. Вместе с тем, эти цели не являются чем-то совершенно непостижимым. У расшатывания политической ситуации есть вполне явные интересанты.

            Доклад аналитического центра RAND Corporation «Как перенапрячь и разбалансировать Россию» лежит в сети в открытом доступе, потому что ничего секретного в нем нет – как нет ничего секретного и в том, что мы живем в высоко конкурентном мире. В докладе на тему «Как нам подорвать возможности конкурирующей компании» нет ничего удивительного, термин, который встречается в подзаголовке доклада – cost-imposing, буквально «навязывание цены» взят из мира экономической конкуренции и означает стратегию, которая должна принудить конкурирующую компанию тратить силы и средства непроизводительным образом – и, таким образом, подорвать ее  конкурентоспособность.

            Подобные стратегии применяются в межгосударственных отношениях – их называют «стратегиями мирного времени», потому что они предполагают противодействие другим державам без военных действий. Такие попытки подорвать возможности друг друга – нормальная составляющая взаимоотношений между конкурирующими корпорациями и государствами. Прямо сейчас мы наблюдаем экономический конфликт между США и Китаем, в ходе которого США пытаются уничтожить китайскую корпорацию Хуавей.

            Это, слава Богу, довольно далеко от реальной войны – точно также, как в корпоративном мире Apple не станет буквально бомбить штаб-квартиру Samsung, хотя риторика руководства Apple временами бывала очень разгневанной и даже прямо военной. Но вот вставлять друг другу палки в колеса, переманивать специалистов, пытаться запретить продажу товаров конкурента в своей стране по суду, красть технологии – это сколько угодно. Нормальная экономическая жизнь в духе здоровой конкуренции.

            Но вернемся к тем мерам, которые предлагает применить к нашей стране RAND, чтобы подорвать возможности России угрожать интересам Запада. Среди этих мер, например, такая: «Поощрение гражданских выступлений и ненасильственного сопротивления могло бы способствовать отвлечению и дестабилизации Российского режима и снизить вероятность того, что он будет предпринимать энергичные действия за границей».

            Ничего необычного в этом нет. Это совершенно стандартный прием в мировой политике – поощрять борцов за свободу и благородные идеалы в державах, которым вы хотели бы создать внутренние трудности и подорвать, таким образом, их желание и способность создавать вам проблемы на международной арене. Речь при этом идет не о каких-то возвышенных идеалах, и, тем более, не об интересах жителей чужих стран – как и корпорации менее всего озабочены благополучием акционеров и сотрудников конкурентов. Речь идет о том, чтобы использовать провоцирование внутренней смуты для ослабления конкурента.

            Вернемся к примеру с Хуавей. Никому в голову не придет, что цель американских властей – позаботиться об интересах, правах и свободах сотрудников этой корпорации или китайцев в целом. Конечно, если бы власти США могли втереться в доверие к сотрудникам конкурентов и взбунтовать их против начальства, они бы это обязательно сделали, но в мире корпораций трудно найти людей столь фантастически наивных. Представить себе, что сотрудники «Хуавей» выходят на майдан против своего бездарного, коррумпированного и агрессивного руководства, которое поссорило их со всем цивилизованным миром, едва ли возможно.

            Зато такие наивные люди легко находятся в мире политики. Кто-то всерьез верит, что иностранное правительство искренне заинтересовано в его достатке и процветании – просто так, ради его прекрасных глаз. Кто-то просто увлечен романтикой борьбы. Кто-то обижен. Но всех этих людей объединяет одно качество – неосторожность и романтическая наивность.

            Веселясь на банкете, радостно ловя слова одобрения и поддержки в свой адрес, они избегают задаваться вопросом, «кто организовал банкет, и что ему нужно», или даже сердятся, когда им этот вопрос ставят со стороны. Но этот вопрос неизбежен – в нашем мире не бывает бесплатной пиццы. И бесплатных печенек тоже не бывает.


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